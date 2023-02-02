Как предводитель гуннов Аттила завоевал Европу и заставил Римскую империю «платить за мир»

Аттила — вождь гуннов, одна из самых одиозных фигур древности. Воин и правитель, державший почти всю Европу в страхе. С ним считались даже правители Древнего Рима. Никому не известно, где и в каком году он родился, однако за свое желание уничтожать народы Аттила был прозван «орудием ярости божьей». Удивительно, но при всей его жестокости и агрессивной внешней политике в каком-то смысле его можно назвать миротворцем.
Кто такие гунны, что правили от Волги до Рейна
Гунны были одним из многочисленных племен. Сначала они не были особо опасны для соседних территорий. Пока не начали объединяться в орду, сметая на своем пути города и веси, голодной саранчой налетая и воруя все, что могло иметь хоть какую-то материальную ценность.
Гунны длительное время держали всю Европу в страхе благодаря своим воинским умениям и стремительной коннице.
Многие историки предполагают, что изначально это было племя хунну, которое населяло степи к северу от Китая. В III веке им пришлось сняться с обжитых мест и искать новую среду обитания. Вот только мирно путешествовать хунны не захотели, по дороге завоевывая и присоединяя к себе все встреченные тибетские, сибирские и другие народы. Досталось даже скифам и аланам. Только у самой границы Римской империи гунны остановились.
Гунны долгое время соседствовали с Китаем и переняли многие местные привычки.
Римляне знали о неспокойных соседях, но смотрели на них слегка свысока, мол, что с дикарей взять? Современники уверяли, что гунны жестоки и дики, питаются сырым мясом и теплой кровью, а вместо одежды у них невыделанные шкуры животных. Что было гораздо непривычным для римлян, так это то, что у гуннов не было единой религиозной системы. Выходцы из разных племен и народов поклонялись своим божествам. Или не верили ни в кого.
Одного было у гуннов не отнять, с чем соглашались даже те, кто ненавидел это племя – они были непревзойденными воинами. Жители империи признавали опасность гуннов, поэтому предпочитали с ними особо в конфликты не вступать. Но избегать гуннов было не так просто. Это племя правило огнем и мечом на огромной территории от Волги до Рейна, охраняла берега Черного и Балтийского морей.
Аттила — вождь гуннов
Не сохранилось никаких точных исторических хроник, которые бы позволил узнать, когда и где родился самый известный предводитель гуннов – Аттила. Известно только, что Аттила убил своего брата Бледу ради того, чтобы возглавить гуннов. Произошло это в 445 году н. э. И вот теперь гунны действительно стали самой настоящей опасностью для Римской империи. Часть их подвигов даже стали мотивом для «Песни о Нибелунгах».
Современники с удовольствием упоминали в своих хрониках Аттилу.
Аттила по гуннским стандартам был хорошим правителем: любил вино, женщин и походы на богатых соседей. Простой люд ценил вождя. Аттила никогда не кичился ни происхождением, ни богатством. Стойко сносил трудности походной жизни, не самодурничал и даже ел не из золотой посуды, а простой деревянной миски.
В 447 году его взор обратился на Византию, чьи позолоченные храмы так и звали прибрать их к рукам. Аттиле потребовалось всего несколько месяцев, чтобы своей ордой смести всех защитников Византии и потребовать у правителя оброк. А требовал Аттила «всего» 2 000 кг золота в качестве первого взноса и по 700 кг каждый год в качестве дани.
Некоторые страны с радостью откупались от гуннского войска.
Пленными Аттила тоже торговал, он согласился вернуть каждого захваченного византийца за 12 золотых монет. Стоит ли говорить, что правитель Византии был крайне недоволен таким раскладом. Со своими кровными деньгами аристократия расставаться не спешила, поэтому для выплаты контрибуции подняли налоги. Из-за этого простой люд практически обнищал и оказался на грани бунта. Константинополь попытался решить проблему кардинально, но наемный убийца не смог даже прикоснуться к Аттиле.
Гунны на страже мира
Гунны не только постоянно воевали с соседями, но и предлагали свои услуги в качестве наемников. Удивительный факт, но благодаря своей силе и опасности они часто были эдакими миротворцами, одним своим появлением прекращая вооруженные конфликты.
Аттила стал последним прославленным предводителем гунннов.
Гунны были соратниками римских императоров. Участвовали в подавлении внутренних восстаний в империи, осаживали других наглых варваров. Аттила даже был назначен почетным генералом Галлии. Однако все это было далеко не на благотворительной основе.
Аттила требовал от императоров выплаты дани золотом. Это была «цена за мир» на границах, дань, которую было нелегко заплатить. С другой стороны, любые перебежчики из гуннской армии всегда находили место в римских легионах, что совершенно не нравилось Аттиле. Чтобы отбить любую охоту привечать дезертиров, правитель гуннов все больше увеличивал свои требования и пытался дестабилизировать римлян.
Ищите женщину
Проблемы Аттилы и череда неудач начались с обращения принцессы Гонории, сестры императора Валентиниана III. Гонория знала, кого просить о помощи. Дело в том, что ее мать Плацидия когда-то попала в плен к готам и была выдана замуж за Атаульфа, гота и предводителя варваров. Гонория, как и ее брат, были рождены во втором браке Плацидии. Однако старые связи позволили связаться с Аттилой и попросить спасти ее из заточения в обмен на брак.
Чеканные монеты с ликом Гонории и ее правящего брата Валентиниана III.
Аттила имел целый гарем жен. Еще одна ему была совершенно без надобности, но брак с Гонорией мог бы открыть ему законный путь на трон Западной империи. Понимали это и императоры. Поэтому добывать себе невесту Аттила решил боем. В сражении 23 июня 451 года объединенные силы вестготов, бургундов и римлян практически разбили всю орду. Аттиле пришлось спешно отступать.
Поражение не заставило Аттилу поджать хвост и отказаться от новых завоеваний. Не прошло и года, как заново собранная орда отправилась покорять Италию. Вглубь Римской империи Аттила не рискнул продвигаться — в то время была очередная вспышка чумы, которая основательно проредила гуннское войско. Однако от выплаты огромной дани Империю эпидемия не спасла. Забавно, но Папа римский объявил гуннскую орду «бичом Божьим», якобы Господь послал их католикам в наказание за грехи.
Свадьба, молодая жена и нелепая кончина
Во время очередного похода на Галлию Аттила решил, что жен много не бывает, поэтому объявил о свадебных гуляньях с молодой красавицей Ильдико. Некоторые историки предполагают, что она могла быть дочкой правителя Бургундии. Отстоять ее отец не смог, и гордой германке предстояло пополнить собой гарем вождя.
Речь Аттилы перед Папой Львом, Рафаэль./Фото: flickr.com
Гуляли со всей широтой души степных варваров. Всю ночь горели костры и текло вино рекой, музыка не смолкала ни на минуту. А вот утро встретило всех не только похмельем, но и печальной вестью: великий Аттила мертв. И смерть его была нелепа до ужаса. Прославленный воин, прошедший множество битв и сражений, умер от носового кровотечения.
Высокое давление, большое количество алкоголя, физическая нагрузка при отдаче супружеского долга привели к тому, что лопнул сосуд. Аттила захлебнулся кровью во сне. Хотя есть и другой вариант. Более романтичная легенда гласит, что недовольная невеста банально прирезала мужа во сне, мстя за смерть братьев.
Тело предводителя гуннов похоронили в пышности и с большим количеством сокровищ. Всех, кто знал о расположении гробницы, казнили в надежде на то, что место последнего упокоения Аттилы никогда не будет разграблено. Не прошло и 20 лет, как Империя гуннов пала.
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