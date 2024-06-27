Секрет большого урожая огурцов

Получить богатый урожай хрустящих крупных огурцов мечтает каждый садовод. К счастью, сделать это очень просто, если знать, какие удобрения дадут огурцам все необходимые питательные вещества для завязывания и наливания плодов, защитят посадки от бактерий и вредителей, повысят иммунитет растений.
Подкормки, о которых пойдет речь ниже, помогут увеличить урожайность огурцов в несколько раз, а также увеличат период плодоношения и продляет его до наступления первых заморозков.
В состав каждого из трех удобрений входит йод, который:
эффективен против фитофтороза, мучнистой росы, серой гнили;
защищает растения от насекомых;
улучшает обмен веществ;
стимулирует накопление витамина С;
омолаживает огуречные плети;
положительно влияет на урожай и увеличивает период плодоношения;
улучшает вкусовые качества овощей.
Подкормка с молоком
Молоко даст огурцам большое количество аминокислот и сахаров, которые улучшат вкусовые качества плодов и поспособствуют активному образованию новых завязей.
Необходимые ингредиенты:
вода — 9 литров;
молоко — 1 литр;
йод — 2 капли.
Подкормка используется в количестве 1 литр под куст 1 раз в месяц.
Подкормка с дрожжами
Сухие дрожжи помогают растениям хорошо плодоносить так как содержат:
микроэлементы: фосфор, железо, калий и др.;
витамины;
аминокислоты;
ферменты.
Необходимые ингредиенты:
вода — 9 литров;
дрожжи — 10 гр;
йод — 2 капли.
Перед использованием подкормка должна настояться 2-3 часа в теплом месте. Необходимое количество удобрения — 0,5 литров на один кустик 1 раз в месяц.
Подкормка с хлебом
В хлебе содержатся углеводы, которые послужат питанием для почвенной микрофлоры, что сделает почву более плодородной. Также в хлебе содержится белок и различные микроэлементы, которые необходимы растениям: селен, натрий, марганец, железо, фосфор, витамины группы В.
Необходимые ингредиенты:
вода — 9 литров;
хлеб — 300 гр;
йод — 2 капли.
Перед использованием подкормка должна настояться ночь. Необходимое количество удобрения — 0,5 литров на один кустик 1 раз в месяц.
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