8 занятных фактов о Помпеях - печально известном городе Античности, проигравшем схватку со стихией

1. Об истории заселения территорий Помпей

Самнитские воины - представители народов, изначально заселивших территорию Помпей. /Фото: ru.wikipedia.org

2. Об уровне жизни в Помпеях

В Помпеях была активная торговля и выращивание продуктов, так что жили там вполне себе неплохо. /Фото: znaj.ua

3. О первом столкновении Помпей с мощью Везувия

Стихия испытывала Помпеи не один, а два раза. /Фото: artforintrovert.ru

4. Об извержении, погубившем Помпеи

Сначала город сгубил пепел, а потом - ядовитый газ. /Фото: malamant.livejournal.com

5. Об истории обнаружения остатков Помпей

Нашли остатки Помпей больше 400 лет назад, а раскапывают до сих пор. /Фото: russo-turista.com

6. О роли анализа ДНК в установлении истины о жителях города

Исследования Помпей становятся всё более точными благодаря новым технологиям. /Фото: turist.delfi.ee

7. Об уникальности фресок, сохранившихся в Помпеях

Одна из сохранившихся фресок в Помпеях. /Фото: lopatinfoto.ru

8. О неоднозначности в датировке уничтожения Помпей

В последнее время учёные сомневаются, когда именно погибли Помпеи. /Фото: goaravetisyan.ru