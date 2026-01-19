О сушёных продуктах и их пользе для здоровья

Сушеные продукты, конечно, не так сочны и привлекательны, как их свежие аналоги. Но это не говорит о том, что они менее полезны. Скорее, всё ровно наоборот.







1. Абрикосы (курага)

2. Ананас.

3. Баклажаны.

4. Бананы

5. Виноград (изюм)

6. Вишня

7. Грибы.

8. Груша.

9. Дыня

10. Кабачок

11. Киви.

12. Клубника

13. Помидоры сушеные.

14. Тыква.

15. Финики

16. Черника

17. Чернослив.

18. Яблоки

Это лекарь для сердца и сосудов. В кураге много калия и антиоксидантов. Курага выводит из организма вредный холестерин. Сушеный абрикос полезен для людей с заболеваниями щитовидной железы и с сахарным диабетом.Сушеные ананасы являются источников калия и магния, железа и цинка, витаминов группы B и клетчатки, полезной для пищеварения. Также сушеные ананасы помогают избавиться от отеков, придают силы и улучшают настроение. Помогают бросить курить – опыт многих курильщиков говорит о том, что такие сладкие снеки снижают тягу к курению.Самым ценным свойством этого продукта является способность довольно быстро избавлять сосуды от холестериновых бляшек, и в целом снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови. В баклажанах содержится много меди, кобальта и марганца. Это довольно редкие элементы, которые улучшают состав крови и помогают работе селезенки. Достаточно в баклажанах и железа, поэтому они полезны при анемии. Баклажаны содержат много калия и поэтому помогают выводить избыток жидкости из клеток. Баклажаны применяют для снижения уровня сахара в крови.Это источник калия, необходимого сердцу, печени, мозгу, костям, зубам, но больше всего – мышцам. Каждому из нас в сутки требуется получить самое малое 1 г калия, а оптимальная суточная потребность в нем для взрослых — 3-4 г. Детям калий тоже необходим ежесуточно, в количестве 16 – 30 мг на кг веса. Недостаток калия в организме может вызвать дистрофию даже при нормальном потреблении белков.Сушеные бананы богаты натуральным сахаром, который при переваривании легко всасывается в кровь. При той же массе сушеные бананы по сравнению со свежими содержат в 5 раз больше калорий. применяются и в лечебных целях. Банан содержит белок триптофан, который превращается в серотонин. Серотонин улучшает настроение, помогает расслабиться и просто почувствовать себя счастливым.Полезен всем без исключения, особенно светлый – он содержит максимальное количество калия, много фосфора – это помогает во время напряженной интеллектуальной работы, в период экзаменов. Употребление изюма — хорошая профилактика пародонтоза.Сушеная вишня повышает концентрацию внимания и особенно помогает тем, кто решил бросить курить: содержащиеся в вишне вещества ослабляют никотиновую зависимость.Любые сушеные грибы помогают похудеть. Кроме того, ценный белок, содержащийся во всех без исключения сушеных грибах, по своим питательным свойствам практически не уступает белку говядины, но не оставляет после себя токсичных веществ. Сушеные белые грибы являются мощным антидепрессантом, стимулятором интеллектуальной деятельности и средством от мигрени.Сухие подосиновики и подберезовики помогают бороться с анемией, атеросклерозом, а также с «синдромом ленивого кишечника». Для приготовления их нужно замочить на 4 часа в холодной воде, затем отжать и проварить в течение 30 минут.Высушенные лисички являются прекрасным сорбентом, они обладают способностью поглощать вредные вещества, накапливающиеся в нашем кишечнике, а заодно выводить радионуклиды не хуже красного вина.Все без исключения сушеные грибы богаты калием, полезным для сердца. Главное – не «портить» блюда из них избыточным количеством масла или жирных сливок.С помощью электросушилок, которые вы можете приобрести в нашем магазине, можно высушить до 10 кг свежих грибов за 6 часов.В плодах груши содержатся уникальные эфирные масла, биологически активные вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с депрессией. В диетическое питание с профилактической и лечебной целями груша включается при заболеваниях сердца, печени, почек, сахарном диабете, нарушении проницаемости капилляров.Грушевое лечение можно проводить практически круглый год, так как плоды при сушке сохраняют почти все биологически активные вещества.Компот из засушенной груши способен избавить от застарелого колита, а также повысить сексуальную активность.Сушеная дыня обладает хорошим тонизирующим действием, а также мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, общеукрепляющим, слабительным, очищающим свойствами (наружно очищает кожу, при приеме внутрь — желудочно-кишечный тракт и мочевыделительную систему), улучшает процессы кроветворения, усиливает перистальтику кишечника, способствует выведению из организма холестерина, нормализующе влияет на обмен веществ. В народной медицине дыню назначают истощенным и малокровным больным, при анемии и атеросклерозе. Особенно полезной считается дыня для лиц, перенесших заболевание печени и страдающих запорами.Содержит малое количество калорий, в нем много различных микроэлементов – железа, меди, фосфора, калия, магния и натрия. Высоко содержание витаминов группы C и B.Пользу кабачков нельзя было бы назвать очевидной, если бы не его легкоусвояемость организмом. Этот овощ подходит для детского питания, потому что он малоаллергенен. Обычно его дают детям в виде протертого пюре.Известно, что польза от кабачка проявляется еще и в том, что в нем много витамина С, который благотворно влияет на весь желудочно-кишечный тракт. Стимулирует работу иммунитета. Кабачки рекомендуют людям имеющим малокровие, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию.В первую очередь киви очень богат витамином С. Его в ягоде содержится даже больше, чем в цитрусовых. Киви способствует усваиванию организмом мяса благодаря содержанию в нем такого вещества как актидин. Благодаря наличию в немалых количествах в ягоде киви калия и магния оно способствует понижению артериального давления. Употребление киви способствует укреплению стенок сосудов и препятствует образованию в них тромбов.Сушеное киви отлично подойдёт тем, кто следит за своей фигурой — отличный перекус, который удобно брать с собой в дорогу, на работу, в школу. Сушить киви очень просто. Достаточно вечером почистить, нарезать, уложить в электросушилку для овощей и фруктов и утром получить готовые снеки.Сушеная клубника сохраняет все свои полезные свойства на протяжении двух лет хранения. Особо ценны сушеные ягоды содержанием пектиновых кислот, которые способствуют выведению из организма шлаков. Полезно употреблять в период обострения сезонных болезней, а именно поздняя осень и ранняя весна. Также ягоды сушеной клубники славятся как мощный антидепрессант.Самым ценным в сушеных помидорах является вещество ликопин. Этот каротиноид был открыт сравнительно недавно и выяснилось, что ликопин является мощнейшим антиоксидантом с ярко выраженными противоопухолевыми свойствами. Ученые-онкологи на данный момент сумели доказать, что это вещество способно уничтожать опасные клетки намного эффективнее полифенолов (противоопухолевых веществ, содержащихся в зеленом чае и красном вине). Содержащиеся в помидорах хлорогеновая и кумаровая кислоты существенно снижают вред наносимый организму канцерогенами, находящимися в сигаретном дыму.В ее мякоти содержатся сахара, каротиноиды, пектиновые вещества, клетчатка, макро- и микроэлементы калия, кальция, магния, железа, аскорбиновая кислота, витамины группы В, Е, PP. Тыква укрепляет память, придает силы физически слабому организму. Тыквенную кашу полезно есть детям, подросткам и чрезмерно худым людям. Она способствует оздоровлению желудка и двенадцатиперстной кишки. Ее полезно есть страдающим гастритом, энтеритом, колитом. При сахарном диабете, повышенной жирности крови, для вывода из организма излишней желчи и слизи тыква дает чудодейственный эффект.Финики, особенно египетские, способны победить простуду, сопровождающуюся высокой температурой: в них содержатся соединения, близкие по структуре к ацетилсалициловой кислоте. Кстати, это один из немногих сухофруктов, содержащий много провитамина В5 – именно он обеспечивает нам здоровье волос и ногтей.Абсолютный лидер по содержанию витамина А, способного сохранить зрение. Помимо этого, она снижает уровень сахара в крови, а потому полезна тем, кто страдает диабетом.Так как в нем много растительной клетчатки, чернослив назначается людям с проблемами пищеварительного тракта. Полезен чернослив при авитаминозе и малокровии.Восполнят недостаток витаминов и минералов, попутно улучшив и процесс пищеварения. Яблоки — самые низкокалорийные сухофрукты. Свежие яблоки не рекомендованы людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также лицам с повышенной кислотностью желудка. Многим из таких людей взамен свежих предлагают печеные и сушеные яблоки, они считаются гораздо безопаснее.Сушеные яблоки также хороши для замены чипсов и сухариков. Ведь в них все натурально, калорий намного меньше, а пользы и витаминов в разы больше.Сухофрукты подарят здоровье, долголетие и хорошее самочувствие.Сушёные овощи и фрукты сохраняют все свои вкусовые качества и почти все витамины.Витамин C в целых плодах сохраняется почти полностью. А если продукт нарезан перед сушкой, тогда потери немного больше.Полностью сохраняется в продуктах каротин. Поэтому наиболее богатые каротином морковь и сладкий перец следует хранить в тёмном месте, чтобы избежать разрушения каротина (провитамина A).Пищевая ценность сушёных продуктов также сохраняется. Кроме того, за счёт испарения влаги усиливается концентрация сахара, отчего фрукты и овощи, содержащие сахар, становятся сладкими. Именно поэтому калорийность сушёных абрикосов в четыре раза выше.Сушеные продукты занимают значительно меньше места, чем свежие. Масса продуктов также намного ниже. Ведь из них удалена большая часть влаги. Сушёные продукты очень удобны в хранении, так в банке 0,5 л умещаются 40 сушеных помидоров или 50 сушеных перцев.Восстановление сушеных продуктов.Правильно высушенные с помощью электросушилок продукты легко регидрировать (восстановить с помощью воды). Они практически приобретают свои первоначальные размеры, форму и облик. После восстановления они обычно обладают почти теми же ароматом и вкусом и сохраняют большую часть витаминов и микроэлементов. Есть несколько методов восстановления высушенных продуктов.Одним из самых эффективных способов восстановления сушеных продуктов является применение злектрической пароварки. Положите продукты в большую чашку и налейте туда воды. Циркулирование пара поможет влаге проникнуть в продукты и снова возвратит их к первоначальному свежему виду. Для наиболее успешной регидратации следуйте инструкции по эксплуатации вашей пароварки.Можно прибегнуть к замачиванию высушенных продуктов в мелкой посуде. Необходимо налить воды, чтобы она только покрывала продукты, подождать 1-2 часа, пока продукты восстановятся. Если вы делаете замачивание на ночь, то поставьте ёмкость в холодильник.