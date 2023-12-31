С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Современное наступательное оружие - *меч*- обладает такой огромной мощью , что побеждает любую защиту солда...Бездоспешная эпох...
  • владимир сергеев
    в  50 годах уже было нормальное ж.бельёБлеск и нищета со...
  • Сергей Косторнов
    Ахфтор  к  чемy  ты  это  написал ?  Ключевое  слово  СССР ?  Ты  просто  выблядок...15 вещей из СССР,...

С чего начинают утро миллионы японцев, и Почему не помешает поступить так же


Полезная японская привычка, которая может пригодиться каждому.

Полезная японская привычка, которая может пригодиться каждому.

 

Жизнь в мегаполисе – отнюдь не сахар. За большие карьерные возможности и огромный выбор пабов по пятницам всегда приходится платить. В данном случае – стрессами и сниженным иммунитетом. Не зря именно к «городским» всякие вирусы так и липнут. Как эффективно противостоять всякой бяке придумали в Японии. Никаких гаджетов из будущего: последовать японскому примеру может каждый и прямо сегодня.

У жизни в мегаполисе есть свои минусы.

У жизни в мегаполисе есть свои минусы.

 

Японские мегаполисы, несмотря на всю свою продвинутость и инновационность, сложно назвать дружелюбными для здоровья. Огромное количество транспорта и высокая плотность населения служат идеальной средой для передачи вирусов. И чтобы весь город не слёг на карантин (кто-то же должен работать!), один из японских научно-исследовательских институтов составил рецепт простого иммуностимулятора. Такое средство очень просто и совсем не затратно сделать в домашних условиях, зато инфекции его боятся, как огня. Неудивительно, что теперь с этого напитка начинается день миллионов японцев.

Чтобы приготовить бальзам-иммуностимулятор, понадобятся (из расчёта на семью из 3 человек):

1. 1 стакан овсяных хлопьев;




2. 1 литр воды;
3. 100 мл мёда;
4. 1 чайная ложка имбиря;
5. 1/4 – 1/2 чайной ложки корицы.

Как приготовить


Варить на медленном огне до кисельной консистенции.

Варить на медленном огне до кисельной консистенции.

 

Овсяные хлопья залейте водой и варите на медленном огне пока не получите киселеобразную консистенцию. В полученную разваристую «кашу» добавьте чайную ложку имбиря и четверть ложки корицы. Хорошо помешайте и дайте остыть. В уже остывшую, но всё ещё теплую смесь положите мёд, ещё раз размешайте и оставьте настаиваться до утра.

Как применять


Стакан утром натощак – вот и всё, что нужно для «прокачки» иммунитета.

Стакан утром натощак – вот и всё, что нужно для «прокачки» иммунитета.

 

Японцы советуют пить такой «коктейль» по стакану каждое утро натощак. Детям хватит половины порции. Можно пить курсами, по 3-4 недели подряд. Но многие так втягиваются, что уже не представляют своё утро без этого бальзама.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх