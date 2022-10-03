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Организация хранения кладовой

Кладовка — это находка для небольших квартир, где сложно найти место для хранения всего самого необходимого. В кладовой можно хранить все, что угодно: от продуктов, овощей до бытовой химии и кухонной утвари.
Независимо от того, маленькая у вас кладовая или большая, очень важно поддерживать в ней порядок. Превратить кладовую в идеальноорганизованное место для хранения продуктов можно с помощью наших советов по организации и оптимизации пространства. Интересно? Тогда продолжайте читать нашу статью дальше!

1. Угловая кладовая



Организация хранения кладовой

Обустройство угловой кладовой поможет не только сэкономить полезный метраж в комнате, но и аккуратно разместить все вещи для хранения.
Угловая кладовая не создаёт визуальный беспорядок и позволяет хранить как продукты, так и кухонную утварь: нижние стеллажи можно обустроить для хранения бутылок, габаритной посуды или кухонных принадлежностей.

2. Хранение продуктов в стеклянных банках



Организация хранения кладовой

Лучше всего хранить муку и крупы в стеклянных банках или контейнерах с плотными крышками.
Не засоряйте полки вашей кладовой пакетами с приправами и крупами, вместо этого храните их в стеклянных банках разных размеров, которые будут стильно смотреться на ваших полках.

3. Этикетки для маркировки контейнеров



Организация хранения кладовой

Для поддержания порядка в кладовой используйте этикетки на контейнерах.
С помощью них можно разложить все продукты по группам, чтобы не терять время на поиски. Просто и удобно!

4. Настенная система хранения в кладовой



Организация хранения кладовой

Создать дополнительное место для хранения в кладовой можно с помощью настенной системы хранения, а именно специальных зажимов. Зажимы на стене в кладовой позволят задействовать как можно больше пространства для хранения, например пачек для чипсов, приправ и сыпучих продуктов.

5. Хранение сыпучих продуктов в пластиковых контейнерах



Организация хранения кладовой

Этот вариант хранения предназначен для хранения круп и различных сыпучих продуктов. Пластиковые контейнеры довольно герметичны и позволяют удобно структурировать продовольствие кладовой, а мерные ложки позволят удобно набирать необходимое количество круп, злаковых и других сыпучих продуктов.
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