Пикассо, воссозданный в 3D: Интерпретация знаменитых картин на новый лад

О творчестве великого живописца Пабло Пикассо можно говорить бесконечно долго, воспевая оды его работам, которые зачастую никак не поддавались и не поддаются логике даже на сегодняшний день. Он создавал такие вещи, глядя на которые, зритель терялся в догадках, проглядывая в ломаных линиях и геометрических фигурах лица людей, больше похожие на неудачные рисунки, нарисованные детской неокрепшей рукой. Но именно причудливый сюрреалистический стиль, сочетающий в себе кубизм и постимпрессионизм, сделал художника невероятно популярным, подарив ему славу, последователей и подражателей, а также армию поклонников, которые даже в современном мире, одержимые идеями великого творца, пытаются воссоздавать в своём творчестве, придуманные им безумные образы.
Сидящая женщина. Автор: Omar Aqil.
Омар Акил (Omar Aqil) – один из тех самых людей, чья любовь к творчеству Пикассо доходит до фанатизма, подталкивая современного художника, отдавшего предпочтение 3D графике, создавать в своих красочных и сочных работах точные копии известных картин, о которых ещё долгие годы будут говорить во всём мире. Омар славится своими художественными ремёслами по всему миру. С более чем восьмилетним опытом работы в качестве художника CGI он за короткое время занял своё место среди звёзд.
Памятник испанцу. Автор: Omar Aqil.
К числу наиболее известных работ Омара относятся 3D-моделирование знаменитых картин Пикассо, а именно: «Памятник испанцу», «Сидящая женщина», «Визаж 1928», «Чёрная фигура 1948», «Buste de femme dans un fauteuil», 1949 год и «Композиция 1946»: «Проект MIMIC – мой самый любимый, для его создания я рандомно выбрал картины с работами Пикассо и преобразовал их в современные 3D-изображения. Этот проект предлагает по-новому взглянуть на произведения Пабло с помощью серии гиперреалистичных визуальных эффектов». Вот и получается, что это наглядный пример того, как разные люди могут интерпретировать одно и тоже произведение на свой взгляд и новый лад. А ведь и в самом деле, если оглянуться назад, далеко в прошлое, а после посмотреть в настоящее, то можно увидеть то, о чём говорит Акил.
Чёрная фигура. Автор: Omar Aqil.
Учитывая его опыт в области визуальных манипуляций, группа компаний «Ориент» также пользовалась его услугами по созданию календаря на 2017 и 2018 годы и многих других проектов, которые требовали его художественного подхода. Пакистанский дизайнер, создавая искусство для Востока, превратил сложный мыслительный процесс в осмысленные образы, которые напрямую стимулируют мышление людей и то, как они воспринимают вещи. Работа Омара, безусловно, за гранью воображения, и то, как он вкладывает жизнь в свои поделки, просто поразительно.
Бюст женщины. Автор: Omar Aqil.
Его услуги в группе компаний «Ориент» высоко ценятся, так как у молодого художника есть всё, что нужно для перевода символов в визуальные шедевры, которые не только создают впечатления, но и общаются таким образом, что оказывается интерактивным для зрителя: «Несомненно, они уделяют больше внимания эстетике дизайна, что помогает мне создавать дополнительные подробные визуальные эффекты. Моей работой всегда восхищаются, а мои усилия всегда ценят. Team Orient и Blue East предоставили мне полную свободу в выполнении их сложных задач, они поддерживают меня во всех возможных вопросах, в конце концов, мы вместе получаем отличные результаты».
Голова женщины. Автор: Omar Aqil.
Серое лицо и белая шляпа. Автор: Omar Aqil.
В серии работ под названием «Подражание II» Омар уделил особое значение исследованию и изучению разнообразия форм в портретных работах любимого художника. Для этого он спонтанно выбрал шесть лиц из произведений Пикассо, также создав при этом экспериментальные фоны с использованием средневековых архитектурных элементов в современном стиле (просто попытка), позволяющая придать иной вид его объёмным произведениям искусства. Помимо этого Акил не побоялся добавить парочку разных фрагментов, позволяя им рассказать новую историю. Абстракция этих фигур открывает новые сложные грани в предметах, которые он применял для создания своих трёхмерных композиций. Это своего рода маленькая награда за его революционные усилия в современном искусстве, позволяющем взглянуть на некоторые вещи под новым, абсолютно другим углом: «В этой серии каждая форма имеет свою сложность и пересекается с другими, чтобы породить новые формы. Я всегда пытаюсь экспериментировать с новыми абстракциями, я всё ещё учусь у Пикассо. Да, его работы меня очень вдохновили – он мой любимый художник, благодаря которому в моей голове рождаются не менее безумные и креативные идеи».
Портрет женщины. Автор: Omar Aqil.
Голые руки. Автор: Omar Aqil.
Помимо всего этого в его портфолио также есть несколько уникальных типографских проектов и экспериментов. Например, проект Омара «Type has Muscles» превращает классические мускул-кары в буквенные формы. По правде говоря, выглядит эта серия весьма оригинально, ведь не каждому придёт подобное в голову. Он сделал много экспериментальных работ в типографии. Потому что это привычная для него среда, в которой он чувствует себя максимально комфортно и свободно. Но теперь он хочет попробовать и другие медиумы. Акил никогда не связывал себя каким-то конкретным стилем, поэтому всегда старается исследовать новые вещи, думая о том, что, чем больше вы учитесь, тем больше это будет отражаться на вашей работе. Ему бы очень хотелось в будущем переосмыслить и создать несколько работ, посвящённых шедеврам Сальвадора Дали, чьё творчество, кстати, также является любимым для него.
Композиция 1949. Автор: Omar Aqil.
Визаж 1928. Автор: Omar Aqil.
Свой опыт и вдохновение автор черпает из Интернета, ссылаясь на то, что именно Всемирная паутина является ключом к изучению личностных идей и концепций, помогая при этом учиться на опыте других: «Многие люди вдохновляли меня на осуществление моей мечты, но мой отец — это человек, чья работа всегда вдохновляла меня и давала ещё один взгляд на мысли».
Кубическая композиция. Автор: Omar Aqil.
Кубизм. Автор: Omar Aqil.
Каждый художник сталкивался с трудностями на ранних стадиях, но в случае с Омаром всё иначе. Он боролся с собой, чтобы сдержать свой гнев против критики и со временем ему это удалось: «Для меня «Успех» — это то, когда вы находите путь к совершенству, дифференцируете свои навыки от других и последовательно исследуете странные способы создания новых вещей».
Современный трёхмерный кубизм. Автор: Omar Aqil.
В лучших традициях кубизма. Автор: Omar Aqil.
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