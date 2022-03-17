10 потрясающих артефактов из кости, тайны которых пока не разгаданы

Потрясающие древние артефакты из кости.
На протяжении тысячелетий люди очень ценили изделия из бивней слонов или моржей. Древние охотники использовали кость для создания инструментов, а также священных ритуальных предметов. С тех пор бесчисленное множество других культур использовали резьбу на кости при создании самых разнообразных вещей. В этом обзоре "десятка" таинственных предметов из прошлого, которые и сегодня остаются загадкой.
1. Устройство из слоновой кости для создания веревок
Устройство из слоновой кости для создания веревок.
В августе 2015 года археологи обнаружили в пещере на юго-западе Германии 40 000-летнее приспособление из слоновой кости для создания веревок. Валик из клыка мамонта длиной 20 сантиметров с четырьмя отверстиями, в каждом из которых были сделаны глубокие спиральные надрезы, был по сути передовой технологией каменного века. Благодаря этим спиральным надрезам растительные волокна, пропускаемые через отверстия, скручивались в канат.
В пещере Холе Фельс, где был найден инструмент, на самом деле был обнаружен целый «клад» из хорошо сохранившихся палеолитических инструментов. Хотя веревки имели важное значение для охотников того времени, их процесс создания оставался загадкой, поскольку веревки быстро разлагаются и не оставляют никаких следов в археологических отложениях. Немецкие исследователи смогли наглядно продемонстрировать, каким образом отдельные растительные волокна пропускали через отверстия, чтобы создавать жесткие веревочные волокна.
2. Иллирийские таблички из слоновой кости
Иллирийские таблички из слоновой кости.
В 1979 году албанский археолог обнаружил пять 1 800-летних табличек из слоновой кости во время раскопок в Дурресе в могиле аристократки. Таблички, покрытые воском, а также 2 стилуса и расческа из черного дерева были помещены в стеклянную урну, заполненную непонятной черной жидкостью. Неизвестная жидкость прекрасно сохранила таблички из слоновой кости (обычно воск высыхает и рассыпается, когда теряет влагу).
Команда немецких и албанских ученых недавно расшифровала надписи, которые пролили свет на бывшую римскую колонию Диррахий, существовавшую во втором веке нашей эры. Записи показывают, что погребенная в этой могиле женщина играла важную роль в древней иллирийской культуре и была ростовщиком. Одна запись указывает на то, что ей кто-то был должен 20 000 динариев, что в 10 раз больше годовой заработной платы римских солдат. По мнению древних историков, иллирийские женщины сражались наравне с мужчинами и зачастую обладали политической властью.
3. Ларец Фрэнкса
Ларец Фрэнкса — англосаксонская резная шкатулка из китового уса.
Ларец Фрэнкса — англосаксонская резная шкатулка из китового уса, которая отражает любопытное слияние христианской, еврейской и немецкой традиций. Она датируется началом VIII века и содержит сцены поклонения волхвов новорожденному Христу наряду со сценами германских преданий. На крышке изображен германский герой Эгиль, а на нижней стороне можно найти изображение захвата Римом Иерусалима в 70 г.н.э. Комментарии ко всем рисункам написаны руническим алфавитом на староанглийском и латинском языках. Некоторые ученые предполагают, что коробка из китового уса цвета слоновой кости размером 23 х 19 х 11 см служила в качестве реликвария для культа Святого Иулиана Бриудского.
4. 40000-летняя фигурка животного
40000-летняя фигурка животного.
В 2013 году археологи наконец смогли прикрепить голову к 40 000-летней статуэтке льва из слоновой кости. Обнаруженное в пещере Фогельхерд в 1931 году тело «кошки» наконец спустя тысячи лет воссоединилось со своей головой, которая была найдена во время экспедиции в ту же пещеру в 2012 году. Благодаря новой находке ученые смогли наконец-то увидеть, каким был хищник десятки тысяч лет назад.
Пещера Фогельхерд расположена в долине на юго-западе Германии и занимает площадь более 170 квадратных метров. В ней были найдены более двух десятков фигурок, восходящих к заре гомо сапиенс в Европе. Кроме льва, были обнаружены фигурки из кости в виде мамонтов, верблюдов и лошадей. Они считаются одними из «самых древних и наиболее впечатляющих» примеров художественных работ ледникового периода, а также являются вехой в развивающихся культурных инновациях человека разумного.
5. Бивни гренландских моржей
Бивни гренландских моржей как повод для древей «золотой лихорадки»
Археологи считают, что древняя «золотая лихорадка» привела к появлению поселения викингов в Гренландии. Тем не менее, викинги появились здесь не в поисках драгоценного металла, а их цель состояла в том, чтобы получить бивни моржей. В XI веке в Европе вновь проснулся интерес к изделиям из кости, поэтому неудивительно, что викинги хотели быстро получить прибыль от жажды к роскоши.
Из моржовой кости делали ювелирные изделия, религиозные иконы и предметов роскоши для знати. Между XII и VIV веками экономика викингов перешла от таких материалов, как шерсть, рыба и древесина к изделиям из кости. Так была решена загадка, почему викинги решили поселиться в Гренландии, климат которой был слишком суров для сельского хозяйства.
6. Венера Брассемпуйская
Венера Брассемпуйская.
В 1892 году археологи обнаружили загадочную фигурку из слоновой кости при раскопках вблизи поселка Брассемпуи на юго-западе Франции. «Венера Брассемпуйская», которая датируется примерно 23 000 годами до н.э., представляет собой самое раннее известное подробное изображение человеческого лица. У нее есть глаза, брови, лоб и нос, тем не менее, у нее не было рта, вместо которого была вертикальная трещина (вероятно, из-за недостатка в слоновой кости). Пока не ясно, заплетены ли волосы фигурки в косички или это необычный головной убор.
7. Фигурки дорсетского полярного медведя
Фигурки дорсетского полярного медведя.
Культура Дорсет была таинственной группой охотников-собирателей, которые кочевали в канадской Арктике между 500 г. до н.э. и 1000 г.н.э. Названа культура была в честь деревни Кейп-Дорсет, где были впервые обнаружены артефакты этой культуры. Люди Дорсет были мастерами по резьбе на кости. Наиболее часто встречаются предметы, вырезанные из кости полярных медведей, которые находят по всей Гренландии и Северной Канаде. Некоторые эксперты считают, что эти медведи были изображены в охотничьих стойках. Другие предполагают, что некоторые резные фигурки отражают духовные убеждения Дорсет. Вскоре после того, как инуиты начали расселяться на их территориях, люди Дорсет исчезли.
8. Афина Парфенос
Так выглядела Афина Парфенос.
В 438 году до нашей эры афинский государственный деятель Перикл поручил мастеру-скульптору Фидию построить статую «Афина Парфенос» в честь божества-покровителя города. 11,5-метровая статуя была сделана из дерева и покрыта 1140 килограммами золота и слоновой кости. Также статую украшали стекло, медь, серебро и драгоценности. Историки считают, что статуя стоила около 5000 талантов, что было больше, чем стоимость строительства Парфенона, где она была размещена. Данная статуя оставалась величайшим символом Афин на протяжении целого тысячелетия. Тем не менее, во времена поздней античности Афина Парфенос исчезла из исторических записей. Некоторые предполагают, что она была перевезена в Константинополь, где, вероятно, ее разрушили.
9. Венера в мехах
Древние Венеры.
В 1957 году археологи во время раскопок в Бурятии обнаружили загадочную женскую фигурку, вырезанную из бивня мамонта. Она была названа «Венера в мехах». Сегодня эксперты считают, что подобные фигурки представляют реальных людей 20 000 лет назад, которые были одеты для условий сибирской зимы. «Венера в мехах» - старейшая фигурка, изображенная в одежде. При анализе статуэтки у нее были найдены даже изображение прически, обуви и аксессуаров. С тех пор возле озера Байкал были найдены 40 фигурок людей, вырезанных из бивней мамонтов.
10. Шахматы острова Льюис
Шахматы острова Льюис.
В 1831 году на пляже острова Льюис в Гебридах были обнаружены 78 таинственных шахматных фигурок, сделанных из кости. Эти шахматные фигуры общим весом в 1,4 кг представляли почти четыре полных комплекта для игры. В веках безвозвратно были утеряны только слон, 4 ладьи и 44 пешки. Что интересно, только пешки были изображены в виде простых восьмиугольных фигурок. Королевы изображены чем-то удивленными, короли — чем-то развеселенными, ладьи - грызущими свои щиты в боевой ярости, неуклюжие рыцари (слоны) - абсурдными на своих маленьких пони и т. д. Эксперты полагают, что фигурки были вырезаны из бивней моржей и китового уса в Норвегии примерно в конце XII века. Никто не знает, кто вырезал шахматы острова Льюис или как они оказались на Гебридах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии