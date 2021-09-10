Как вынашивали ребенка в XIX веке: странные заблуждения беременных

Беременность – удивительное состояние, наполненное ожиданием рождения малыша. Каждая будущая мама старается сделать все, чтобы ребенок родился крепким и здоровы, выполняя предписания врача. Но не всегда советы медиков были такими, как сейчас, или же женщины не хотели к ним прислушиваться. Если совершить экскурс в недавнее прошлое, мы удивимся, и даже ужаснемся некоторым рекомендациям, которым следовали будущие матери прошлых лет.
1. Беременность с осиной талией
Даже в ожидании ребенка дамы продолжали носить корсеты. /Фото: i.kinja-img.com
В прошлые эпохи корсеты были не просто модной, но и обязательной деталью женского гардероба. Тугие конструкции утягивали грудную клетку настолько, что женщины не могли свободно дышать из-за уменьшившегося объема легких, переходя на поверхностное дыхание. Постоянное ношение корсета приводило к деформации ребер, смещению внутренних органов, ухудшению кровообращения, выкидышам и утере репродуктивной функции. Как следствие, среди женщин была высокая смертность.
Врачи уже в ХVI–ХVIІ в.в. хорошо знали о том, какой вред здоровью наносит корсет, но женщины не желали прислушиваться к их мнению. Даже беременность не могла заставить дам отказаться от осиной талии. Какое-то время были популярны специальные корсеты для беременных, которые рекламировались как средство дополнительной поддержки, помогающее выносить крепкого здорового ребенка и сохранить осанку. На деле их конструкция мало отличалась от обычных моделей, и их ношение также приводило к печальным последствиям: тяжелым родам и другим проблемам со здоровьем.
Интересный факт от Novate.ru: Открытие рентгеновских лучей в немалой степени повлияло на процесс освобождения женщин от корсетов. Это дало возможность сделать снимки грудной клетки, которые воочию показали разницу в состоянии внутренних органов дамы, затягивающей фигуру в корсет, и женщины, которая никогда не носила эту конструкцию.
2. Красивые вещи – красивый ребенок
Чтобы родить красивого ребенка состоятельные женщины увешивались драгоценностями. /Фото: upload.wikimedia.org
Различные приметы и суеверия не обошли стороной и беременных. Не все из них были глупыми предрассудками, и во многих содержалось рациональное зерно. Например, считалось, что женщина должна смотреть на красивые вещи и носить привлекательную одежду для того, чтобы ребенок родился красивым. Доля истины в этом есть. Хотя это вряд ли повлияет на внешность ребенка, но находясь в утробе, он ощущает состояние матери, и положительные эмоции полезны для нервной системы малыша. Однако порой следование примете принимало странные формы. Уже не важна была практичность, лишь бы было красиво.
Состоятельные дамы облачались в роскошные платья, расшитые множеством драгоценностей. Из-за этого наряды прибавляли в весе не один килограмм, и их было тяжело и неудобно носить. Но дамы стоически терпели и дополнительно увешивались украшениями.
3. Минздрав не предупреждает…
В прошлые времена некоторые врачи рекомендовали беременным курить. /Фото: 1.bp.blogspot.com
В наши дни вред алкоголя и никотина общеизвестный факт. Тем не менее, Минздрав не дремлет, и каждая пачка табачных изделий, а также каждая бутылка алкогольного напитка сопровождается предупреждающими надписями. Но всего каких-то сто лет назад курение считалось полезным и широко пропагандировалось, а изображения детей активно использовались в рекламе. Некоторые врачи рекомендовали беременным курить для поддержания веса в норме, объясняя это тем, что табак якобы улучшает пищеварение и обмен веществ. Так что было вполне обычным явлением то, как будущие матери успокаивали нервы, закуривая сигарету.
Врачи советовали женщинам, в том числе и беременным, принимать красное вино. /Фото: keyassets.timeincuk.net
Отношение к алкоголю тоже было своеобразным. Врачи рекомендовали дамам, в том числе и беременным, употреблять красное вино, считая, что оно полезно для процессов кроветворения. Действительно, при употреблении в умеренных дозах напиток может быть полезен, если он качественный, но весьма сомнительна его польза в период беременности. К тому же женщины позволяли себе широкую трактовку дозы, а некоторые откровенно злоупотребляли вином, прикрываясь рекомендациями врача, что приводило к неисправимым последствиям.
4. Роды под хлороформом
При родах использовали хлороформ. /Фото: broughttolife.sciencemuseum.org.uk
Впервые обезболивание при родах было применено в 1847 году, и в этих целях использовался хлороформ. Религиозными фанатиками нововведение было принято в штыки, но им пришлось утихнуть после того, как врач применил хлороформ при родах восьмого ребенка королевы Виктории, и она восхитилась этим средством. Само применение анестезии при родах было значимым достижением в медицине того времени, но, к сожалению, этот способ обезболивания имел неприятные последствия. Хлороформ негативно влиял на нервную систему, притупляя все ощущения, из-за чего младенцы часто рождались мертвыми. Кроме того, некоторые врачи рекомендовали женщинам во время беременности дышать этим веществом, что становилось причиной осложнений во время вынашивания ребенка или даже выкидышей.
5. Табу на солнечные ванны
Беременные избегали малейшего попадания солнечных лучей. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Безусловно, переизбыток ультрафиолета пользы беременным не принесет, особенно с учетом изменившегося гормонального фона. Однако в прошлом веке рекомендация избегать солнечных лучей принимала странные формы. В любую погоду, даже в сильную жару, женщины в положении должны были носить платья с длинными рукавами. Но и этого было мало. Женщинам предписывалось закрывать руки перчатками, надевать шляпки и обязательно брать с собой зонтик для защиты от солнца.
6. Запрет на автомобильные путешествия
Беременным рекомендовали отказываться от поездок на автомобиле в пользу поездов. /Фото: images2.minutemediacdn.com
В США пассажирские поезда поначалу вызывали опасения у людей и железнодорожный транспорт первое время конкурировал с судоходным и автомобильным. При этом прибегали и к недобросовестной рекламе. Представители железных дорог активно продвигали тезис о том, что поездка в автомобиле опасна для беременных, потому что в них трясет как на спине необъезженной лошади и ездить нужно только в поезде, который легко катит по рельсам. Многие в это верили и отказывались от поездок на автомобиле.
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