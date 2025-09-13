Размер значение имеет: 17 самых больших судов, созданных когда-либо человеком

Корабли и суда эпохи Великих географических открытий на фоне кораблей XX и XXI столетия кажутся жалкими лодками по своим размерам. Развитие науки и техники позволило человечеству создавать настоящих плавающих чудовищ по своей длине и водоизмещению. Крупнейшие из судов приводятся в движение ядерными реакторами, а отдельные рекордсмены и вовсе не в состоянии передвигаться без помощи буксиров из-за своих габаритов.
1. Самое большое парусное судно: «Пруссия»
Построен в XX веке. ¦Фото: liveinternet.ru.
Длина: 147 м
Флаг: Германия
Пятимачтовый парусный корабль, построенный в Германии в 1902 году, был самым большим в своем классе в истории человечества. Несмотря на то, что «Пруссию» построили уже в XX веке, она никогда не оснащалась какими-либо дополнительными двигателями. Судьба корабля была недолгой. Судно погибло во время своего 14-го рейса в 1910 году столкнувшись с британским пароходом «Brighton».
2. Самая большая яхта: «Azzam»
Самая большая яхта. |Фото: charterworld.com.
Длина: 180 м
Флаг: Германия
Самая большая яхта в мире на сегодняшний день принадлежит президенту Объединенных Арабских Эмиратов Халифу ибн Заид Аль Нахайяну. Построено частное судно было на немецкой верфи. Зарегистрирована яхта в Европейском Союзе. Плавает по морям и океаном эта дорогостоящая диковинка с 2013 года.
3. Самый большой круизный лайнер: «Symphony of the Seas»
Такая вот красотища. |Фото: aviatrip.com.
Длина: 362.5 м
Флаг: Багамские острова
«Симфония морей» является самым большим круизным лайнером по состоянию на 2021 год. Построено судно американской компанией. На воду «Симфония» была спущена в 2018 году. Как несложно догадаться, корабль занимается перевозкой пассажиров.
4. Самый большой паром: «Stena Britannica»
Паромы тоже бывают большими. |Фото: wikimedia.org.
Длина: 240 м
Флаг: Великобритания
Самый большой паром для перевозки пассажиров хотя и принадлежит Великобритании, построен был отнюдь не в землях «хозяйки морей». Создано судно на голландских верфях в 2008 году. В действительности в Нидерландах создали не один «Stena», а сразу несколько. Только в флоте Ее Величества таких парома сразу два.
5. Самый большой танкер: «Knock Nevis»
К сожалению утилизирован. |Фото: yaplakal.com.
Длина: 458.5 м
Флаг: Норвегия
Самым большим однокорпусным танкером на планете Земля долгое время было норвежское судно Knock Nevis, которое долгое время эксплуатировалось торговым флотом Индии. На сегодняшний день «Невис» уже утилизирован. Построено судно было еще в 1976 году. Сегодня подобные супертанкеры большой популярностью не пользуются.
6. Самый большой сухогруз: «Vale Brasil»
Для насыпных грузов. |Фото: topkin.ru.
Длина: 362 м
Флаг: Бразилия
Самым большим балкером (судном для перевозки насыпных грузов) на сегодняшний день остается творение южнокорейских корабельных строителей. Из-за своих по-настоящему исполинских размеров «Vale Brasil» может заходить всего в несколько портов в мире расположенных в Китае, Бразилии и ряде стран Европы.
7. Самый большой контейнеровоз: «CSCL Globe»
Тысячи контейнеров за раз. |Фото: newatlas.com.
Длина: 400 м
Флаг: Гонконг
Сложно будет отыскать контейнеровоз больше, чем этот. На воду уникальное судно было спущено в 2014 году. Строилось оно на верфях в Гонконге. Он же является главным и единственным пользователем контейнеровоза. Существуют суда равные по длине CSCL Globe, однако нет ни одного равного ему по грузоподъемности.
8. Самый большой газовоз: «Q-Max»
Целое семейство судов. |Фото: nakilat.com.
Длина: 345 м
Флаг: Катар
Возить нужно не только сухие грузы, жидкости и контейнеры, но еще и газ. На сегодняшний день самый большой газовоз был построен в Катаре. Из-за своих габаритов танкер не способен проходить через Панамский канал. В действительности Q-Max – это не одно единственное судно, а целое семейство. Всего с 2008 по 2010 год было построено 14 таких.
9. Самый большой катамаран: «HSS 1500 Stena Explorer»
Рекордсмен среди катамаранов. |Фото: YouTube.
Длина: 126.6 м
Флаг: Англия
Самый большой катамаран для перевозки пассажиров сегодня принадлежит Великобритании и ходит под флагом Англии. Построено судно было на шведских верфях. На воду судно для скоростного передвижения по воде спустили еще в 1996 году.
10. Самый большой буксир: «Фотий Крылов»
Самый большой буксир. |Фото: wikiwand.com.
Длина: 98.8 м
Флаг: Россия
Спасательный океанский буксир советского производства был спущен на воду в 1989 году. Строилось судно по заказу ВМФ СССР. Почти 10 лет «Крылов» числился в Книге рекордов Гиннеса еще и как самое мощное судно по своей тяговой мощности, которая составляла 291 тонну. Это позволяло буксиру тягать суда в 250 тысяч тонн при 8-балльном волнении.
11. Самый большой ледокол: «Арктика»
Построен в России. |Фото: bmpd.livejournal.com.
Длина: 173.3 м
Флаг: Россия
Атомный ледокол проекта 22220 является самым большим в мире на сегодняшний день. Судно «Арктика» является головным в проекте и лишь первым из многих. На воду корабль спустили в 2016 году. Строительством судна занималась верфь в Санкт-Петербурге. «Арктика» способна преодолевать лед толщиной до 2.8 метров.
12. Самый большой линкор: USS «Missouri»
Сегодня на судне музей. |Фото: Pinterest.
Длина: 270.4 м
Флаг: США
На сегодняшний день «Миссури» больше не состоит в составе американского флота. Тем не менее, рекорд линкора не побит по сей день (и вряд ли когда-то еще будет). Судно было спущена на воду в заключительный этап Второй мировой войны в 1944 году. Построили «Миссури» всего за 4 года.
13. Самый большой авианосец: USS «Enterprise»
Больше его нет. |Фото: tri-cityherald.com.
Длина: 342.3 м
Флаг: США
«Энтерпрайз» принадлежит не только титул самого большого авианосца в мире, но еще и звание первого авианосца с ядерной силовой установкой. На сегодняшний день военный корабль выведен из состава флота. Служил «Энтерпрайз» американской демократии в 1961 по 2012 год. Его авиационная палуба позволяла держать до 90 самолетов и вертолетов.
14. Самое большое судно разведки: «Урал»
Всевидящее око СССР. |Фото: discred.ru.
Длина: 265 м
Флаг: Россия
Самое большое «всевидящее око» было построено в Советском Союзе. Судно «Урал» с ядерной силовой установкой использовалось для перехвата радиопереговоров в зоне действия НАТО. Подобных кораблей у СССР было несколько. В 2001 году «Урал» вывели из состава флота, а в 2008 году отправили на утилизацию.
15. Самое большое научно-исследовательское судно: «Космонавт Юрий Гагарин»
Плавучий командный центр. |Фото: Twitter.
Длина: 231.6 м
Флаг: Украина
Крупнейшее научно-исследовательское судно так же было построено в Советском Союзе. По сути, это была плавающая группа Центра управления полетами космических кораблей. Строили «Гагарина» в Ленинграде. На воду спустили в 1971 году. После развала СССР корабль достался Украине, однако уже в 1991 году было за ненадобностью выведено из состава флота и утилизировано в 1996 году.
16. Самое большой плавучий кран: «Pioneering Spirit»
Самый большой морской строитель. |Фото: reddit.com.
Длина: 382 м
Флаг: Мальта
Построен этот потрясающий укладчик труб и плавучий кран был усилиями швейцарского бизнеса на нидерландских верфях. На воду корабль спустили в 2013 году. Уникальный кран принимал участие в строительных работах на таких известных инфраструктурных проектах как «Турецкий поток» и «Северный поток-2».
17. Самый большой плавучий завод: «Prelude FLNG»
Самый большой морской завод. |Фото: gcaptain.com.
Длина: 488 м
Флаг: Австралия
Еще одно творение южнокорейских корабельных строителей занимающейся добычей и переработкой сжиженного газа. Действует судно в Тихом океане и на сегодняшний день является самым большим кораблем в истории человечества. Передвигаться «Prelude FLNG» может только при помощи других судов.
