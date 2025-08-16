Как сварить яйца желтками наружу

Хотите разыграть и удивить ваших родных или знакомых? Нет ничего проще! Вареные яйца – непременное составляющее многих блюд. Каждая домохозяйка использует их в своих блюдах так и отдельно.

Мы предлагаем очень оригинальный метод придать блюду эксклюзивность и порадовать всех необычным видом.







Что требуется подготовить



Эффект «переворачивания» желтка достигается за счет использования физических законов.

Вам надо иметь капроновый чулок или колготки, скотч и кусочек проволоки. Проверка размещения желтка делается путем его просветки небольшим фонариком.Для начала следует просветить яйцо. Используйте фонарик в качестве светоскопа, такое приспособление применяется для проверки качества перед закладкой яиц на инкубацию. Если оно мутное, то это свидетельство несвежести, применять такие яйца в пищу запрещается. Яйцо должно равномерно просвечиваться, белок не может иметь темных включений.Скотчем плотно обмотайте скорлупу яйца, работать лучше тонкой лентой шириной примерно 1см. Не оставляйте незакрытых участков, на них будут действовать значительные усилия на разрыв. А природа специально сделала скорлупу таким образом, чтобы она не боялась сжатия (яйцо сохранялось в гнезде целым) и легко разрушалась изнутри (облегчался выход из него птенцов).Возьмите колготки, один чулок завяжите узлом примерно посередине длины. Вставьте вовнутрь яйцо, плотно натяните чулок, перекрутите его и завяжите с другой стороны кусочком проволоки.Теперь надо раскручивать яйцо. Держите чулок обеими руками, закрутите его примерно на 20–30 оборотов. Затем следует циклически растягивать колготки в стороны, вращение яйца ускоряется, при достижении максимального значения надо немного ослаблять натяжение, яйцо по инерции будет продолжать вращаться и закручивать колготки в обратную сторону.Как только вращение прекратится, опять натягивайте колготки, яйцо начнет вращаться в обратную сторону. Вам необходимо растягивать колготки таким образом, чтобы придать ему максимальную угловую скорость.Несколько минут продолжайте раскручивать. Зачем это делается? Плотность белка ниже плотности желтка. Под воздействием больших центробежных сил желток прорывает мешок и устремляется к оболочке, а белок смещается к центру – чулок выполняет функцию центрифуги. Чем больше обороты и время вращения, тем лучше эффект.При помощи фонарика еще раз просветите яйцо, если оно темное, то это указывает, что желток сместился к скорлупе, раскручивание можно прекращать.Достаньте яйцо из колготок, но скотч не снимайте. Приступайте к варке, кипеть оно должно не менее пяти минут, столько времени необходимо для варки вкрутую.Вытащите яйцо и опустите его в миску с холодной водой, желательно в нее бросить лед. Резко охлаждать обязательно, в противном случае скорлупа будет очень плохо сниматься.Теперь снимите скотч, очистите яйцо от скорлупы.Разрежьте ножом пополам.Чудесно, не правда ли?Такой фокус точно порадует и удивит ваших родных и близких.Если яйцо получилось желтым по всему объему, то это свидетельствует о недостаточном вращении, желток лишь смешался с белком, но не переместился к скорлупе.Но и в таком виде его можно использовать для приготовления пищи. Для достижения желаемого эффекта повторите процесс, старайтесь придавать яйцу максимальные обороты.