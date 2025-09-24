Вместо палатки: вагончик-сани для самых романтических ночей

Среди живописных Доломитовых Альп на высоте 2055 метров над уровнем моря появился необычный вагончик на санках. Это новый аттракцион для романтиков, решивших полюбоваться звездным небом. Воспользовавшись крошечной кабинкой, можно провести ночь на природе в довольно комфортных условиях.







Starlight Room — кабинка для романтических ночей.

Raniero Campigotto реализовал небольшой проект под названием Starlight Room. Это небольшая кабинка, расположенная недалеко от его дома в окрестностях курорта Кортина-д'Ампеццо. Конструкция выполнена из натуральной древесины и стекла. Прозрачные стены и потолок открывают потрясающий вид на окружающую природу.Starlight Room — романтичное место для двоих.Решившись провести ночь в Starlight Room, посетители получают в свое распоряжение только самые необходимые вещи: регулируемую кровать , телевизор с плоским экраном, DVD-плеер и регулятор температуры.Провести ночь в такой кабинке обойдется желающим в 330 евро. В стоимость также входят ужин и завтрак. Добраться до Starlight Room можно только на снегоходах или снегоступах.