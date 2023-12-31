С чего начинают утро миллионы японцев, и Почему не помешает поступить так же

Полезная японская привычка, которая может пригодиться каждому.

У жизни в мегаполисе есть свои минусы.







Как приготовить

Варить на медленном огне до кисельной консистенции.

Как применять

Стакан утром натощак – вот и всё, что нужно для «прокачки» иммунитета.