Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогают участку не утонуть по весне

Каждую весну участок превращается в тазик с водой? С этой проблемой сталкивается огромное количество дачников. Чаще всего талая и дождевая вода беспокоят хозяина, если его участок находится в естественной или рукотворной низине.
Бывают также случаи, когда проблемы с отведением воды возникают в результате перекрытия стока самим хозяином или его соседями. Побороть описанную проблему можно разными средствами, в том числе с помощью подсадки правильных деревьев.
1. Какие деревья могут помочь в отведении воды с участка?
На самом деле существует достаточно много растений, которые могут с гордостью носить титул «водохлеба». В первую очередь это ива плакучая. Специально для дачи можно подобрать невысокие породы дерева, например, Нану или Пендулу. Еще один популярный вариант – береза. После дождя почва вокруг березы высыхает примерно в 1.5-2 раза быстрее, чем в других местах. За 1 час береза отводит из почвы около ведра воды! Среди других действенных вариантов: клен красный, тернослива, слива, ольха серая, калина, метасеквоя древнейшая и черноплодная рябина. Так же почву хорошо осушает ель, но данное дерево не рекомендуется к посадке из-за высокой ветровальности.
Хороший вариант — ива.
Каждое из перечисленных деревьев поможет избавить участок от излишков воды. Само собой, если ничего из перечисленных пород не растет на участке прямо сейчас, то деревья придется высаживать самому. А значит придется ждать годы (5-10 лет), прежде чем от такого «водохлеба» начнет поступать хоть какая-то польза. Также настоятельно не рекомендуется сажать деревья рядом с септиком. Мощная корневая система может легко повредить сточные коммуникации.
2. Можно ли рассчитывать только «водохлебов»?
Без дренажа никак.
Уже было отмечено, что если упомянутых пород нет на участке прямо сейчас, то дачнику придется потратить силы на их посадку и ждать многие годы. Увы, это не единственная проблема «деревьев-водохлебов». Дело в том, что растения, использующиеся в качестве дренажных практически полностью бесполезны против талой воды. Все потому, что в момент, когда начинают таять снега, большинство деревьев все еще спит и практически не потребляет воду из почвы. Большинство «водохлебов» просыпается лишь к маю, когда на ветвях окончательно отрастает листва.
Лучше всего — насос.
Поэтому если нет желания превратить дачный участок во вторую Венецию, полагаться в деле дренажа на одни только деревья и кустарники не получится. Увы и ах, придется заниматься созданием соответствующих коммуникаций и уходом за ними. К числу таких коммуникаций в первую очередь относятся старые-добрые дренажные канавы, дренажные колодцы и конечно же различные насосы.
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