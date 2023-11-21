Кем был человек, который вдохновил культовый фильм ужасов «Крик»: Тяжёлая судьба Дэнни Роллинга

Тяжёлое детство маньяка

Семья Роллинг.

Место, где вырос Дэнни. В заболоченном Кросс-Лейк растут кипарисы, тростник и мелкие растения. Шривпорт, Луизиана.

Быстрое падение

Дэнни Роллинг не смог жить нормальной жизнью.

Убийства в Шривпорте

Убийство Гриссомов так и осталось нераскрытым. Дэнни Роллинг признался в нём только перед казнью.

Гейнсвиллский потрошитель

Мемориальная стена с именами жертв Дэнни Роллинга в Гейнсвилле.

Эдвард Льюис Хамфри, который так и не был официально оправдан полицией. Очень прохож на маньяка, не так ли?

Поимка Дэнни Роллинга

Писательница-криминалистка Сондра Лондон собиралась за маньяка замуж.

Вдохновение для крика

Дрю Бэрримор в роли Кейси Беккер в рекламном кадре фильма «Крик».