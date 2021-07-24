10 приемов, с которыми обувь перестанет вонять и причинять неудобства

Ежедневно обувь подвергается огромным нагрузкам. Неважно, пачкается ли она, намокает, долго лежит в шкафу или просто используется на протяжении всего дня. Любой из этих пунктов может стать причиной неприятного запаха, который нельзя убрать обычным проветриванием обуви. Неприятный аромат — это не только дискомфорт, но и вероятная причина распространения бактерий и плесени, которые могут вызвать заболевания кожи ног. Чтобы быстро избавиться от всех недостатков и привести обувь в порядок есть несколько проверенных способов.
1. Ночное избавление
Минимум усилий, но отличный результат. /Фото: e1.am.phnx.pics
Пищевая сода — натуральный дезодоратор. Поэтому, чтобы полностью избавиться от неприятного запаха, можно засыпать на ночь в обувь около четверти или половины стакана пищевой соды. Утром нужно будет просто высыпать ее и протереть обувь сухой тряпочкой.
2. Целебная газета
Хороший прием для быстрой сушки. /Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn
Чтобы быстро высушить обувь, нужно наполнить ее мятой газетой или бумагой. Наполнитель быстро впитает не только лишнюю влагу, но и неприятный запах. Чтобы не допустить распространения бактерий и вреда для кожи, не рекомендуется носить не полностью высохшую обувь.
3. Теплые ванночки
Купание для приятного запаха — одно из лучших средств. /Фото: stylevamp.de
Если обувь имеет неприятный запах, загрязнена или долго пролежала в плохо проветриваемом месте, в первую очередь ее нужно правильно помыть. Это важное правило для вещей, которые могут быть подвержены влиянию плесени. Если производитель указал на обуви, что ее можно стирать — лучшим решением для пары будет отправить ее в стиральную машинку. Если нельзя стирать, можете просто положить обувь в небольшую емкость с теплой мыльной водой. Замочив ее там ненадолго, достаньте и протрите остатки мыла чистой влажной тканью. После этого обувь должна полностью высохнуть с максимальным доступом теплого воздуха.
Важный совет: Этот метод не подходит для кожаной обуви. Вместо этого для нее нужно смешать 1 часть спирта и 1 часть воды. После этого, смоченную в растворе мягкую ткань, нужно использовать для очищения обуви. Дождавшись полного высыхания, нужно нанести спрей для кожаных изделий.
4. Масло чайного дерева
Самодельный аэрозоль — полезное приобретение для домашнего набора средств по уборке. /Фото: svekrovi.net
Очень простое в использовании и практичное средство для избавления от неприятного запаха. Нужно сделать раствор, смешав вместе 2 чайные ложки масла чайного дерева и 2 стакана воды. Полученную смесь заливаем в распылитель, и небольшое количество распределяем на сухую обувь. Масло чайного дерева поможет устранить нежелательный запах.
5. Фруктовая помощь
Время от времени дома появляется кожура от цитрусовых, не стоит ее выбрасывать. /Фото: priborka.life
Фруктовая кожура — отличный естественный ароматизатор. Можно положить в обувь на ночь кожуру апельсина, лимона или грейпфрута, чтобы убрать неприятный запах и создать новый, свежий и приятный.
6. Наполнитель
Наполнитель для кошачьего лотка подходит не только для туалета. /Фото: cdn.clm02.com
Ни для кого не секрет, что наполнитель для туалета животных обладает отличной впитываемостью. Он изготавливается из спрессованных опилок, глины или особых микрогранул. Для реанимации обуви подойдет любой из видов. Нужно насыпать наполнитель в носок или не особо плотную тряпичную материю и положить внутрь обуви на ночь. Лишняя влага и неприятный запах будут ликвидированы.
7. Эффект от охлаждения
Отличная встряска для любых микробов. /Фото: m.holodilnik.info
Сильный холод помогает уничтожить споры плесени, размножение микробов и минимизировать неприятный запах. Для того, чтобы реализовать этот лайфхак нужно положить обувь в полиэтиленовый пакет и оставить в морозильной камере на сутки. По истечении этого времени желательно поставить обувь на улицу под солнечными лучами, чтобы она хорошенько просохла.
8. Уксус
Лайфхак для тех, кто хочет убрать не только неприятных запах, но и его причину. /Фото: klevo.net
Уксус — эффективное средство, которое убивает вызывающие неприятный запах микроорганизмы. Чтобы устранить проблему и ее последствия, нужно распылить немного белого дистиллированного уксуса на поверхность обуви, пораженную плесенью или просто имеющую острый неприятный запах, а потом дать ей высохнуть естественным образом. Уксус негативно влияет на структуру кожи, поэтому этот лайфхак не подходит для кожаной обуви.
9. Солнечные ванны
Обувь тоже любит понежиться под лучами солнышка. /Фото: abeachcottage.com
Еще один хороший способ, который поможет избавиться от нежелательного запаха. Нужно снять с обуви шнурки и раскрыть ее как можно шире, а потом положить на улицу под солнце на один день. Этот способ не подходит для кожаной обуви. Действие палящих солнечных лучей может стать причиной изменения ее цвета.
10. Чайные пакетики
Простое, но эффективное средство для обновления запаха обуви. /Фото: infowoman.com.ua
Для устранения неприятного запаха и придания обуви приятного аромата, можно положить внутрь сухие чайные пакетики. Чтобы дезодорировать обувь, понадобится несколько часов. Это один из самых простых способов удалить запах плесени или залежавшейся обуви.
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