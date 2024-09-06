6 приёмов, чтобы уборка была в радость

Для эффективной уборки совсем необязательно пользоваться профессиональной бытовой химией. С некоторыми проблемами народные средства справляются ничуть не хуже. Рассказываем, как отмыть подоконник хозяйственным мылом, убрать известковый налет уксусом и выполнить другие бытовые задачи с помощью того, что есть под рукой.

Прием 1: Как отмыть подоконники?

Прием 2: Как привести в порядок двери?

Прием 3: Как почистить раковину?

Прием 4: Как надолго попрощаться с пылью?

Прием 5: Как отмыть плитку?

Прием 6: Как отмыть полы?

Используйте средство для стекол.И начнем, пожалуй, с наших любимых подоконников, на которых постоянно появляются пятна от пыли, цветочных горшков и пр. Если вы заметили на пластике желтые следы, советуем бороться с ними с помощью хозяйственного мыла. Натрите кусочек на терке и смешайте его с небольшим количеством теплой воды, чтобы получилась кашица. Далее нанесите этот состав на пожелтевшие участки подоконника и оставьте на 20 минут. По истечении времени нужно будет лишь убрать остатки мыла влажной губкой.Со следами от цветочных горшков, о которых мы упоминали выше, прекрасно борется обычная перекись водорода, которая есть в каждой аптечке. Просто смочите ватный диск и обработайте пятна. Возможно, придется повторить процедуру несколько раз для достижения желаемого результата.Еще одно эффективное средство от пятен на пластике – средство для чистки стекол. Нанесите его на подоконник и оставьте примерно на полчаса. После этого потрите поверхность тряпкой и вымойте ее теплой водой.Обработайте дверные ручки талькомДверные ручки, а также область вокруг них загрязняются очень быстро. И это неудивительно, ведь мы часто беремся за них мокрыми или грязными руками. Больше всего страдаю ручки на двери кухни, ведь им достается немалая доля жира, который собирается на наших ладонях в процессе готовки. Итак, если вы заметили пятна, возьмите губку для мытья посуды, насыпьте на нее немного талька и обработайте поверхность полирующими движениями. После этого удалите образовавшиеся катышки влажной тряпкой и в конце насухо протрите ручку.Если же загрязнения затронули не только ручку, но и само дверное полотно, на помощь придет обычный сырой картофель. Разрежьте его на две части, а затем одной из половинок протрите загрязненный участок. Чтобы на двери не осталось белесых следов от крахмала, в финале процедура вытрите поверхность мягкой сухой тряпкой.Очистить раковину получится смесью соли и уксусаЕсли вы заметили на вашей раковине следы известкового налета, а специального средства для борьбы с ним нет, тогда воспользуйтесь помощью столового уксуса. Смешайте его с солью мелкого помола, чтобы образовалась густая кашица, и обработайте полученной смесью мойку. Оставьте средство на 20-30 минут, чтобы оно подействовало, а по истечении времени смойте его теплой водой и хорошо отполируйте раковину.С жирными пятнами отлично справляется смесь пищевой соды и крахмала (кстати, она и известковый налет хорошо убирает). Соедините в небольшой миске по две столовых ложки этих двух ингредиентов и добавьте немного воды, чтобы получились консистенция пасты. Нанесите готовую смесь на губку, а затем хорошо почистите ею мойку. В конце удалите остатки средства влажной тряпкой и насухо вытрите поверхность.А вот если в вашей квартире есть керамическая раковина, то ее лучше всего чистить зубным порошком. Просто нужно тщательно протереть им загрязнения и смыть. После такой процедуры от налета не останется даже следа, а поверхность мойки будет выглядеть чистой и ухоженной. И не переживайте – царапин не останется, зубной порошок не настолько абразивный.Кондиционер для белья предотвратит быстрое накопление пылиС одной стороны, бороться с пылью легко – достаточно пройтись по поверхностям влажной тряпкой. Но с другой, есть маленький нюанс – она очень быстро возвращается. Особенно остро эта проблема стоит летом и в начале осени, когда окна постоянно открыты настежь или стоят на проветривании. Чтобы пыль дольше не посещала вашу квартиру, протирайте полки, тумбы и другие поверхности салфеткой, смоченной средством для мытья стекол. Просто, быстро и эффективно.Также можно использовать кондиционер для белья. Добавьте несколько капель в миску с теплой водой, смочите в полученном растворе тряпку и обработайте пыльную мебель. Почему это средство эффективно? Кондиционер способен предотвратить накопление статики, из-за которой пыль быстро оседает на поверхностях. А еще он дарит приятный аромат, который во время уборки распространяется по всей квартире. Главное, не переборщить с количеством кондиционера, иначе на мебели останутся некрасивые разводы.Для полировки шкафов можно использовать глицерин. Смешайте его с водой в пропорции 1:10, затем смочите в полученном растворе тряпку и пройдитесь по пыльной мебели. По окончании процедуры вы заметите, что она стала опрятной и блестящей.Глицерин отлично подходит для полировки шкафов.Для удаления пыли на люстрах и лампах понадобится спирт. Смочите в нем ватный диск и протрите осветительные приборы. Обратите внимание, что после такой обработки свет не стоит включать хотя бы полчаса. Дождитесь, пока лампочки полностью высохнут, и лишь после этого нажимайте на выключатель.Мягкая мебель также имеет неприятное свойство накапливать пыль, однако ее не получится просто протереть тряпкой. Понадобится более тяжелая артиллерия. Расстелите на кресле или диване старую влажную простынь и хорошо выбейте мебель. Благодаря такой хитрости пыль не разлетится по квартире, а осядет на ткани. Конечно, если у вас есть пароочиститель, который не только убирает пыль, но и дезинфицирует поверхность, все становится гораздо проще. Но если нет – влажная тряпка в помощь.Нанесите на плитку майонезЕсли раньше вы украшали плитку различными наклейками, а сейчас решили их снять, то наверняка вам пришлось столкнуться с небольшой проблемой. От декора на кафеле остались некрасивые следы, которые не получается убрать никакими известными вам способами. Оказывается, средство, которое поможет справиться с проблемой, все это время было у вас под рукой. Речь идет о майонезе. Нанесите его на поврежденные участки и оставьте на 20-30 минут. По истечении времени вам останется лишь убрать остатки наклеек легким движением руки.А вот для борьбы с жирными пятнами на кухонном фартуке подойдет смесь из лимонной кислоты, крахмала и соды. Смешайте все ингредиенты в равных количествах, натрите полученной кашицей загрязненные участки, а через полчаса помойте плитку влажной тряпкой. От пятен не останется и следа.Используйте для мытья полов перекись или марганцовкуТолько закончили ремонт? Наверняка у вас волосы дыбом становятся лишь от одной мысли о том, что придется отмывать квартиру от строительной пыли, следов краски, штукатурки и прочих загрязнений. Не переживайте, одну задачу мы вам точно упростим.Чтобы начисто отмыть полы, добавьте в ведро с водой марганцовку. Количество регулируйте сами – раствор должен получиться ярко-малиновым. После обработки еще раз помойте пол, но уже чистой водой. Для светлых поверхностей такой способ не подойдет, а вот для темных – вполне.Деревянные полы можно привести в порядок с помощью перекиси водорода. Она отлично удаляет пятна, грязь и запахи домашних питомцев. При этом ее не нужно смывать чистой водой. Итак, возьмите пульверизатор, налейте в него перекись водорода, распылите на полы и оставьте на несколько минут. Затем уберите излишки мягкой тряпкой. Стойкие пятна можно обработать еще раз.