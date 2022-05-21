Что необходимо знать об огнестрельных ранениях

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вас могут ранить из огнестрельного оружия? Что происходит с вашим телом, когда пуля вонзается в него? Получить ранение, несомненно, это одна из худших неприятностей, которую вы можете испытать в своей жизни, и не такая уж редкая, учитывая, что тысячи людей во всем мире погибают от пуль или получают ранения ежедневно. Поэтому мы решили рассказать вам следующее:







После анализа 677 стычек с применением огнестрельного оружия исследование, проведенное Пенсильванским университетом, показало, что для людей, которые носят оружие, в 4,5 раза выше вероятность получить ранение и в 4,2 раза выше вероятность быть убитыми по сравнению с невооруженными гражданами.



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В большинстве случаев пуля не проходит через тело жертвы на вылет. Она обычно отскакивает рикошетом от какой-нибудь кости в теле, нанося еще бо̀льшие повреждения.



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Женщины, получившие тяжелые ранения, на 14% чаще выживают, чем мужчины с теми же ранениями. Ученые полагают, что причина может быть связана с негативным воздействием мужских половых гормонов на травмированную иммунную систему.



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Исследователи подсчитали, что огнестрельные стычки обходятся американской экономике не менее 229 миллиардов долларов США в год, включая непосредственные расходы в размере 8,6 миллиарда долларов США на скорую помощь и лечение.



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Вероятность выживания в результате огнестрельного ранения в значительной степени зависит от таких существенных факторов, как расположение повреждения, количество потерянной крови и насколько быстро жертва попадает в больницу.

В целом, за последние 20 лет шансы на то, что человек выживет при опасной огнестрельной ране, увеличились на 40%.***Каждый год более 32 000 человек погибают от огнестрельного оружия в США. В действительности, общее число, вероятно, даже выше, потому что некоторые смертельные случаи, связанные с оружием, не учитываются официальной статистикой . ***Пуленепробиваемые жилеты на самом деле правильнее было бы назвать пулеустойчивыми. Крайне редко пуля (например, с зазубренным краем) может все же пробить жилет.***Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на каждого человека, который погибает в ходе перестрелки, приходится двое раненых.***Кровотечение — одна из самых распространенных причин гибели в стычках с применением оружия, но его можно предотвратить с помощью специального инъектора, состоящего из аппликатора, наполненного десятками крохотных губок, впитывающих кровь при введении прибора в открытую рану. Эти губки расширяются внутри раны всего за 15 секунд, забивая полость, оставленную пулей.***Если вас подстрелили, и вы получаете медицинскую помощь достаточно быстро, у вас есть шанс выжить на 95%.***Военно-морской пехотинец США по имени Майк Дей был оглушен в результате взрыва гранаты и получил 16 пулевых ранений (следы ещё 11 пуль остались на его бронежилете) в ужасной перестрелке в Ираке в 2007 году. Несмотря ни на что, он выжил, чтобы рассказать свою невероятную историю.***Основная проблема, связанная с огнестрельными ранениями кишечника или желудка, не в обильном кровотечении, а инфекциях, которые возникают в результате разлива содержимого этих органов.***Большинство из более чем 32 000 смертей, связанных с оружием, которые происходят в США каждый год, — это самоубийства.***Те, кто получил пулю в лоб, часто имеют больше шансов выжить, чем те, кто получил пулю в висок. Это потому, что пуля, выпущенная в лоб, обычно разрушает только одно из двух полушарий мозга, в то время как выстрел в висок обычно повреждает оба полушария.***Целиться в конечности для нанесения «поверхностных ранений» — это миф, созданный кинематографом , полицейских и солдат такому не учат.***В 2007 году почти 70% всех убийств в США были совершены с применением огнестрельного оружия.***При огнестрельных ранениях в голову выживаемость составляет около 5%. Тем не менее, только 3% выживших имеют хорошие шансы на полноценную жизнь после этого . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)