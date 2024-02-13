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Ретро фотографии американских детей, которые в начале XX века работали наравне со взрослыми



Фотограф Льюис Хейн в начале XX века снял серию фотографий о непростой повседневной жизни американских детей того времени. Дети, работающие на земле, на фабриках и в шахтах – что и говорить, им выпала горькая доля. Ещё более реалистичными старые фотографии получились после того как их раскрасил Том Маршалл. По его словам, особое внимание он уделял детским глазам, и ему действительно удалось словно оживить героев фото.

1. «Бедный, но счастливый»


11-летний Роланд, продавец газет из Ньюарка, штат Нью-Джерси.

11-летний Роланд, продавец газет из Ньюарка, штат Нью-Джерси.

 

2. «Продавец газет»


Раймонд Клоуз (в центре), 13-летний газетчик из Сент-Луиса, штат Миссури. 1910 год.

Раймонд Клоуз (в центре), 13-летний газетчик из Сент-Луиса, штат Миссури. 1910 год.

 

3. «Юный работник»


5-летний Престон, упаковщик из Истпорта, штат Мэн, 17 августа 1911 года.

5-летний Престон, упаковщик из Истпорта, штат Мэн, 17 августа 1911 года.

 

4. «Настоящее детство»


Ребенок за чтением книги, Америка, 1924 год.

Ребенок за чтением книги, Америка, 1924 год.

 

5. «Лущильщик моллюсков»


9-летний Джонни за работой, под надзором босса-эксплуататора, Данбар, Луизиана, март 1911 года.

9-летний Джонни за работой, под надзором босса-эксплуататора, Данбар, Луизиана, март 1911 года.

 

6. «Несовершеннолетний газетчик»


8-летний Майкл Макнелис, продавец газет из Филадельфии, Пенсильвания, 1910 год.

8-летний Майкл Макнелис, продавец газет из Филадельфии, Пенсильвания, 1910 год.

 

7. «Маленькая работница»


12-летний Химэн Альперт, продавец газет в Нью-Хэйвене, Коннектикут, март 1909 год.

12-летний Химэн Альперт, продавец газет в Нью-Хэйвене, Коннектикут, март 1909 год.

 

9. «Юные портнихи»


Маленькие работницы по ремонту и пошиву одежды: Катрина де Като, Франко Брезу, Мария Аттрео, Матти Аттрео, Нью-Йорк, 26 января 1910 года.

Маленькие работницы по ремонту и пошиву одежды: Катрина де Като, Франко Брезу, Мария Аттрео, Матти Аттрео, Нью-Йорк, 26 января 1910 года.

 

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