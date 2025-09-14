Старая, старая сказка

Все мы выросли на бессмертных творениях главных мировых сказочников: «Русалочке» Андерсена, «Белоснежке» братьев Гримм или, скажем, «Спящей красавице» Шарля Перро.



Но вот фокус: мыслим мы при этом картинками и образами, родившимися едва ли не веком позже самих сказок — благодаря диснеевским мультипликаторам или советским художникам.

А меж тем уловить истинный замысел и поймать уникальное авторское виденье самих прародителей детской литературы можно лишь по работам их современников — иллюстраторов конца позапрошлого столетия.Мы нашли авторов первых картинок к самым известным сказкам — и немедленно поверили в чудеса!Иллюстрация Вильгельма Педерсена к сказке Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»Вильгельм Педерсен (1820–1859) — датский художник и морской офицер, особенно известный тем, что первым проиллюстрировал сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ранние сказки были опубликованы без иллюстраций, но в 1849 году было опубликовано пятитомное собрание его сказок с 125 иллюстрациями Педерсена. Иллюстрации настолько понравились автору, что и сегодня считаются неотделимыми от сказок Андерсена.Иллюстрация Вильгельма Педерсена к сказке Ханса Кристиана Андерсена «Дикие лебеди»Иллюстрация Вильгельма Педерсена к сказке Ханса Кристиана Андерсена « Домовой у лавочника Иллюстрация Вильгельма Педерсена к сказке Ханса Кристиана Андерсена «Оле Лукойе»Иллюстрация Вильгельма Педерсена к сказке Ханса Кристиана Андерсена «Пастушка и трубочист»Иллюстрация Джона Тенниела к сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»Сэр Джон Тенниел (1820–1914) — английский художник, карикатурист; первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», чьи иллюстрации считаются сегодня каноническими.Дебютировал в качестве автора иллюстраций для первого издания «Книги английских баллад» Сэмюэла Холла, работал постоянным карикатуристом популярного в свое время журнала «Панч».Иллюстрация Джона Тенниела к сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»Иллюстрация Джона Тенниела к сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»Иллюстрация Джона Тенниела к сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»Иллюстрация Джона Тенниела к сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»Иллюстрация Гюстава Доре к сказке Шарля Перро «Кот в сапогах»Поль Гюстав Доре (1832–1883) — легендарный французский гравёр, иллюстратор и живописец. С раннего детства поражал окружающих мастерством рисунка, например в десятилетнем возрасте выполнил иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Доре не получил художественного образования, но проводил все свободное время в Лувре и Национальной библиотеке, изучая картины и гравюры. За годы творческой деятельности Доре создал тысячи иллюстраций к десяткам литературных шедевров, среди которых «Гаргантюа и Пантагрюэль» и сказки Шарля Перро, приключения барона Мюнхгаузена и Дон Кихот. Доре называют величайшим иллюстратором XIX века за непревзойденную игру света и тени в его графических работах.Иллюстрация Гюстава Доре к сказке Шарля Перро « Золушка Иллюстрация Гюстава Доре к сказке Шарля Перро «Спящая красавица»Иллюстрация Гюстава Доре к сказке Шарля Перро «Ослиная шкура»Иллюстрация Гюстава Доре к сказке Шарля Перро «Мальчик с пальчик»Иллюстрация Артура Рэкема к сказке братьев Гримм «Красная шапочка»Артур Рэкем (1867–1939) — плодовитый английский художник, который проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке («Ветер в ивах», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн»), а также «Сон в летнюю ночь» Шекспира и знаменитую «Песнь о Нибелунгах».Рэкем был в первую очередь блестящим рисовальщиком, отдавая предпочтение прихотливо извивающимся линиям переплетенных ветвей, пенящихся волн и человекообразных деревьев. Его влияние чувствуется в первых мультипликационных фильмах Диснея, в фильмах Тима Бёртона (который избрал своим лондонским офисом бывшую квартиру Рэкема) и Гильермо дель Торо (который говорит, что вдохновлялся рисунками Рэкема при создании «Лабиринта Фавна»).Иллюстрация Артура Рэкема к «Сказаниям о короле Артуре и рыцарях круглого стола» Nelly Montijn-The FouwИллюстрация Артура Рэкема к «Сказаниям о короле Артуре и рыцарях круглого стола» Nelly Montijn-The FouwИллюстрация Артура Рэкема к «Сказаниям о короле Артуре и рыцарях круглого стола» Nelly Montijn-The FouwИллюстрация Артура Рэкема к «Сказаниям о короле Артуре и рыцарях круглого стола» Nelly Montijn-The FouwИллюстрация Анны Андерсон к сказке братьев Гримм «Рапунцель»Анна Андерсон (1874–1930) — британская художница шотландского происхождения; иллюстратор литературы для детей, всю жизнь сотрудничала с периодическими изданиями и рисовала поздравительные открытки. Творчество Анны Андерсон оказало влияние на стиль таких известных иллюстраторов, как Джесси Кинг, Чарльз Робинсон, Мэйбл Люси Эттвелл.Иллюстрация Анны Андерсон к сказке братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов»Иллюстрация Анны Андерсон к сказке Ханса Кристиана Андерсена «Девочка со спичками»К сказке Ханса Кристиана Андерсена « Русалочка «Дикие лебеди»Ну и в качестве постскриптума — самое первое амплуа знаменитого Пиноккио, принадлежащее кисти итальянского инженера Энрико Маззанти (1850–1910). Примечательно, что именно это изображение — единственное, что сохранилось в истории в память об этом талантливом человеке.