Копеечный ингредиент, с которым простой пирог станет вкуснее магазинных пирожных

Рецепт домашнего пирога к чаю.
В счастливом доме чаще всего пахнет свежеиспечённым пирогом, и родственники собираются за одним столом на чаепитие. Чтобы семейные вечера были еще душевнее, делимся рецептом вкуснейшего пирога. С его приготовлением справятся даже те хозяйки, которые говорят про себя, что выпечка – не их конек. Да и ингредиентов понадобится всего ничего, так что испечь можно, даже если на пороге гости, а в магазин за сладостями бежать нет времени. Главное, заварить чай покрепче, и можно начинать приготовление…
Вкуснейший копеечный пирог.
Этот пирог хозяйки относят к разряду десертов «на скорую руку». Полчаса времени – и семья уже в восторге. И потчуют не привычной шарлоткой, а таким пирогом, о котором и не скажешь сразу, что это. По вкусу – фруктовый, но ведь что-то есть еще в нем. А что именно – смотрите в перечне ингредиентов.
Ингредиенты для приготовления пирога:
1,5 ст. муки
1 пакетик разрыхлителя
200 гр. сахара
2 ст.л. растительного масла
2 пакетика чая
2 ст.л. варенья
Для приготовления этого пирога действительно нужно заварить чай. И не только для настроения, заварка и есть тем секретным ингредиентом, который добавляли в выпечку еще наши бабушки, чтобы она была особенно вкусной. На 2 пакетика – стакан горячей воды.
Кусочек чайного пирога.
Пока чай будет настаиваться, замесите тесто. Для этого постепенно соедините все ингредиенты за исключением варенья. Для того, чтобы тесто получилось пышным, воспользуйтесь миксером. Тщательно перемешивайте, взбивайте 10 минут, и у вас получится тесто, которое по консистенции будет напоминать густую деревенскую сметану.
Замешайте тесто для пирога.
Взбивая, влейте чай в массу. Теперь настало время добавить еще и варенье. Все, тесто готово к выпеканию в духовке. Тесто будет темного цвета, так и должно быть, его остается выложить в форму и поставить в разогретую до 200 градусов духовку.
Чай - простой ингредиент, который сделает пирог в разы вкуснее.
Печься пирогу 20-25 минут, подавайте к столу еще теплым, так он гораздо вкуснее. По желанию можно экспериментировать с различными вкусами, добавляя любимые джемы и фруктовые сиропы. Вкус будет каждый раз разным, но неизменно придется по душе всей семье, - проверено автором сайта Novate.ru.
Рецепт домашнего пирога к чаю.
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