Организация хранения кладовой

Кладовка — это находка для небольших квартир, где сложно найти место для хранения всего самого необходимого. В кладовой можно хранить все, что угодно: от продуктов, овощей до бытовой химии и кухонной утвари.

Независимо от того, маленькая у вас кладовая или большая, очень важно поддерживать в ней порядок. Превратить кладовую в идеальноорганизованное место для хранения продуктов можно с помощью наших советов по организации и оптимизации пространства. Интересно? Тогда продолжайте читать нашу статью дальше!



1. Угловая кладовая

2. Хранение продуктов в стеклянных банках

3. Этикетки для маркировки контейнеров

4. Настенная система хранения в кладовой

5. Хранение сыпучих продуктов в пластиковых контейнерах

Обустройство угловой кладовой поможет не только сэкономить полезный метраж в комнате, но и аккуратно разместить все вещи для хранения.Угловая кладовая не создаёт визуальный беспорядок и позволяет хранить как продукты, так и кухонную утварь: нижние стеллажи можно обустроить для хранения бутылок, габаритной посуды или кухонных принадлежностей.Лучше всего хранить муку и крупы в стеклянных банках или контейнерах с плотными крышками.Не засоряйте полки вашей кладовой пакетами с приправами и крупами, вместо этого храните их в стеклянных банках разных размеров, которые будут стильно смотреться на ваших полках.Для поддержания порядка в кладовой используйте этикетки на контейнерах.С помощью них можно разложить все продукты по группам, чтобы не терять время на поиски. Просто и удобно!Создать дополнительное место для хранения в кладовой можно с помощью настенной системы хранения, а именно специальных зажимов. Зажимы на стене в кладовой позволят задействовать как можно больше пространства для хранения, например пачек для чипсов, приправ и сыпучих продуктов.Этот вариант хранения предназначен для хранения круп и различных сыпучих продуктов. Пластиковые контейнеры довольно герметичны и позволяют удобно структурировать продовольствие кладовой, а мерные ложки позволят удобно набирать необходимое количество круп, злаковых и других сыпучих продуктов.