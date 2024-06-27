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Секрет большого урожая огурцов

Получить богатый урожай хрустящих крупных огурцов мечтает каждый садовод. К счастью, сделать это очень просто, если знать, какие удобрения дадут огурцам все необходимые питательные вещества для завязывания и наливания плодов, защитят посадки от бактерий и вредителей, повысят иммунитет растений.

Подкормки, о которых пойдет речь ниже, помогут увеличить урожайность огурцов в несколько раз, а также увеличат период плодоношения и продляет его до наступления первых заморозков.



Секрет большого урожая огурцов

В состав каждого из трех удобрений входит йод, который:

эффективен против фитофтороза, мучнистой росы, серой гнили;

защищает растения от насекомых;

улучшает обмен веществ;

стимулирует накопление витамина С;

омолаживает огуречные плети;

положительно влияет на урожай и увеличивает период плодоношения;

улучшает вкусовые качества овощей.

Подкормка с молоком


Молоко даст огурцам большое количество аминокислот и сахаров, которые улучшат вкусовые качества плодов и поспособствуют активному образованию новых завязей.

Необходимые ингредиенты:

вода — 9 литров;

молоко — 1 литр;

йод — 2 капли.

Подкормка используется в количестве 1 литр под куст 1 раз в месяц.

Подкормка с дрожжами


Сухие дрожжи помогают растениям хорошо плодоносить так как содержат:

микроэлементы: фосфор, железо, калий и др.;

витамины;

аминокислоты;

ферменты.

Необходимые ингредиенты:

вода — 9 литров;

дрожжи — 10 гр;

йод — 2 капли.

Перед использованием подкормка должна настояться 2-3 часа в теплом месте. Необходимое количество удобрения — 0,5 литров на один кустик 1 раз в месяц.

Секрет большого урожая огурцов

Подкормка с хлебом


В хлебе содержатся углеводы, которые послужат питанием для почвенной микрофлоры, что сделает почву более плодородной. Также в хлебе содержится белок и различные микроэлементы, которые необходимы растениям: селен, натрий, марганец, железо, фосфор, витамины группы В.

Необходимые ингредиенты:

вода — 9 литров;

хлеб — 300 гр;

йод — 2 капли.

Перед использованием подкормка должна настояться ночь. Необходимое количество удобрения — 0,5 литров на один кустик 1 раз в месяц.

Секрет большого урожая огурцов
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Огурцы
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