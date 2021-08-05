B&W CHILD — ежегодный международный конкурс детской фотографии. Его единственное условие для всех участников – снимки должны быть черно-белыми. На днях были подведены итоги 2015 года и мы представляем вам лучшие черно-белые фотографии детей по версии жюри B&W CHILD за 2015 год.
Ashley Carlton
Клуб “Завтрак”
Karen Osdieck
Игра
Chee Keong Lim
Счастье
Chee Keong Lim
Глаза
Andi Abdul Halil
Желание
Ewa Cwikla
Дорога домой
Chee Keong Lim
За пределами
Trisha Clancy
Лето
Izabela Urbaniak
Балканы
Istvan Kerekes
Lee Jeffries
Бабочка
Kelly Tyack
Молитва
Chee Keong Lim
Аня
Lisa Visser
Появление
Amber Carbo Privizzini
Buona Sera
Marina Kazakova
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Лучшие черно-белые фотографии детей
B&W CHILD — ежегодный международный конкурс детской фотографии. Его единственное условие для всех участников – снимки должны быть черно-белыми. На днях были подведены итоги 2015 года и мы представляем вам лучшие черно-белые фотографии детей по версии жюри B&W CHILD за 2015 год.
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