Хижины рабов на острове Бонайре

Остров Бонайре (Бонэйр) расположен неподалеку от северного побережья Южной Америки, около западной части Венесуэлы. Как и у большинства Карибских островов, история Бонайре тесно связана с историей работорговли.
Европейцы впервые попали сюда в 1499 году и обнаружили, что остров бесполезен для сельского хозяйства. Именно по этой причине они отказались устроить здесь колонию. Было решено отправить все население острова в рабство, заставив их обслуживать плантации на острове Гаити. За пятнадцать лет почти все население острова было истреблено. Только когда испанский командующий завез сюда рогатый скот, конкистадоры решили использовать остров для животноводства. Для этого было решено вернуть сюда часть рабов, которые бы занимались выпасом и уходом за овцами, козами, свиньями, лошадьми и ослами.
Были построены оранжевые и красные каменные хижины для рабов, сохранившиеся на острове и по сей день. В 1633 островом овладели голландцы, наряду с соседними Кюрасао и Арубой. Самый большой остров Кюрасао стал известным центром работорговли, в то время как Бонайре повезло больше — здесь были обустроены огромные плантации Dutch West Indies Company.
Африканские рабы работали в полях, выращивая кукурузу, или добывали соль на соляных фермах. Крошечные жилые помещения для рабов были построены из камня, высотой не более полутора метров. Внутри такой хижины невозможно было стоять вертикально, а вмещала она до 6 человек. Эти рабские хижины все еще стоят по всему острову вдоль соляных ферм, как мрачные напоминания репрессивного прошлого Бонэйра. Несколько лет назад хижины были восстановлены, но соломенные крыши были заменены более долговечной фанерой, чтобы сократить расходы на обслуживание.
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