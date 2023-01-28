10 правдивых фактов, которые вы должны знать о путешествиях

Через три с половиной года Гарри получил ни с чем не сравнимый жизненный опыт и багаж знаний о людях и мире, которыми он делится с читателями своего блога. Фактрум выбрал самые важные советы Гарри тем, кто мечтает о путешествиях.
1. Люди, в большинстве своём, неплохие
Многие люди боятся увидеть мир за пределами своей квартиры, но, поверьте, подавляющее большинство людей — это не воры, убийцы или насильники. Они такие же люди, как вы, которые пытаются найти свой путь, помогать своим близким и заниматься любимым делом. Не существует различий между расами, религиями или национальностями. Каждый стремится к своей цели, но есть общие идеи, которые объединяют людей.
2. СМИ врут
Если Вы узнаете о других странах только из новостей, то можно подумать, что мир — это одна сплошная катастрофа. СМИ всегда ищут сенсации и упрощают историю, они заставляют нас бояться окружающего мира, но мы не должны поддаваться.
3. Мир скучен и банален
Если нет стихийных бедствий или вооруженных конфликтов, о большинстве мест в мире никогда бы даже не написали в новостях. Когда последний раз вы слышали упоминания о Лаосе или Омане? Огромное количество мест в мире, также как и ваш район, довольно скучны. Все, что в них происходит, может быть удивительно и интересно только для вас, как для туристов, но для местных жителей — это самая обыкновенная жизнь.
4. Чтобы путешествовать, вам не нужно много вещей
Оказалось, что можно прекрасно обходиться без 97% вещей, которые окружают нас дома. Так что если вы собираетесь купить что-то, прежде подумайте о том, что вам, возможно, придется взять это с собой в путешествие. Не передумали?..
5. Путешествия не должны быть затратными
Да, если вы настаиваете на проживании в пятизвездочных отелях и роскошных курортах, путешествия могут быть очень дорогими. Однако можно побывать во многих уголках мира и потратить только $10–30 в сутки. Вы также можете заработать денег на дорогу во время путешествия преподаванием иностранного языка или подрабатывая кем-то. Я видел много людей, которые смогли путешествовать, тратя чуть более $1000 в месяц. Однажды мне повстречался один путешественник из Украины, который провел месяц в Египте на $300.
6. Все хотят увидеть мир
Желание путешествовать есть у большинства людей, но страхи и оправдания перед собой (мол, нет денег, времени, сил) обычно мешают нам делать это. Конечно, мало кто может путешествовать по всему миру годами, но поездки за границу, даже на несколько недель, вполне доступны для многих. Даже на острове в середине Тихого океана люди, никогда не покидавшие дома, рассказывали мне, как бы хотели увидеть Нью-Йорк или Лондон. Я думаю, что желание исследовать новые земли — это человеческий инстинкт.
7. Интернет есть везде
Я всегда удивлялся тому, в каких местах находил доступ в Интернет. Я видел отдаленные деревни на Соломоновых островах, где использовали радиосвязь с другим островом ради доступа в Интернет. Я был в интернет-кафе на Маршалловых островах, которые обращались к сети интернет через спутник. Сегодня мы действительно живем в «мире проводов».
8. Английский становится универсальным
Я прикинул, что имеется, по крайней мере, 35 родных языков, которые я должен знать, чтобы общаться с местными жителями на их языке. Это не считая тех языков, которые найдены в Папуа — Новой Гвинее и Вануату или региональных диалектов.
Английский язык стал вторым языком для всего мира. Такие страны, как Нигерия и Индия, используют его в качестве объединяющего языка в своих странах. Многие страны даже построили все школьное образование на английском языке.
9. Каждый гордится родными пенатами
Когда вы в другой стране встречаете кого-то из местных, они начинают быстро рассказывать вам что-то о своем городе, провинции или стране, и как они ей гордятся. Гордость за свою землю и патриотизм, как оказывается, универсальные ценности.
10. Путешествовать должны все
В какой-то момент вашей жизни, будь то после окончания ВУЗа, или когда вы будете выходить на пенсию, необходимо взять длительный перерыв и отправиться в поездку за пределы собственной страны. Это единственный способ действительно узнать, как устроен мир. Это должен увидеть каждый!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии