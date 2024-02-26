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Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогают участку не утонуть по весне

Каждую весну участок превращается в тазик с водой? С этой проблемой сталкивается огромное количество дачников. Чаще всего талая и дождевая вода беспокоят хозяина, если его участок находится в естественной или рукотворной низине.

Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогут участку не утонуть по весне

Бывают также случаи, когда проблемы с отведением воды возникают в результате перекрытия стока самим хозяином или его соседями. Побороть описанную проблему можно разными средствами, в том числе с помощью подсадки правильных деревьев.

1. Какие деревья могут помочь в отведении воды с участка?


Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогут участку не утонуть по весне

На самом деле существует достаточно много растений, которые могут с гордостью носить титул «водохлеба». В первую очередь это ива плакучая. Специально для дачи можно подобрать невысокие породы дерева, например, Нану или Пендулу. Еще один популярный вариант – береза. После дождя почва вокруг березы высыхает примерно в 1.5-2 раза быстрее, чем в других местах. За 1 час береза отводит из почвы около ведра воды! Среди других действенных вариантов: клен красный, тернослива, слива, ольха серая, калина, метасеквоя древнейшая и черноплодная рябина. Так же почву хорошо осушает ель, но данное дерево не рекомендуется к посадке из-за высокой ветровальности.

Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогут участку не утонуть по весне
Хороший вариант — ива.

Каждое из перечисленных деревьев поможет избавить участок от излишков воды. Само собой, если ничего из перечисленных пород не растет на участке прямо сейчас, то деревья придется высаживать самому. А значит придется ждать годы (5-10 лет), прежде чем от такого «водохлеба» начнет поступать хоть какая-то польза. Также настоятельно не рекомендуется сажать деревья рядом с септиком. Мощная корневая система может легко повредить сточные коммуникации.

2. Можно ли рассчитывать только «водохлебов»?


Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогут участку не утонуть по весне
Без дренажа никак.

Уже было отмечено, что если упомянутых пород нет на участке прямо сейчас, то дачнику придется потратить силы на их посадку и ждать многие годы. Увы, это не единственная проблема «деревьев-водохлебов». Дело в том, что растения, использующиеся в качестве дренажных практически полностью бесполезны против талой воды. Все потому, что в момент, когда начинают таять снега, большинство деревьев все еще спит и практически не потребляет воду из почвы. Большинство «водохлебов» просыпается лишь к маю, когда на ветвях окончательно отрастает листва.

Деревья, которые хорошо осушают грунт и помогут участку не утонуть по весне
Лучше всего — насос.

Поэтому если нет желания превратить дачный участок во вторую Венецию, полагаться в деле дренажа на одни только деревья и кустарники не получится. Увы и ах, придется заниматься созданием соответствующих коммуникаций и уходом за ними. К числу таких коммуникаций в первую очередь относятся старые-добрые дренажные канавы, дренажные колодцы и конечно же различные насосы.
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