Как живётся в самом узком городе на планете, который разделён рекой посередине

Панорама самого узкого города в мире. /Фото: nevsedoma.com.ua

Как в этом месте живёт 40 000 человек - загадка. /Фото: yaplakal.com

Во многих местах город соединяется только мостиками. /Фото: ixbt.com

Само собой, улочки в городе тоже узенькие. /Фото: bigpicture.ru