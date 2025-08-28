7 блюд китайской кухни, которые стали популярными за пределами родины

Китайская кухня богатая и разнообразная, удивляет обилием острых, пряных или сладковатых блюд, которые помогут внести желаемое разнообразие в рацион. В этой подборке мы собрали семерку самых известных и вкусных блюд, которые порадуют всех членов семьи, любящих разнообразие или всё азиатское.
1. Курица гунбао
Пряная курица – одно из главных блюд в Китае, которое удивляет своим вкусом и легкостью приготовления. А для этого рецепта лучше подобрать куриные бедрышки, которые получатся сочными и нежными.
Ингредиенты:
• Бёдра – 800 г;
• Перец сладкий – 1 шт;
• Перец чили – 1 шт;
• Имбирь – 1,5 см;
• Бульон мясной – 150 мл;
• Арахис обжаренный – горсть;
• Соевый соус – 55 мл;
• Уксус на основе риса – 55 мл;
• Масло из кунжута – 25 мл;
• Масло из оливок – 55 мл.
Пряная китайская курочка. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Курицу предварительно вымыть;
• Разделить на кусочки;
• Залить уксусом, а затем ввести соус, отправив мариноваться на полтора часа;
• Овощи вымыть;
• Накрошить чили кольцами;
• Нарезать полосками сладкий перец;
• Имбирь разделить на мелкие бруски;
• Обжарить овощи на максимальном огне до золотистости и пересыпать в емкость;
• Мясо протушить на масле из оливок;
• Засыпать орешки и влить бульон;
• Залить оставшимся маринадом и маслом из кунжута;
• Добавить овощи;
• Помешивая лопаткой, готовить до золотистости курочки и испарения жидкости.
2. Жареный рис
Жареный рис с овощами. \ Фото: pinterest.com.
Рис – универсальный ингредиент, и его можно приготовить множеством способов, так, чтобы не было вкусно.омлет и сочный горошек.
Ингредиенты:
• Рис – 255 г;
• Яйца – 4 шт;
• Горошек – 105 г;
• Соус соевый – 505 мл;
• Чеснок – пара зубков;
• Специи.
Рис по-китайски. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Яйца взбить;
• Посыпать специями;
• Снова взбить;
• Обжарить омлет с двух сторон;
• Нарезать готовый омлет брусочками;
• Рис промыть;
• Отварить в слегка соленой воде до полной готовности;
• На свободной сковороде протушить горошек до румяности;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• Ввести к горошку;
• Ввести яйца с крупой;
• Залить соусом на основе сои;
• Томить около двух минут.
3. Утка по-пекински
Утка по-пекински. \ Фото: i.pinimg.com.
Среди наиболее известных азиатских рецептов стоит отметить именно пряную утку по-пекински. Многие называют её приготовление сложным и ответственным, однако есть один легкий рецепт.
Ингредиенты:
• Утка тушка – 1 шт;
• Вино из риса – 55 мл;
• Соевый соус – 85 мл;
• Имбирь натертый – 55 г;
• Сироп инвертный – 85 мл;
• Масло из кунжута – 35 мл;
• Перцевая смесь – по вкусу;
• Соль – 25 г.
Сочная и румяная уточка. \ Фото: blog.com.
Способ приготовления:
• Тушку промыть и промокнуть полотенцами;
• Выпотрошить;
• Залить во внутреннюю часть кипяток;
• После чего окунуть в кипяток на пару секунд;
• Выложить в миску и дать остыть и просохнуть;
• В сироп добавить оставшиеся ингредиенты;
• Перемешать, формируя соус;
• Обтереть мясо;
• Поставить в духовку, оставляя во внутренней части тушки воду;
• Печь около полутора часов при температуре 220 градусов.
4. Вонтоны
Вонтоны. \ Фото: bing.com.
И у нас, и в Китае очень любят пельмени. А особенно вкусными они получаются, если приготовить их в домашних условиях на пару или даже во фритюре.
Ингредиенты:
• Мука – 305 г;
• Вода – 95 мл;
• Фарш из курицы – 255 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Бекон – 55 г;
• Лук, петрушка – по вкусу;
• Крахмал – 20 г;
• Соус соевый – 30 мл;
• Имбирь измельченный – по вкусу;
• Масло из подсолнечника – 25 мл;
• Специи.
Китайские пельмени. \ Фото: foodmag.me.
Способ приготовления:
• Бекон мелко нарубить;
• Ввести в фарш;
• Отделить белок от желтка;
• Белок ввести к фаршу;
• Промыть и нашинковать зелень;
• Тоже добавить к мясу;
• Залить соевым соусом;
• Посыпать имбирем;
• Вымесить до однородности;
• Муку просеять и ввести в неё кипящую воду;
• Подготовить упругое и эластичное тесто;
• Ввести масло;
• Снова вымесить;
• Завернуть в полотенце и дать постоять два часа;
• После раскатать на небольшие, отдельные фрагменты;
• Смазать желтком;
• Распределить по центру начинку;
• Защипнуть мешочками;
• Готовить в масле или на пару около пятнадцати минут.
5. Свинина в меду
Свинина в меду. \ Фото: springlane.de.
Главная особенность такого рецепта приготовления блюда под названием чар сиу заключается в том, что его можно подавать как дополнение к любому гарниру. А ещё – как отдельное блюдо, которое не нуждается в соусе.
Ингредиенты:
• Свинина – 705 г;
• Соевый соус – 105 мл;
• Перец чили – половинка;
• Чеснок – пара зубочков;
• Мёд – 45 мл;
• Вино на основе риса – 25 мл;
• Паста мисо – 45 мл;
• Сахар – по вкусу.
Свинина в медовом соусе. \ Фото: santamariaworld.com.
Способ приготовления:
• Чили накрошить;
• Чеснок очистить и накрошить;
• Соединить оставшиеся ингредиенты (кроме мяса) вместе с овощами;
• Мясо промыть;
• Нарезать крупными кусками;
• Залить получившейся жидкостью и поставить на полдня в холодное место;
• После на решетку в духовке выложить мясо;
• Смазать соусом;
• Вниз установить тарелку с водой;
• Томить около десяти минут при температуре в двести градусов;
• Затем перевернуть и печь еще пятнадцать минут.
6. Мапо тофу
Мапо тофу. \ Фото: i.pinimg.com.
Небезызвестное блюдо в сычуаньской кухне – это, конечно же, мапо тофу, которое отличается острым и одновременно с этим насыщенным, пряным вкусом.
Ингредиенты:
• Фарш из свинины – 455 г;
• Тофу – 405 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Имбирь – пара сантиметров;
• Лук зеленый – половинка пучка;
• Паста на бобах острая – 65 мл;
• Соевый соус – 45 мл;
• Бульон – 25 мл;
• Крахмал – 40 г;
• Перец сычуанский – 35 г;
• Масло из кунжута – 45 мл;
• Масло подсолнечное – 45 мл;
• Сахар – по вкусу.
Для любителей острых пряных блюд. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Тофу накрошить маленькими кусочками;
• Чеснок пропустить через пресс, предварительно очистив;
• Лук промыть и нарезать;
• Имбирь натереть на мелкой тёрке;
• В бульон ввести пасту на бобах;
• Соединить с крахмалом, маслом из кунжута;
• Засыпать сахар и залить соевым соусом;
• Размешать до однородности;
• Чеснок с имбирем обжарить до легкой золотистости;
• Ввести фарш;
• Жарить около пяти-десяти минут, помешивая лопаткой;
• Ввести тофу;
• Залить соусом и добавить перец;
• Томить около трех-четырех минут;
• Посыпать перед подачей мелко нарубленным луком.
7. Фунчоза с морепродуктами
Фунчоза с морепродуктами. \ Фото: sinfullyspicy.com.
Нежная стеклянная лапша – отличный заменитель стандартной пшеничной, ведь она имеет нежный вкус и приятный аромат. А если добавить к ней морепродукты – блюдо заиграет совсем другими красками.
Ингредиенты:
• Фунчоза – 205 г;
• Морковка – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Перец сладкий – 1 шт;
• Креветки – 105 г;
• Чеснок – зубочек;
• Перец чили – небольшой стручок;
• Соевый соус – 55 мл;
• Уксус на основе риса – 25 мл;
• Специи – по вкусу.
Китайская лапша с морепродуктами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть;
• Нашинковать соломкой;
• Протушить примерно пять-шесть минут до румяности;
• Лапшу приготовить согласно инструкции на упаковке;
• С морепродуктов удалить панцири;
• Приготовить до золотистости на огне;
• Ввести к ним очищенный чеснок и нашинкованный перец чили;
• Соединить оставшиеся ингредиенты и добавить к мясу;
• Сдобрить приправами и залить соусом на основе сои;
• Ввести уксус;
• Томить три-пять минут.
