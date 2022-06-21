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«Тактическая» ложка-нож-вилка для любителей отдыха на свежем воздухе


Тактические столовые принадлежности.

Тактические столовые принадлежности.

Существуют тактические ножи, тактические фонари, тактическое обмундирование и снаряжение самого разного, невероятного рода. Глядя на такое многообразие девайсов хочется задать вопрос, а почему так редко в наше внимание попадают «тактические» столовые принадлежности? Переживать не стоит – уже попали.

Всегда выручит.

Всегда выручит.

 

Новое изобретение можно было бы смело назвать «набором для выживания». Конечно, новинка едва ли пригодиться в экстремальной ситуации в условиях дикой природы, однако спасти забывчивого туриста от вынужденной необходимость есть вкуснейшую уху или кашу руками – избавит. Итак, вашему вниманию первая «тактическая» ложка-нож-вилка под названием Ka-Bar Tactical Spork. Почему эта «ловилка» действительно крутая и очень полезная штука? Попробуем разобраться.
Невероятно удобная штука.

Невероятно удобная штука.

 

Во-первых, наша «ловилка» очень небольшой аксессуар, который легко помещается в сумке, кармане или бардачке автомобиля. Сделана она из сверхпрочного, термостойкого пластика. Как можно заметить, в чашечке ложки предусмотрено несколько вилочных зубцов. Такая специфика конструкции может показать необычной и даже глупой, однако есть при помощи Ka-Bar Tactical Spork можно все что угодно: суп, кашу, тушенку, макароны и многое другое.

Во-вторых, Ka-Bar Tactical Spork – это не два, а сразу три стреловых инструмента. При необходимости рукоятка «ловилки» расстегивается, и она превращается еще и в нож. Нож полностью отделяется от конструкции ложки и может быть использован отдельно. Его характеристики помогут полностью удовлетворить любое кулинарное требование хозяина.

Напоследок стоит отметить, что Ka-Bar Tactical Spork легко чиститься и моется, в том числе и от жира. Пользоваться «ловилкой» также очень легко. Переживать за застежку составных частей не стоит, она, как и весь инструмент сделана из высокотехнологичного полимера. Сама ложка абсолютно безопасна для человека, ей можно смело мешать суп на огне. Иначе говоря – это по-настоящему удачное приобретение для всех тех, кто в силу обстоятельств, долга или работы вынужден часть кушать вне стен родной уютной кухни.

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«Тактическая» ложка-нож-вилка для любителей отдыха на свежем воздухе

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«Тактическая» ложка-нож-вилка для любителей отдыха на свежем воздухеПодписаться на мой Instagram
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