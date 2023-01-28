10 правдивых фактов, которые вы должны знать о путешествиях

Через три с половиной года Гарри получил ни с чем не сравнимый жизненный опыт и багаж знаний о людях и мире, которыми он делится с читателями своего блога. Фактрум выбрал самые важные советы Гарри тем, кто мечтает о путешествиях.









1. Люди, в большинстве своём, неплохие

2. СМИ врут

3. Мир скучен и банален

4. Чтобы путешествовать, вам не нужно много вещей

5. Путешествия не должны быть затратными

6. Все хотят увидеть мир

7. Интернет есть везде

8. Английский становится универсальным

9. Каждый гордится родными пенатами

10. Путешествовать должны все