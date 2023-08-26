Никогда не стирайте это в стиральной машине

Поломаться стиральная машинка может «на ровном месте». Например, достаточно постирать в ней то, что изначально не предназначено для автоматической стирки, и в результате случится поломка. Согласитесь, что проще пользоваться машинкой правильно, чем периодически вызывать мастера.







Итак, после стирки заметили, что барабан машинки проворачивается с трудом, а фильтр насоса и вовсе не выкручивается. Что же такого постирали в этой машинке?







А постирали в ней перьевую подушку. В какой-то момент она порвалась, и во время слива воды весь пух и перья попали в барабан, насос, трубы и т. д.







Чтобы исправить такую поломку, мастерам придётся полностью разбирать машинку, промывать все детали и заново собирать. Ремонт, разумеется, выльется в копеечку. Отсюда простая мораль: стирайте перьевые подушки только вручную! Не рискуйте, даже если уверены, что подушка не порвётся.





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