10 откровенно странных советских «приблуд», назначение которых неочевидно для миллениалов

Загадочные советские приспособления. /Фото: ozon.by.
После Второй мировой войны мир накрыла «великая бытовая революция», в ходе которой появилось огромное количество домашней и специальной техники. Тогда все эти штуковины были в новинку и казались подлинными предметами роскоши, а сегодня без многих из них свою жизнь не мыслит ни одна простая семья!, созданные в ту пору, остались в обиходе. Некоторые гаджеты умудрились превратиться в настоящие артефакты эпохи быстрее, чем за пару-тройку десятилетий.
1. Фотоувеличитель
Исключительно полезная штука. /Фото: auction.ru.
Специальный проекционный аппарат для создания действительного изображения негатива и его переноса с фотоплёнки или фотобумаги. Когда-то с подобными увеличителями умел работать любой, кто занимался съёмкой на камеру. А сегодня большинство фотографов даже не догадывается об их существовании. Хотя, конечно, в действительности фотоувеличители производятся и используются по сей день. Просто использует их очень небольшое число специалистов.
2. Вентилятор-пылесос-фонарь
Вентилятор делает: вжууу! /Фото:drive2.ru.
Сложно поверить, но советские конструкторы бытовых приборов действительно впихнули три, казалось бы, несовместимых устройства в один корпус. Хотя на самом деле штука исключительно гениальна. Создавалась она для автомобилистов. Простой подумайте: все перечисленное неизбежно понадобится в дороге. Вентилятор поможет с обдувом себя любимого в летнюю жару. С помощью пылесоса можно провести уборку. Ну, а фонарик так и вовсе никогда не бывает лишним.
3. Арифмометр
Своего рода калькулятор. /Фото: YouTube.com.
Про счёты слышал каждый, а многие даже видели такие в своём детстве! В то же время о существовании такой штуки, как арифмометр большинство граждан сегодня даже не догадывается. Что это такое? На самом деле всё предельно просто. По сути, это механический калькулятор… Очень большой, тяжелый, громоздкий и не слишком быстро работающий калькулятор. В карман такой точно не положишь. Господи, храни микроэлектронику!
4. Пистолет для пельменей
На самом деле полезное приспособление! /Фото: monetnik.ru.
Остались ли сегодня люди, что готовят пельмени и вареники самостоятельно? Нет, конечно, наверняка парочка энтузиастов найдётся. Однако, большинство граждан в наши дни подобные полуфабрикаты просто покупает в магазине. В советские времена такой роскоши считай, что не было. Вареники и пельмени приходилось готовить руками любимый супруги. В некоторых случаях им помогали вот такие хитры пистолеты.
5. Отделитель косточек
Не самая удобная штука. /Фото: auction.ru.
Сия загадочная штука вовсе не орудие пыток, а всего-навсего отделитель косточек для ягод. В первую очередь для вишен. Справедливости ради, в Советском Союзе была использована далеко не самая удачная схема отделителя. Подобные штуки производят по сей день, правда, выглядят они совершенно иначе. Воистину, прогресс на месте не стоит! Впрочем, некоторые и вовсе покупают ягоды с уже извлечёнными косточками.
6. Сепаратор
Помогает с молоком. /Фото: youla.ru.
Это сегодня в магазине можно найти практически всё, что душа пожелает. В крайнем случае, можно заказать доставку… В советские времена многие продукты продавались только в «сыром» виде. Поэтому если хотелось чего-то особенно, его нужно было делать самостоятельно. Например, купить готовые сливки или обезжиренное молоко можно было далеко не всегда. Справиться с проблемой помогал вот такой сепаратор. С его помощью «сырое» молоко можно было поделить на фракции, в частности сливки и сыворотку.
7. Молочный сторож
Молочный сторож. /Фото: m.ok.ru.
Вряд ли кому-то нужно пояснять выражение «молоко убежало». Тем более, что убежать может не только оно, но и практически любая другая жидкость, подвергнувшаяся кипячению. Например, тот же бульон. Чтобы этого не случилось, в кастрюлю можно было положить вот такую металлическую штуковину. Когда жидкость начинала кипеть, «сторож» подпрыгивал и перемешивал субстанцию, что резко снижало риск «бегства».
8. Прокалыватель яиц
Прокалываеть яиц. /Фото: joom.ru.
Каждая хозяйка знает о том, что перед варкой яйцо рекомендуется проколоть иголкой с тупого конца. Необходимо этого для того, чтобы продукт лучше варился и легче чистился. Однако, колоть яйца обычной иголкой слишком утомительно и даже в известной степени опасно. Поэтому специально для таких случаев в XX веке был создан специальный «прокалыватель». Положил яйцо, придержал, нажал на кнопку и готово.
9. Сифон
Сифон для газирования напитков. /Фото: habartorg.ru.
Весьма хитрое и исключительно полезное приспособление в быту. И нет, это вовсе не какой-то разбрызгиватель жидкости. Применялся сифон для того, чтобы превратить любую жидкость в газировку. Газировать можно было всё от обычной воды или безобидного компота до алкогольных напитков. Правда для этого в сифон нужно было ставить баллончик со сжиженным углекислым газом.
10. Фотоэкспонометр
Использовался фотографами. /Фото: ozon.kz.
Как правило, качественные современные фотоаппараты оснащаются встроенным фотоэкспонометром. Что интересно, первая такая камера была создана в Японии ещё в 1963 году - Topcon RE-Super. Правда, в те времена, подобная техника была сродни космическому кораблю. Поэтому большинству фотографов приходилось использовать картонные табличные фотоэкспонометры для определения яркости света и освещённости снимаемых объектов.
