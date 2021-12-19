«Супермен. Красный сын» - американский комикс о супергерое-коммунисте, который приземлился в Украине

*Супермен. Красный сын* - комикс о советском супергерое.
«Вместо того чтобы приземлиться в Канзасе, шатлл Супермена мог опуститься на советское колхозное поле, и тогда все было бы иначе. Супермен стал бы корреспондентом «Правды», а не Daily Planet, и боролся бы не за американские идеалы, а за победу социализма на планете», - пожалуй, именно так рассуждал Марк Миллар, когда ему в голову пришла идея комикса «Супермен. Красный сын». И, стоит признать, комикс о приключениях Супермена-коммуниста оказался выше всяких похвал!
Красный сын - комикс о Супермене-коммунисте.
В интервью Миллар неоднократно рассказывал, что идея об альтернативной истории Супермена появилась у него еще в детстве. Обдумывал он ее на протяжении нескольких лет, собирал факты, изучал историю, конструировал идеи о том, каким бы был герой второй мировой сверхдержавы – СССР.
Комикс о Красном сыне от Марка Миллара.
Миллар придумал альтернативную историю, которая, словно зеркало, отражала историю реальную. Распад Америки, требование о независимости от некоторых штатов, военная техника на улицах мирных городов… Итак, если бы обстоятельства сложились иначе, Супермен приземлился бы в Украине, был бы воспитан в соответствии с коммунистическими идеалами и принципами, но в то же время его характер остался бы неизменным – все та же решимость воевать за правду, бесстрашие и отвага, и безграничная любовь ко всему человечеству. Советский Супермен столь же отзывчив, он не пропускает ни одной мольбы о помощи и спасает жизни!
На груди Супермена - серп и молот.
Несмотря на явное сходство, есть и черты, которые в корне отличают советского и американского супергероя. Так, Супермен из СССР – не дотошный журналист, которым его привыкли видеть, а военный, соблюдающий строжайшую конспирацию. Вместо привычного символа у него на груди, конечно же, серп и молот. Его борьба – не за американские идеалы, а за Сталина, социализм и международную экспансию Варшавского договора.
Непривычный привычный логотип.
Вселенная Красного Сына признана, как одна из альтернативных существующих вселенных и входит в состав Мультивселенной DC. События, разворачивающиеся на Земле, хронологически охватывают период с 1953 по 2001 гг. Идея Марка Миллара оказалась очень удачной, а ответ на вопрос о том, каким был бы Супермен, если бы вырос в Советском Союзе, - более чем убедительным!
Советский Супермен.
Супермен на страже человечества.
Комикс *Супермен. Красный сын*.
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