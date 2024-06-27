Секрет большого урожая огурцов

Получить богатый урожай хрустящих крупных огурцов мечтает каждый садовод. К счастью, сделать это очень просто, если знать, какие удобрения дадут огурцам все необходимые питательные вещества для завязывания и наливания плодов, защитят посадки от бактерий и вредителей, повысят иммунитет растений.



Подкормки, о которых пойдет речь ниже, помогут увеличить урожайность огурцов в несколько раз, а также увеличат период плодоношения и продляет его до наступления первых заморозков.

Подкормка с молоком

Подкормка с дрожжами

Подкормка с хлебом

эффективен против фитофтороза, мучнистой росы, серой гнили;защищает растения от насекомых;улучшает обмен веществ;стимулирует накопление витамина С;омолаживает огуречные плети;положительно влияет на урожай и увеличивает период плодоношения;улучшает вкусовые качества овощей.Молоко даст огурцам большое количество аминокислот и сахаров, которые улучшат вкусовые качества плодов и поспособствуют активному образованию новых завязей.вода — 9 литров;молоко — 1 литр;йод — 2 капли.Подкормка используется в количестве 1 литр под куст 1 раз в месяц.микроэлементы: фосфор, железо, калий и др.;витамины;аминокислоты;ферменты.вода — 9 литров;дрожжи — 10 гр;йод — 2 капли.Перед использованием подкормка должна настояться 2-3 часа в теплом месте. Необходимое количество удобрения — 0,5 литров на один кустик 1 раз в месяц.В хлебе содержатся углеводы, которые послужат питанием для почвенной микрофлоры, что сделает почву более плодородной. Также в хлебе содержится белок и различные микроэлементы, которые необходимы растениям: селен, натрий, марганец, железо, фосфор, витамины группы В.вода — 9 литров;хлеб — 300 гр;йод — 2 капли.Перед использованием подкормка должна настояться ночь. Необходимое количество удобрения — 0,5 литров на один кустик 1 раз в месяц.