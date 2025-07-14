Как живётся в самом узком городе на планете, который разделён рекой посередине

В мире можно найти огромное количество самых разных городов, и многие из них поражают особенности повседневной жизни. И часто на наличие последних влияет географическое положение конкретного населённого пункта. Вот как раз ярким примером такого места является город Яньцзинь, фишка которого состоит в том, что он является самым узким на планете.
Панорама самого узкого города в мире. /Фото: nevsedoma.com.ua
Китайский город Яньцзинь действительно отличается очень интересным географическим положением - он был построен вдоль берега реки Наньси, уместившись между крутыми горами в провинции Юньнань. Так что нет ничего удивительного в том, что он считается наиболее узким городом на планете. Самое интересное, что в столь небольшом на первый взгляд населенном пункте совершенно спокойно и без проблем проживает приблизительно 40 тысяч человек.
Как в этом месте живёт 40 000 человек - загадка. /Фото: yaplakal.com
Фактически город стоит на узком участке земли, ещё и разделённом к тому же непрозрачными водами реки Наньси, и одновременно с этим зажатым крутыми скалами с обеих сторон. Оттого и ширина Яньцзинь такая минимальная: по информации редакции Novate.ru, в самом узком месте она составляет всего лишь 30 метров. Самая же широкая часть этого населённого пункта достигает примерно 300 метров. В результате общая площадь территории составляет около 230 квадратных километров.
А так как плодородная земля в такой местности является настоящей роскошью, то подавляющее большинство жилого фонда в виде многоквартирных домов располагаются прямиком на берегу реки. Поэтому сооружения приходится строить на тонких высоких сваях - это делается для защиты жилья местных жителей от потенциального затопления в случае повышения уровня воды, которое периодически там происходит.
Само собой, улочки в городе тоже узенькие. /Фото: bigpicture.ru
Впрочем, самих людей, которые проживают в Яньцзинь, такое географическое положение их совершенно не смущает. В их необычном городе, как и в любом другом, можно найти свои исторические памятники и туристические достопримечательности. Более того, инфраструктура Яньцзиня отличается довольно развитым уровнем: так, например, китайцам удалось возвести тоннель в горах и проложить внутри железную дорогу, обеспечивающую сообщение с другими городами Китая, а также Вьетнамом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии