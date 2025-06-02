Почему паук не путается в своей паутине?

Чтобы увидеть паука, далеко ходить не надо: эти членистоногие встречаются везде: и в лесу, и в доме. Но не каждому известно, что пауки — представители рода, переживавшего расцвет еще в палеозое, до динозавров. Выжить им помогло важнейшее эволюционное приобретение — паутина. Именно с ее помощью они строят убежища и коконы для переноски яиц, ловят добычу.

Один из самых совершенных строителей — паук семейства кругопрядов. Сеть кругопряда состоит из нитей двух разновидностей. Первые — толстые и прочные — натянуты радиально. Они лишены липкого секрета и выполняют опорную функцию — именно по ним передвигается хозяин паутины. Чтобы он мог ловко бегать по радиальным нитям, его ноги оснащены крючковидными коготками и крепкими изогнутыми щетинками. Нить зажимается между коготком и щетинками, надежно удерживая своего хозяина. Другие нити тонкие, легкие и очень клейкие, они расположены на радиальном каркасе по спирали. По ним паук практически никогда не ползает, но иногда ему все же приходится их обрывать, сматывать и даже поедать. Но и к этим нитям он тоже не прилипает! Почему ? Дело в том, что паук контактирует с ними на очень малой площади — щетинками на вершинах ног, которые к тому же покрыты специальным веществом, а к нему паутина не приклеивается. Пауков, плетущих сети для ловли добычи, много: крестовик, балдахинник, тенетник и др. Но есть и такие, кто сетей не строит. Они используют паутину для постройки убежищ, выстилают ей стенки норок, делают сигнальные нити, плетут коконы для переноски яиц и т. д. У них паутина не липкая, и поставленный вопрос к ним отношения не имеет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!