7 простых намазок на хлеб, для приготовления не надо долго стоять у плиты

Кусочек хлеба в сочетании с различными намазками – это и отличный перекус на ходу, и приятное дополнение к другим блюдам. Предлагаем подборку интересных рецептов с минимумом ингредиентов и быстрой готовкой.
1. Намазка из скумбрии
Ароматная закуска из запеченной скумбрии одинаково хороша и как намазка на бутерброд к чаю, и как начинка для тарталеток к праздничному фуршету. Для ее приготовления понадобится три тушки скумбрии.
• Очищенную рыбу и шесть зубчиков чеснока заворачивают в фольгу, и запекают в духовке при температуре 180°С около 40 минут (до готовности).
• Репчатый лук (100 гр.) нарезают мелкими кубиками и обжаривают на сливочном масле до получения красивого золотистого цвета.
• Разделывают запеченную скумбрию: удаляют кожу и кости.
• Очищенное рыбное филе кладут в чашу блендера, добавляют жареный лук, запеченный чеснок, горчицу (20 гр.), сметану (100 гр.).
• Ингредиенты приправляют солью (1/2 ч.л.), черным молотым перцем (1/3 ч.л.) и измельчают в однородную массу.
Получившуюся намазку можно подавать сразу или убрать в холодильник.
2. Намазка из печени трески
Закуска из печени трески готовится считанные минуты, а благодаря пикантному вкусу займет достойное место и в будничном, и в праздничном меню.
• Луковицу очищают, нарезают кольцами, складывают в миску, заливают маринадом (1 ст.л. уксуса на стакан воды) и оставляют на 10-15 минут.
• Три куриных яйца отваривают вкрутую и очищают.
• Из небольшой баночки консервов (примерно 120 гр.) извлекают печень трески и кладут в чашу блендера.
• Туда же добавляют вареные яйца, маринованный лук, полпучка петрушки и приправы: соль (1/2 ч.л.) с черным молотым перцем (1/3 ч.л.).
• Все ингредиенты измельчают и закуска готова.
Подавать намазку можно просто с белым хлебом. Но гораздо вкуснее будет, если ломтики батона обжарить до хрустящей корочки, натереть чесноком и уже на тосты выложить намазку.
3. Намазка из консервированного тунца
Бутерброды с намазкой из консервированной рыбы – отличный вариант легкой закуски и летом, и зимой. Для приготовления понадобится баночка тунца в масле.
• Три куриных яйца отваривают вкрутую, очищают и натирают на крупной терке.
• С баночки тунца сливают масло, рыбу выкладывают в миску и разминают вилкой.
• Двести грамм твердого сыра натирают на терке.
• Полпучка петрушки измельчают ножом.
• Три зубчика чеснока продавливают через чеснокодавилку.
• Все подготовленные ингредиенты складывают в одну миску, приправляют солью и черным перцем, добавляют 4 ст.л. майонеза и тщательно перемешивают.
Все, закуска готова и можно выкладывать на хлеб.
4. Шпротная намазка
Намазка из шпрот – отличная закуска и для семейного ужина, и для праздничного стола. За счет дополнительных ингредиентов паста получается сытной, а шпроты придают кушанью пикантную нотку копчености. Готовится замазка быстро.
• Два яйца отваривают вкрутую и очищают от скорлупы.
• Со шпрот (одна банка) сливают масло, но не до конца, немного оставляют для лучшей консистенции пасты.
• Брикетик плавленого сыра нарезают на небольшие кусочки.
• Репчатый лук – одну луковицу небольшого размера, очищают и измельчают в блендере.
• В чашу с луком добавляют шпроты, плавленый сыр, вареные яйца, полпучка укропа, приправляют щепоткой черного молотого перца и соли, и снова измельчают.
• Смесь заправляют майонезом (3 ст. л.) и намазка готова.
Полезный совет от Novate.ru: Консистенцию замазки можно делать по своему вкусу. Например, измельчить блендером до полностью однородной массы, или оставить вкрапления компонентов. Во втором случае смесь будет смотреться даже интереснее, особенно в качестве начинки для тарталеток. Если блендера нет, шпроты можно размять вилкой, а остальные ингредиенты натереть на терке или измельчить ножом.
5. Намазка из сала
Намазка из сала – традиционный рецепт деревенской кухни. Острая и ароматная закуска отлично сочетается и с хлебом, и с пирожками. Особенно идеально намазка дополняет первые блюда, и нет ничего вкуснее тарелки наваристого борща с бутербродом, щедро намазанным слоем сала. Этапы приготовления закуски очень просты.
• Кусок соленого сала (600 гр.) нарезают некрупными кубиками и складывают в блендер.
• В чашу добавляют 6 зубчиков чеснока, нарезанный стручок красного острого перца, полпучка укропа (или больше – по своему вкусу), черный молотый перец (1/3 ч.л.), чайную ложку паприки хлопьями.
• Включают блендер и измельчают ингредиенты.
Замазку можно сразу подавать к столу, но лучше дать настояться хотя бы час. За это время сало пропитается ароматами чеснока и укропа.
6. Селедочная намазка
Намазка из селедки – простой способ по-новому подать привычную рыбу к столу. Есть несколько рецептов такой закуски, приведем самый простой.
• Три яйца отваривают вкрутую, очищают от скорлупы и натирают на терке.
• Очищенное от костей филе сельдь (200 гр.) нарезают как можно мельче.
• Зеленый лук (10 перьев) и укроп (10 веточек) измельчают ножом.
• Подготовленные ингредиенты складывают в миску и выдавливают туда зубчик чеснока.
• В емкость с нарезанными компонентами добавляют майонез (4 ст.л.) и все хорошо перемешивают.
Готовую закуску можно сразу намазать на хлеб или убрать в холодильник.
7. Масло с вялеными томатами
Еще один вариант простой намазки, о котором часто забывают – это закусочное масло. Можно попробовать приготовить его с вялеными помидорами и базиликом, оно получится вкусным и ароматным. Делать его несложно, зато оно всегда выручит, когда захочется перекусить по-быстрому.
• Пачку сливочного масла (200 гр.) достают из холодильника и оставляют при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось.
• Вяленые томаты (50 гр.) мелко нарезают (предварительно их нужно промокнуть от излишков масла).
• Пучок базилика (примерно 50 гр.) измельчают ножом, а три зубчика чеснока натирают на мелкой терке или выдавливают через чеснокодавилку.
• Измельченные томаты, базилик и чеснок добавляют к размягченному маслу, приправляют солью с перцем, и тщательно перемешивают до получения максимально однородной массы.
• Готовое масло перекладывают в чистую формочку и убирают в холодильник.
При желании можно разнообразить вкус масла и добавить еще какие-то специи и пряности, например, копченую паприку.
