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На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

В Южной Корее самый высокий уровень косметических операций на душу населения. Причем кореянки хотят быть похожими на белых женщин — и идут ради этого на большие жертвы.

Нью-йоркский фотограф Джи Йео отправилась в Южную Корею, чтобы снять женщин после операций. Она связывалась с ними на форуме, и около десяти девушек согласились на съемку. Одна из героинь проекта за полгода перенесла 16 операций.

Серия фотографий рассказывает о том, как дорого обходится следование существующим в обществе стандартам красоты.

В 2010 году Джи Йео встала в трико телесного цвета на рынке в Бруклине с табличкой «Я хочу быть идеальной. Рисуйте на мне — какие мне следует сделать операции?».

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

На что готовы пойти кореянки, чтобы быть похожими на западных женщин

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