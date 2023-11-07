Почему враждовали друг с другом легендарные актрисы-красавицы Джина Лоллобриджида и Софи Лорен

Софи Лорен была одной из первых, кто почтил память Джины. Лоллобриджида ушла из жизни 16 января этого года. Лорен была, по собственным словам, «глубоко потрясена и опечалена» этим известием. Всё это несмотря на то, что между двумя самыми знаменитыми и красивыми итальянскими актрисами была многолетняя вражда. Отношения слегка наладились только при неожиданном участии поп-короля Майкла Джексона. Правда, Лоллобриджида вообще отрицала наличие какого-либо соперничества. Вся правда об отношениях двух легендарных кинодив — далее в обзоре.
Две блестящие кинодивы прекрасной Италии
Слева направо: Софи Лорен, Ивонн де Карло и Джина Лоллобриджида на Международном кинофестивале в Берлине, 1954 год.
Джина Лоллобриджида и Софи Лорен были самыми прославленными итальянскими актрисами периода голливудского золотого века. Разница в возрасте между двумя легендарными кинодивами составляет семь лет. Лоллобриджида была старшей. Всемирная известность к ней пришла после того, как она перебралась из родной Италии в Голливуд. Джина была привычна к нахождению на одной съёмочной площадке с различными знаменитыми актёрами и считалась международной иконой, символизирующей женскую привлекательность. Более того, Лоллобриджиду небезосновательно называли одной из самых красивых женщин на целом свете.
Рекламная афиша Джины к фильму «Римская женщина», 1954 год.
Софи Лорен, с другой стороны, только начинала свою карьеру в кино, тогда как Лоллобриджида уже была звездой Голливуда. Юной Софи было всего 16 лет, когда она получила свою первую роль на большом экране. В 1956 году восходящая звезда заключила контракт с Paramount. После этого её карьера резко пошла в гору. Лорен тоже стала считаться самой пленительной голливудской дивой. Их очень часто стали сравнивать с Лоллобриджидой и даже противопоставлять друг другу. Причём обсуждали не столько их актёрскую игру, сколько внешность.
Софи Лорен.
Звезда Софи Лорен ещё не взошла тогда, когда Джина Лоллобриджида уже была звездой Голливуда.
Всего лишь пиар?
Личные комментарии они никогда не давали, но СМИ упорно тиражировали тему их вражды. Газеты писали, что они даже не могли находиться рядом, настолько не выносили друг друга. Но что могло вызвать такой раскол? Многие биографы говорят, что всё началось на итальянском кинофестивале 1954 года. На этом важном мероприятии присутствовала сама королева Великобритании, Елизавета II. На официальный приём в честь этого события были приглашены представители различных печатных изданий, в том числе и множество представителей жёлтой прессы.
Пресса писала, что Софи Лорен на том мероприятии просто затмила Джину Лоллобриджиду.
В тот вечер на Софи Лорен было роскошное пышное платье и корона. Джина Лоллобриджида была одета проще. Обе сумели сфотографироваться и пообщаться с британской королевой. Только Софи полностью затмила Джину. Об этом, естественно, газетчики не смолчали. На следующее утро только ленивый не написал о том, как Лорен «сделала» конкурентку и как тускло Лоллобриджида смотрелась на её фоне. Когда этот «позор» преподнесли Джине, она, как говорят, ядовито сказала в ответ, что бедной Софи никогда не суждено сыграть в кино даму, её участь — изображать только крестьянок.
Лоллобриджида на вопрос о том, как она относится к тому, что пресса пишет о роскошном образе Софи Лорен, отпустила весьма едкое замечание в её адрес.
Некоторые, правда, связывают начало вражды с совершенно другим событием. Говорят, что всему причиной стал кастинг для третьей части фильма «Хлеб, любовь и мечты». Лоллобриджида играла главную роль в первых двух фильмах, но за третий звезда запросила гораздо больший гонорар. Продюсеры отказались, вместо этого отдав главную роль Лорен. Именно после этого, как кое-кто считает, между двумя знаменитыми красавицами и возникла неприязнь, которая переросла во вражду длиной полвека.
Джина Лоллобриджида считалась одной из самых красивых женщин в мире.
Поп-король спешит на помощь
Когда Лоллобриджиду просили прокомментировать подробности их отношений с Лорен, она отмалчивалась. Лишь годы спустя, Джина устало заметила, что всему виной пресс-агент Софи. Именно он придумал эту вражду, которой на самом деле никогда не было. Актриса особо подчеркнула, что абсолютно не заинтересована в каком-либо соперничестве, а «конфликт» с Софи Лорен она находит скучным и искусственным.
Однажды Джина Лоллобриджида сказала, что никакой вражды не было, а всю эту историю придумал пиар-агент Лорен.
Софи Лорен никогда не комментировала заявление о том, что вражда между ней и Джиной Лоллобриджидой - это всего лишь пиар.
Джина Лоллобриджида скончалась 16 января 2023 года. Теперь невозможно выяснить правда ли то, что она говорила или нет. Очевидно только то, что прославленные голливудские кинодивы весьма редко посещали одни и те же мероприятия. Такое случилось лишь однажды, когда их пригласил Майкл Джексон на вечеринку в честь своего будущего большого европейского турне. Большую часть вечера легендарные голливудские кинодивы не пересекались друг с другом, но после весьма охотно фотографировались вместе с поп-королём. За это мероприятие осталось больше их общих фотографий, чем за предыдущие 50 лет.
Слева направо: Майкл Джексон, Софи Лорен и Кирк Дуглас вместе позируют на четвёртой ежегодной церемонии вручения наград American Cinema Awards, январь 1987 года.
Майкл Джексон очень постарался, чтобы свести легендарных актрис вместе. Это было тем более впечатляюще, поскольку, такого больше никогда не случалось.
Софи Лорен и Джина Лоллобриджида - одни из последних фотографий.
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