Ретро фотографии американских детей, которые в начале XX века работали наравне со взрослыми

Фотограф Льюис Хейн в начале XX века снял серию фотографий о непростой повседневной жизни американских детей того времени. Дети, работающие на земле, на фабриках и в шахтах – что и говорить, им выпала горькая доля. Ещё более реалистичными старые фотографии получились после того как их раскрасил Том Маршалл. По его словам, особое внимание он уделял детским глазам, и ему действительно удалось словно оживить героев фото.
1. «Бедный, но счастливый»
11-летний Роланд, продавец газет из Ньюарка, штат Нью-Джерси.
2. «Продавец газет»
Раймонд Клоуз (в центре), 13-летний газетчик из Сент-Луиса, штат Миссури. 1910 год.
3. «Юный работник»
5-летний Престон, упаковщик из Истпорта, штат Мэн, 17 августа 1911 года.
4. «Настоящее детство»
Ребенок за чтением книги, Америка, 1924 год.
5. «Лущильщик моллюсков»
9-летний Джонни за работой, под надзором босса-эксплуататора, Данбар, Луизиана, март 1911 года.
6. «Несовершеннолетний газетчик»
8-летний Майкл Макнелис, продавец газет из Филадельфии, Пенсильвания, 1910 год.
7. «Маленькая работница»
12-летний Химэн Альперт, продавец газет в Нью-Хэйвене, Коннектикут, март 1909 год.
9. «Юные портнихи»
Маленькие работницы по ремонту и пошиву одежды: Катрина де Като, Франко Брезу, Мария Аттрео, Матти Аттрео, Нью-Йорк, 26 января 1910 года.
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