Почему в ванных опытных хозяек зеркала не запотевают

Хотите посмотреть на себя в зеркало после душа, но отражение упорно прячется в запотевшей поверхности? Значит, вы еще не знаете о хитростях, которые помогают сохранять зеркало идеально чистым и прозрачным. Мы рассказываем, чем надо натереть его, и как правильно это сделать, чтобы сработало.



Вариант 1: Хозяйственное мыло

Вариант 2: Пена для бриться

Вариант 3: Уксус

Вариант 4: Жидкость для мытья посуды

Вариант 5: Картофель

Вариант 6: Огурец

Частые ошибки

Бонус: Зеркало с антифог-покрытием

Натрите зеркало мылом, а затем — тряпкойБрусок хозяйственного мыла – универсальный помощник в быту.Не зря наши мамы и бабушки активно использовали его в те времена, когда о разнообразии бытовой химии никто еще не слышал. Мылом можно не только стирать, но и защищать с его помощью зеркало. Для этого возьмите кусочек, натрите им поверхность по всей площади, а затем пройдитесь мягким полотенце или салфеткой из микрофибры (лучше это делать круговыми движениями, чтобы не оставалось разводов). Если мыло плохо поддается, смочите салфетку водой и хорошо отожмите. Протирайте зеркало до тех пор, пока оно не станет чистым. Вуаля – защитная пленка из хозяйственного мыла готова.Нужно совсем немного пены для бритьяНа первый взгляд совет может показаться странным, но он действительно полезный и эффективный. Попробуйте, и вы убедитесь, что пена для бритья творит настоящие чудеса, защищая зеркало от запотевания.Все, что вам нужно сделать – встряхнуть баллончик с пеной, выдавить немного на тряпку и тонким слоем нанести на зеркало. Равномерно распределите средство по поверхности, а затем отполируйте салфеткой из микрофибры, чтобы зеркало вновь стало прозрачным. Обновлять покрытие нужно раз в неделю, и тогда вы всегда будете видеть свое отражение.Обратите внимание: Пену нужно наносить очень осторожно и дозированно.Если на поверхности окажется слишком много средства, во время полировки на ней останутся некрасивые разводы, и вы не сможете добиться нужного результата.Смешайте уксус с водой в пульверизаторе.Вы думали этот список обойдется без уксуса? Как бы не так! Это народное средство решет десятки бытовых проблем, поэтому совсем неудивительно, что в борьбе с запотеванием зеркал его тоже используют. Процесс предельно простой и понятный. Нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:1, смочить тряпку и протереть поверхность. А чтобы в ванной не витал специфический запах, добавьте в раствор несколько капель лимона или эфирного масла. И обязательно оставьте дверь в ванную открытой хотя бы на час, чтобы помещение проветрилось.Подойдет любая жидкость для мытья посудыЕще одно эффективное средство, которое всегда есть под рукой – жидкость для мытья посуды. Смочите тряпку водой, нанесите несколько капель и протрите всю поверхность зеркала круговыми движениями. Далее возьмите сухую салфетку и насухо вытрите зеркало. Главное – не оставить разводов. Метод простой и понятный, но, увы, – недолговечный. Его хватает на день, максимум – на два, а потом защитный слой нужно обновлять. Зато не будет никаких неприятных запахов, как, например, от уксуса.Используйте сырой картофельТак как зеркало является одним из самых быстрозагрязняющихся предметов в квартире, у хозяек постоянно возникает вопрос, чем его чистить. Каждый раз пользоваться агрессивной бытовой химией не слишком хочется, ведь она может попасть на косметику, стоящую на бортике раковины или на полке под зеркалом. Именно поэтому в ход идут натуральные средства.Чтобы устранить пятна от зубной пасты, брызги от воды и прочие загрязнения хозяйки используют сырой картофель. Да-да, вы все правильно поняли – оказывается, овощ отлично очищает зеркала. Но это еще не все – также картофель помогает защитить поверхность от запотевания. Нужно лишь разрезать плод на две части и одной половинкой протереть зеркало. Благодаря высокому содержанию крахмала в картофеле, он создает на поверхности защитную пленку, который препятствует образования конденсата.Натрите зеркало половинкой огурца.Еще один овощ, который помогает защитить зеркало от запотевания –огурец. На первый взгляд этот метод может показаться странным и непривычным, но после того, как вы испытаете его на практике, вы поймете, за что его любят многие хозяйки.Отрежьте половинку огурца и хорошо натрите им зеркало. Овощной сок очистит поверхность от загрязнений, а затем создаст тонкую защитную пленку, которая убережет от быстрого запотевания. У процедуры есть еще один бонус – приятный аромат свежести, который будет витать в комнате после обработки зеркала огурцом.Обратите внимание, что натирать поверхность огурцом нужно непосредственно перед принятием душа или ванной, так как средство действует недолго. Пожалуй, это единственный минус данного метода.Жесткая сторона губки может поцарапать зеркалоЕсть несколько популярных ошибок, которые хозяйки часто допускают во время обработки зеркала:• Наносят слишком много средства, в результате чего на поверхности появляются разводы и образуется мутная пленка.• Протирают зеркало жесткой губкой с абразивной поверхностью, из-за чего на зеркале появляются мелкие царапины.• Моют поверхность холодной водой (часто именно из-за этой ошибки эффект не сохраняется надолго).• Не протирают зеркало насухо, вследствие чего на нем остаются пятна и разводы.Зеркало с антизапотеванием для ванной.Если вы давно собирались повесить новое зеркало в ванной комнате, обратите внимание на модели с антифог-покрытием. Оно не дает влаге образовывать конденсат на зеркале, соответственно, оно никогда не запотевает. Да, стоимость таких изделий на порядок выше, чем традиционных, зато вы всегда будете видеть свое четкое отражение.