Как качественно покрасить пластиковый бампер баллончиком

Обычно покраска пластиковых бамперов выполняется с помощью краскопультов, подключенных к компрессору.

Однако в некоторых случаях можно обойтись и аэрозольными баллончиками. Например, когда надо покрасить лишь часть бампера.

В сегодняшней статье расскажем, как качественно выполнить косметический ремонт бампера с помощью баллончика, получив довольно качественный результат.

Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала «Секретный ГАРАЖ». Берите на заметку!

В статье мы рассмотрим основные моменты, а более подробный процесс работ можно посмотреть на видео — если вы планируете самостоятельно покрасить пластиковый бампер авто баллончиком, обязательно советуем посмотреть авторский видеоролик.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет покрасить предварительно подготовленную поверхность. Для этого автор использует краску на водной основе.

Баллончик с краской нужно хорошенько встряхнуть (читайте инструкцию от производителя), а потом — прогреть феном до температуры 30-35 градусов.

Используя тот же фен, надо сдуть всю пыль с поверхности бампера. Затем наносим краску на пластик в несколько слоев. Каждый слой подсушиваем феном.

Обратите внимание: для качественного распыления краски желательно использовать колпачок-насадку с факелом.

После покраски приступаем к нанесению лака. В данном случае автор рекомендует использовать сверхбыстрый лак. Он идеально подходит для использования в условиях гаража.

Перед нанесением лака также продуваем поверхность бампера феном, чтобы сдуть ворсинки или пылинки.

Обратите внимание: при использовании «медленного» лака проблема заключается в том, что он долго сохнет и появляются поры, которые дают матовый эффект. Со сверхбыстрым лаком этой проблемы нет.

Чтобы «спаять» новый и старый (заводской) лак и нивелировать зону перехода, автор использовал переходный растворитель.

Финишный этап косметического ремонта — это полировка. В результате бампер выглядит ничуть ни хуже заводского!

Видео по теме

Подробно о том, как качественно покрасить пластиковый бампер баллончиком, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.