Как предводитель гуннов Аттила завоевал Европу и заставил Римскую империю «платить за мир»

Кто такие гунны, что правили от Волги до Рейна

Гунны длительное время держали всю Европу в страхе благодаря своим воинским умениям и стремительной коннице.

Гунны долгое время соседствовали с Китаем и переняли многие местные привычки.

Аттила — вождь гуннов

Современники с удовольствием упоминали в своих хрониках Аттилу.

Некоторые страны с радостью откупались от гуннского войска.

Гунны на страже мира

Аттила стал последним прославленным предводителем гунннов.

Ищите женщину

Чеканные монеты с ликом Гонории и ее правящего брата Валентиниана III.

Свадьба, молодая жена и нелепая кончина

Речь Аттилы перед Папой Львом, Рафаэль./Фото: flickr.com