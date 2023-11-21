Кем был человек, который вдохновил культовый фильм ужасов «Крик»: Тяжёлая судьба Дэнни Роллинга

Кинолента «Крик» уже давно приобрела статус классики жанра. Популярность этого фильма ужасов превзошла все ожидания его создателей. Потребовались даже несколько сиквелов и перезапуск. Самое главное, что очень многие не знают об этой мрачной истории, так это то, что на самом деле она не является плодом воображения сценаристов. Картина основана на реальных событиях, а у главного злодея был настоящий прототип по имени Дэнни Роллинг. Основное отличие состояло в том, что правдивая история была гораздо страшнее...
Тяжёлое детство маньяка
Дэниел Гарольд Роллинг появился на свет 26 мая 1954 года в Шривпорте, штат Луизиана. Родителями его были обычные американцы среднего достатка по имени Джеймс и Клаудия Роллинг. С виду вполне благополучная и приличная семья, где пару лет спустя появился на свет ещё один мальчик, которого назвали Кевин. К сожалению, за вполне презентабельным фасадом скрывалась совсем не такая уж счастливая жизнь.
Семья Роллинг.
Отец семейства работал в полиции. До этого он служил в армии и воевал в Корее. Война изранила не только его тело, она покалечила его душу. Джеймс страдал от тяжёлого посттравматического стрессового расстройства и других психических заболеваний. Он часто устраивал скандалы жене, оскорблял её и детей. Рукоприкладство было в их семье не просто частым, а даже можно сказать, нормальным явлением. Ничего другого домашние от отца не видели, да и не ожидали. Издевательства садиста были постоянными и изощрёнными.
Место, где вырос Дэнни. В заболоченном Кросс-Лейк растут кипарисы, тростник и мелкие растения. Шривпорт, Луизиана.
Из-за нечеловеческой жестокости самого близкого и родного человека у Дэнни с детства начали развиваться раздвоение личности и прочие проблемы с психикой. Мальчик неоднократно предпринимал попытки самоубийства. Чтобы побыстрее уйти из дома, юноша вступил в ряды ВВС США.
Быстрое падение
В армии Дэнни прослужил недолго. Его выгнали оттуда из-за проблем с запрещёнными веществами. Молодой человек переехал жить к деду. Там вскоре он познакомился со своей будущей женой. Казалось, жизнь наладилась. У пары родилась дочь и всё должно было быть хорошо. Только тяжёлое детство Дэнни и ужасный пример отца наложили неизгладимый отпечаток на личность мужчины. Он, по примеру родителя, оскорблял и унижал супругу, устраивал бесконечные скандалы. Вскоре начал поднимать на неё руку. Последней каплей стал случай, когда Дэнни приставил к голове жены и матери его ребёнка пистолет и угрожал убить. Она терпеть не стала, а забрала дочь и ушла.
Дэнни Роллинг не смог жить нормальной жизнью.
После этого психическое состояние Роллинга стало ухудшаться настолько стремительно, что он погрузился в полную тьму. Однажды он напал на женщину, которая была похожа на его жену и совершил над ней насилие. Потом было несколько вооружённых ограблений. За свои преступления был пойман и осуждён. После выхода из тюрьмы он вернулся в свой родной город Шривпорт.
Убийства в Шривпорте
Какое-то время Дэнни Роллинг работал в ресторане, пока его не уволили. После этого он опять слетел с катушек. Мужчина ворвался в один дом, где жили Джули Гриссом, её отец Том и её племянник Шон. Маньяк убил их всех. Джули была найдена лежащей на кровати со следами укусов по всему телу. Никто тогда не знал, кто совершил это ужасное преступление.
Убийство Гриссомов так и осталось нераскрытым. Дэнни Роллинг признался в нём только перед казнью.
Через год после этого Дэнни совершил попытку убить своего отца. Он ранил его в живот и голову. Джеймс выжил чудом, но потерял один глаз и ухо. После этого Роллинг сбежал в Гейнсвилл, штат Флорида, где поселился недалеко от Университета Флориды (UF).
Гейнсвиллский потрошитель
Вскоре после прибытия в Гейнсвилл, Роллинг совершил свои самые ужасные и печально известные преступления. 24 августа он ворвался в дом, где жили студентки Кристина Пауэлл и Соня Ларсон. Он надругался над ними и нанёс множество ножевых ранений. Прямо на следующий день он снова вышел на охоту. На этот раз его жертвой стала студентка муниципального колледжа Санта-Фе Криста Хойт. Дэнни обезглавил девушку и поставил её голову на книжную полку.
Спустя день он напал на ещё двух студентов. Мануэль Тобоада и Трейси Паулз яростно сопротивлялись. К сожалению, совладать с маньяком молодые люди не смогли. Он убил их, но не успел искалечить их тела. Полиция потом решила, что ему кто-то помешал, спугнул. После этого последнего убийства в Гейнсвилле, Роллинг сбежал в Окалу, штат Флорида. Там он ограбил продуктовый магазин. В процессе ему не повезло. Во время полицейского преследования, он попал в аварию и был арестован.
Мемориальная стена с именами жертв Дэнни Роллинга в Гейнсвилле.
Местное население Гейнсвилла было в ужасе и бешенстве. Полиция искала преступника, который совершил все эти ужасные вещи, что просто не укладывались в человеческом сознании. По ошибке был схвачен некий Эдвард Льюис Хамфри. Он жил в одном доме с двумя жертвами и страдал от биполярного расстройства. В конце концов его отпустили за недостатком улик. Много лет на него косо смотрели, считая жестоким маньяком-убийцей. Каково жить с таким по соседству?...
Эдвард Льюис Хамфри, который так и не был официально оправдан полицией. Очень прохож на маньяка, не так ли?
Поимка Дэнни Роллинга
Роллинг находился в тюрьме за ограбление магазина. Никто не связывал его с убийствами во Флориде, пока однажды один его старый знакомый не донёс на него. В родном городе у Дэнни была подруга по имени Синди Джурачич. Их дружба быстро закончилась после того, как Роллинг сказал её мужу, что любит «резать людей ножом». После убийств в Шривпорте, а потом в Гейнсвилле, куда по совпадению переехал Дэнни, эти слова не давали мужчине покоя. Однажды Джурачич решил поделиться своей информацией с полицией. После этого Роллинга начали разрабатывать как подозреваемого.
Судебное разбирательство по делу Дэнни Роллинга затянулось надолго. Маньяк просто купался в лучах своей славы. Ему нравилось быть в центре внимания, он получал от этого удовольствие, чего совсем не скрывал. Его историей заинтересовалась писательница-криминалистка Сондра Лондон. Она работала над книгой о кровавых событиях в Гейнсвилле. Их отношения зашли так далеко, что они даже собирались пожениться.
Писательница-криминалистка Сондра Лондон собиралась за маньяка замуж.
В итоге свадьба расстроилась, но книга с жуткими иллюстрациями Роллинга, которые он рисовал в тюрьме, увидела свет. В суде Дэнни вдохновенно рассказывал, как он мыл тела своих жертв после всего и складывал из них скульптуры. Он называл себя художником. Правда зачем он мыл тела, он так и не поведал.
Лишь в 1994 году Роллинг был признан виновным во всех преступлениях. Психиатры с одной стороны признали его невменяемым, с другой они пришли к выводу, что он чётко отдавал отчёт всем своим действиям. Перед казнью Ролллинг исповедался священнику. По его словам, он раскаивался, что погубил столько прекрасных невинных душ. Раскаяние никак не помешало подать ему апелляцию на смертный приговор, но её отклонили. Он был казнён в 2006 году.
Вдохновение для крика
Первая часть фильма «Крик» вышла на экраны в 1996 году. Роллинг тогда был ещё жив. Кевин Вильямсон, сценарист ленты, сразу сказал, какие события вдохновили его. Зная, кто был реальным прототипом убийцы в кино, нельзя не признать: фильм не отражает и десятой доли того леденящего кровь ужаса, который сотворил Дэнни в жизни. Каждый раз, когда люди смотрят триллеры, им нелишне помнить, что реальная жизнь зачастую страшнее самого страшного кино.
Дрю Бэрримор в роли Кейси Беккер в рекламном кадре фильма «Крик».
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