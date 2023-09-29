Хижины рабов на острове Бонайре

Африканские рабы работали в полях, выращивая кукурузу, или добывали соль на соляных фермах. Крошечные жилые помещения для рабов были построены из камня, высотой не более полутора метров. Внутри такой хижины невозможно было стоять вертикально, а вмещала она до 6 человек. Эти рабские хижины все еще стоят по всему острову вдоль соляных ферм, как мрачные напоминания репрессивного прошлого Бонэйра. Несколько лет назад хижины были восстановлены, но соломенные крыши были заменены более долговечной фанерой, чтобы сократить расходы на обслуживание.