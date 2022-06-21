«Тактическая» ложка-нож-вилка для любителей отдыха на свежем воздухе

Тактические столовые принадлежности.
Существуют тактические ножи, тактические фонари, тактическое обмундирование и снаряжение самого разного, невероятного рода. Глядя на такое многообразие девайсов хочется задать вопрос, а почему так редко в наше внимание попадают «тактические» столовые принадлежности? Переживать не стоит – уже попали.
Всегда выручит.
Новое изобретение можно было бы смело назвать «набором для выживания». Конечно, новинка едва ли пригодиться в экстремальной ситуации в условиях дикой природы, однако спасти забывчивого туриста от вынужденной необходимость есть вкуснейшую уху или кашу руками – избавит. Итак, вашему вниманию первая «тактическая» ложка-нож-вилка под названием Ka-Bar Tactical Spork. Почему эта «ловилка» действительно крутая и очень полезная штука? Попробуем разобраться.
Невероятно удобная штука.
Во-первых, наша «ловилка» очень небольшой аксессуар, который легко помещается в сумке, кармане или бардачке автомобиля. Сделана она из сверхпрочного, термостойкого пластика. Как можно заметить, в чашечке ложки предусмотрено несколько вилочных зубцов. Такая специфика конструкции может показать необычной и даже глупой, однако есть при помощи Ka-Bar Tactical Spork можно все что угодно: суп, кашу, тушенку, макароны и многое другое.
Во-вторых, Ka-Bar Tactical Spork – это не два, а сразу три стреловых инструмента. При необходимости рукоятка «ловилки» расстегивается, и она превращается еще и в нож. Нож полностью отделяется от конструкции ложки и может быть использован отдельно. Его характеристики помогут полностью удовлетворить любое кулинарное требование хозяина.
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