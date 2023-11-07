Почему враждовали друг с другом легендарные актрисы-красавицы Джина Лоллобриджида и Софи Лорен

Две блестящие кинодивы прекрасной Италии

Слева направо: Софи Лорен, Ивонн де Карло и Джина Лоллобриджида на Международном кинофестивале в Берлине, 1954 год.

Рекламная афиша Джины к фильму «Римская женщина», 1954 год.

Софи Лорен.

Звезда Софи Лорен ещё не взошла тогда , когда Джина Лоллобриджида уже была звездой Голливуда.

Всего лишь пиар?

Пресса писала, что Софи Лорен на том мероприятии просто затмила Джину Лоллобриджиду.

Лоллобриджида на вопрос о том, как она относится к тому, что пресса пишет о роскошном образе Софи Лорен, отпустила весьма едкое замечание в её адрес.

Джина Лоллобриджида считалась одной из самых красивых женщин в мире.

Поп-король спешит на помощь

Однажды Джина Лоллобриджида сказала, что никакой вражды не было, а всю эту историю придумал пиар-агент Лорен.

Софи Лорен никогда не комментировала заявление о том, что вражда между ней и Джиной Лоллобриджидой - это всего лишь пиар.

Слева направо: Майкл Джексон, Софи Лорен и Кирк Дуглас вместе позируют на четвёртой ежегодной церемонии вручения наград American Cinema Awards, январь 1987 года.

Софи Лорен и Джина Лоллобриджида - одни из последних фотографий.