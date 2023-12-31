С чего начинают утро миллионы японцев, и Почему не помешает поступить так же

Полезная японская привычка, которая может пригодиться каждому.
Жизнь в мегаполисе – отнюдь не сахар. За большие карьерные возможности и огромный выбор пабов по пятницам всегда приходится платить. В данном случае – стрессами и сниженным иммунитетом. Не зря именно к «городским» всякие вирусы так и липнут. Как эффективно противостоять всякой бяке придумали в Японии. Никаких гаджетов из будущего: последовать японскому примеру может каждый и прямо сегодня.
У жизни в мегаполисе есть свои минусы.
Японские мегаполисы, несмотря на всю свою продвинутость и инновационность, сложно назвать дружелюбными для здоровья. Огромное количество транспорта и высокая плотность населения служат идеальной средой для передачи вирусов. И чтобы весь город не слёг на карантин (кто-то же должен работать!), один из японских научно-исследовательских институтов составил рецепт простого иммуностимулятора. Такое средство очень просто и совсем не затратно сделать в домашних условиях, зато инфекции его боятся, как огня. Неудивительно, что теперь с этого напитка начинается день миллионов японцев.
Чтобы приготовить бальзам-иммуностимулятор, понадобятся (из расчёта на семью из 3 человек):
1. 1 стакан овсяных хлопьев;
2. 1 литр воды;
3. 100 мл мёда;
4. 1 чайная ложка имбиря;
5. 1/4 – 1/2 чайной ложки корицы.
Как приготовить
Варить на медленном огне до кисельной консистенции.
Овсяные хлопья залейте водой и варите на медленном огне пока не получите киселеобразную консистенцию. В полученную разваристую «кашу» добавьте чайную ложку имбиря и четверть ложки корицы. Хорошо помешайте и дайте остыть. В уже остывшую, но всё ещё теплую смесь положите мёд, ещё раз размешайте и оставьте настаиваться до утра.
Как применять
Стакан утром натощак – вот и всё, что нужно для «прокачки» иммунитета.
Японцы советуют пить такой «коктейль» по стакану каждое утро натощак. Детям хватит половины порции. Можно пить курсами, по 3-4 недели подряд. Но многие так втягиваются, что уже не представляют своё утро без этого бальзама.
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