Как менялась школьная форма до распада СССР

Школьная форма /Фото:promotion.aliexpress.ru
Советская школьная форма – это эмблема времени, которая незримо связана с историей нашей страны. Кто же был тем гениальным создателем этой формы? Где зародилась идея о трех видах фартуков и воротничков? Что течением времени менялось в форме? Школьная форма - это неотъемлемая часть процесса образования, имеющая богатую историю., а также зеленые фуражки.
Мужская школьная форма при Николае 1 /Фото:vk.com
Формальная школьная форма для девочек появилась значительно позднее, когда в России начали открываться женские гимназии. В исключительных случаях, когда девочки посещали Смольной институт благородных девиц, они носили форменное платье. В начальных классах платье было коричневым, а по мере роста и перехода учениц в старшие классы, они переходили на голубое, серое или белое платье.
Общая школьная форма для девочек была утверждена только в 1896 году. Она основывалась на форме Смольного института, но теперь была изготовлена из шерсти, что делало ее более подходящей для российских климатических условий. Школьная форма, как часть образовательного процесса, стремилась обеспечить комфорт и удобство для учеников в течение их учебной жизни.
Школньая форма Смольного института /Фото:www.ya-roditel.ru
Она была не только символом структуры и устоев в образовании, но и способствовала созданию единого облика для учащихся, независимо от их социального происхождения.
Но история советской школьной формы берет свое начало в 1918 году, власти должны были решить проблему единого образования для всех. Было принято решение ввести в школах форму, которая бы символизировала равенство и сближала школьников разных социальных слоев. Совет народных комиссаров принял постановление "О едином наряде учеников школ и училищ". В этом постановлении было сказано, что школьникам необходимо носить форму, состоящую из темно-синей или черной одежды, простых кроев.
Советская школьная форма /Фото:mixyfotos.ru
Кто придумал советскую школьную форму? Этому вопросу не существует однозначного ответа, так как процесс ее создания был постепенным и результатом общей работы образовательных властей. Однако, важно отметить, что она является символом своей эпохи и продолжает оставаться частью нашей общей истории.
Школьная форма в Советском Союзе выполняла несколько функций. Во-первых, она подчеркивала равенство всех учеников в школе, унифицируя их внешний вид. Во-вторых, она способствовала формированию коллективизма и солидарности среди школьников. В-третьих, форма позволяла выделить школьников среди других людей на улице и придавала им особый статус и чувство принадлежности к общим школьным ценностям.
Фомра Мальчиков и девочке /Фото:mixyfotos.ru
В течение последующих десятилетий советская школьная форма претерпела изменения в соответствии с общественными изменениями. Ее первоначальный вид представлял фартук, который символизировал равенство перед законом. Со временем появился еще один вид формы - белый фартук, но носился он только по особым случаям и праздникам.
Окончательные изменения в форме были внесены в середине 1940-х годов. Вместо фартуков у школьников стала использоваться белая рубашка с голубыми брюками или юбкой.
Форма /Фото:dzen.ru
Каждая эпоха имела свои особенности, и школьная форма не являлась исключением. И хотя на протяжении существования всего Советского союза она особо не потерпела изменений, некоторые нововведения всё же были, пусть и на общий вид это не влияло.
Двадцатые годы:
Школьная форма в 1920-х для мальчиков и девочек была весьма традиционной. Мальчики носили темно-синий или коричневый костюм с пиджаком, белой рубашкой и пионерским галстуком. В школах для девочек часто применялась форма в виде коричневого платья с низким вырезом, длинными рукавами и чёрным фартуком. Белые воротнички и манжеты были обязательными аксессуарами, которые, конечно же, неизбежно попадали под чернила.
Сороковые годы:
Во время Второй мировой войны школьная форма прошла некоторые изменения. Мальчики стали носить военно-инспирированную униформу - тёмные пиджаки и брюки, с карманами и пуговицами, а иногда даже ремни с пряжками.
Форма времён Второй Мировой Войны /Фото:foto-besplatno.ru
Шестидесятые годы:
В начале 1960-х годов школьная форма оставалась практически без изменений, однако появилась возможность вышивать вручную воротнички, что делало форму более индивидуальной.
Семидесятые годы:
В Семидесятых произошли значительные изменения в советском обществе, связанные с политической и экономической стабилизацией, которые отразились и на школьной форме. Костюмы и платья стали более стандартизированными, изготовленными из темно-синих и серых тканей с простыми линиями и без излишних украшений. Мальчикам предлагался костюм двойка, а девочкам - тройка. Младшим ученикам разрешали носить только коричневое платье и синий костюм. Обувь оставалась простой и удобной, но появились модели с подошвами и прорезиненными носками, ориентированные на школьный возраст.
Новая форма семидесятых /Фото:dzen.ru
Восьмидесятые годы:
В конце 1980-х годов и до распада Советского Союза Россия столкнулась с глобальными политическими и экономическими изменениями, которые сказались и на моде в школьной форме. Она стала менее строгой и стандартизированной. Мальчикам предлагались как костюмы двойка, так и различные модели брюк и джинс с разными фасонами.
Девяностые годы:
С распадом Советского Союза в 1991 году использование школьной формы стало необязательным. Каждая республика или школа решала самостоятельно, следовать форме или нет.
Школьная форма в 90-ых /Фото:dzen.ru
И, конечно, самым важным атрибутом школьной формы было наличие красного пионерского галстука. Он имел глубокий символический смысл и являлся одним из важных атрибутов пионерского движения. Появление галстука пионера связано с созданием Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина в 1922 году. Сам галстук был вдохновлен красным платком, который носили во время Октябрьской революции. Он символизировал идеалы, солидарность и принадлежность к пионерскому движению.
Галстук, однако, выдавался не каждому, и пионеру нужно было заслужить своим поведением и достижениями, чтобы при поступлении в пионерскую организацию получить галстук и значок. Обычно это происходило на торжественной церемонии, где новоиспеченные пионеры получали свои красные галстуки от старших товарищей. Это создавало особую атмосферу и укрепляло чувство коллективизма и принадлежности к пионерскому движению. Красный галстук пионера оставил свой след в истории советского образования и стал неотъемлемой частью детства многих поколений. Он напоминал о важности коллективизма, дружбы и борьбы за идеалы, которые пионеры привносили в свою повседневную жизнь.
Пионеры /Фото:emilia-spanish.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии