Поломаться стиральная машинка может «на ровном месте». Например, достаточно постирать в ней то, что изначально не предназначено для автоматической стирки, и в результате случится поломка. Согласитесь, что проще пользоваться машинкой правильно, чем периодически вызывать мастера.
Итак, после стирки заметили, что барабан машинки проворачивается с трудом, а фильтр насоса и вовсе не выкручивается. Что же такого постирали в этой машинке?
А постирали в ней перьевую подушку. В какой-то момент она порвалась, и во время слива воды весь пух и перья попали в барабан, насос, трубы и т. д.
Чтобы исправить такую поломку, мастерам придётся полностью разбирать машинку, промывать все детали и заново собирать. Ремонт, разумеется, выльется в копеечку. Отсюда простая мораль: стирайте перьевые подушки только вручную! Не рискуйте, даже если уверены, что подушка не порвётся.
Читать далее →
Никогда не стирайте это в стиральной машине
Поломаться стиральная машинка может «на ровном месте». Например, достаточно постирать в ней то, что изначально не предназначено для автоматической стирки, и в результате случится поломка. Согласитесь, что проще пользоваться машинкой правильно, чем периодически вызывать мастера.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии