На чём прокололась последняя ведьма Британии

Феномен полноватой шотландки, которая разговаривала с духами умерших и изрыгала эктоплазму, привлёк внимание не только спецслужб, но и самого премьер-министра Великобритании — сэра Уинстона Черчилля, благодаря которому, к его чести, «охота на ведьм» закончилась по-настоящему.
Адская Хэлл
Виктория Хелен МакФарлан родилась 25 ноября 1897 году в Каллендере, Шотландия. В возрасте примерно семи лет девочка заявила своей матери, что её посещают видения и с ней разговаривают духи. И, как ни странно, родитель отнёсся к заявлению дочери серьёзно, предупредив, что Хелен лучше никому больше не рассказывать об этом. Но, учась в школе при церкви, девочка делилась своими пророчествами с одноклассницами и учителями, за что и получила не совсем привлекательное прозвище «адская Хэлл».
В шестнадцать Хелен пошла работать, подхватила туберкулёз и была отправлена на реабилитацию в санаторий, где встретилась со своим будущим мужем Генри Дунканом. Бывший военный трудился в крупной фирме по изготовлению мебели, которую пришлось оставить: война не прошла бесследно для здоровья. Зарплаты Хелен, которая кроме избыточного веса страдала от диабета, давшего ко всему прочему осложнение на почки, для содержания мужа и шестерых детей перестало хватать. И не помогало даже хобби — консультации в качестве медиума. Неизвестно, кому из супругов пришла в голову мысль превратить хобби Хелен в бизнес.
Генри всячески поддерживал супругу в деле спиритических сеансов и ассистировал на них, имея немалый багаж знаний по этой теме: спиритизм увлекал его самого, и он прочитал огромное количество книг об общении с духами. Идея хороша, но её реализация осложнялась слишком большой конкуренцией — занятия спиритизмом практиковали многие. У «адской Хэлл» было преимущество: на её сеансах духи материализовывались из эктоплазмы, которую медиум извергала из себя. Популярность Хелен росла, и слава о её способностях разговаривать с духами умерших докатилась до Национального союза спиритизма, одной из крупнейших спиритуалистических организаций в мире. Представители Союза предложили «адской Хэлл» пройти обследование для доказательства её способностей. Но Хелен, как можно установить из открытых источников, отказалась, заявив, что тешить самолюбие людей, жаждущих научного обоснования её феномена, она не хочет. Разумеется, такой ответ навёл на мысль, что Дункан обманывает своих клиентов и при помощи фокусов заставляет поверить в происходящее во время сеанса.
Дело Хелен Дункан изучал Гарри Прайс, директор Национальной физической лаборатории Великобритании, который неоднократно видел медиума за работой. И он в 1931 году всё-таки уговорил её принять участие в серии экспериментов. Учёные подозревали, что Хелен перед сеансом просто глотает марлю, а затем исторгает её обратно под видом эктоплазмы. Однажды Прайс предложил медиуму сделать рентген, на что Хелен сделалась безумной, выбежала из кабинета на улицу, громко кричала и рвала на себе одежду. Успокаивали все, в том числе и муж, которого после инцидента попросили вывернуть карманы — не передала ли жена во время истерики лоскут ткани или марлю. Генри Дункан отказался выполнить просьбу учёных, усилив их скепсис и подозрения. Но интересно, что супруги предложили взять образец эктоплазмы для исследования. В трансе изо рта миссис Хелен появилось что-то, напоминающее дымку. От неизвестной субстанции отрезали небольшой кусочек, который на поверку оказался смесью яичного белка и бумаги.
Феномен ведьмы
На самом деле удивляет больше не состав взятого образца, нет. Если супруги Дункан были просто фокусниками и знали, что никакой эктоплазмы нет, то почему они позволили учёным присутствовать на сеансе и взять то, что исторгалось из Хелен для изучения? На что они надеялись? Или всё-таки «адская Хэлл» в действительности была мастером спиритизма?
Прайс триумфально разгромил способности Хелен в статье, написанной по завершении всех экспериментов, которую подкрепляли показания служанки, сообщившей, что она была ассистенткой на сеансах Дункан и рассказавшей о некоторых трюках. Можно предположить, что это был своеобразный пиар-ход, который мог привлечь новых клиентов, чтобы те платили деньги за то, чтобы увидеть всё своими глазами. Но у Дунканов уже была служанка — вряд ли они бедствовали и страдали от недостатка посетителей, жаждущих поговорить с мёртвыми родственниками и знакомыми.
В 1934 году, когда Дунканы «гастролировали» в Эдинбурге, один из посетителей смог ухватить эктоплазму руками. Таинственное вещество оказалось простой трикотажной майкой! Хелен признали виновной в обмане и приговорили к месяцу тюремного заключения, которое было эквивалентно десятифунтовому штрафу. Конечно же, она заплатила штраф. Было бы наивно полагать, что произошедшее
— первая попытка прикоснуться к эктоплазме, и есть немало свидетельств того, как рука «разрушителей мифов» просто проходила сквозь белёсую дымку.
В 1941 году на одном из сеансов в Портсмуте материализовался дух моряка, который поведал, что линкор HMS Barham, на котором он служил, затонул, и весь экипаж погиб. Эта новость ошеломила всех. Присутствовавший на сеансе редактор журнала Psychic News Морис Барбанел незамедлительно позвонил в британское военно-морское ведомство и спросил, почему, если это является правдой, то правительство до сих пор не сообщило об этой ужасной трагедии, унёсшей более восьмисот жизней? В адмиралтействе пришли в бешенство: раскрыта информация, имеющая гриф «особо важная». Шпион?
На том сеансе Хелен предъявила присутствующим фуражку, которую носил призрак, на которой значилось «HMS Barham». Но есть нюанс: с 1939 года на головном уборе моряка не указывалось название корабля, только аббревиатура HMS — Her Majesty’s Ship (с английского
— корабль Её Величества). Это был, конечно же, промах. Можно допустить, что фуражка старого образца в действительности была на корабле, но тогда её хозяином должен быть не молодой моряк, а офицер, для которого служба на флоте — дело всей жизни.
Тогда откуда Хелен узнала о гибели подлодки в Средиземном море? Не стоит забывать, что супруг Хелен был военным, а значит, мог иметь знакомого в военно-морском ведомстве, который за пинтой-другой рассказал об этом. Во-вторых, о трагедии сообщили семьям погибших членов экипажа, то есть можно говорить примерно о десяти тысячах информированных.
Так или иначе, это не могло пройти бесследно для Дункан. Ею заинтересовались военные, паранойю которых усиливала готовящаяся операция «Нептун» — высадка союзников в Нормандии. В январе 1944 года во время сеанса к Дункан вломились полицейские и арестовали её саму и трёх посетителей. Семидневные слушания в лондонском Олд-Бейли по делу шотландского медиума закончились для последней обвинительным приговором в мошенничестве согласно «Закону о колдовстве» 1735 года! Осудили на девять месяцев тюремного заключения. Иронично, что этот акт положил конец охоте на ведьм. Напомним, что согласно этому документу, преследование ведьм и колдунов запрещено, потому что их не существует, но человека можно было посадить в тюрьму или оштрафовать, если он говорит, что обладает сверхъестественными способностями.
Правительственное дело
Ясно одно: Хелен хотели посадить под любым предлогом. Во-первых, сначала завели дело по статье «бродяжничество», потому что ничего другого предъявить не могли: полицейские, ворвавшиеся во время сеанса Хелен, не смогли ничего найти. Ничего того, что было бы достаточным для обвинения в мошенничестве. Во-вторых, на суде ей не позволили продемонстрировать свои способности (нарушение права на самозащиту). В-третьих, суд не принял во внимание показания сорока одного свидетеля, имевших опыт общения с умершими родственниками на спиритических сеансах миссис Дункан. И среди них были не просто какие-то босяки, а уважаемые люди, например, командующий королевскими военно-воздушными силами. Также стоит отметить, что ни один из них не отказался от своих показаний и не был сломлен на перекрёстном допросе. Кроме того, что обвинение было построено на базе давно устаревшего закона, Хелен отказали в возможности освобождения под залог. Под залог во время войны отпускали даже убийц, но только не медиума. Наверное, справедливо будет сказать, что тем самым правительство признало способности Хелен Дункан.
Дункан посещал в тюрьме Уинстон Черчилль, который приложил немало усилий, чтобы аннулировать архаичный «Закон о колдовстве». В апреле 1944 года премьер-министр написал главному секретарю Лондонского уголовного суда:
Позвольте представить мне отчёт о том, почему «Закон о колдовстве» 1735 года использовался в современном суде? Сколько государству стоил этот судебный процесс, учитывая, что свидетели были привезены из Портсмута и содержались здесь, в переполненном Лондоне всё время, пока шёл процесс? Две недели регистратор занимался шутовством в ущерб настоящей работе!
Выйдя на свободу, Дункан официально отказалась от спиритических практик, но в 1956 году к ней в дом снова ворвались полицейские. Это произошло во время сеанса общения с духами. Хелен была доставлена в камеру предварительного заключения и по настоянию осмотревшего её врача отправлена с ожогами на животе в больницу. Сторонники спиритизма утверждают, что если медиума, работающего с эктоплазмой, потревожить, то субстанция, возвращаясь в тело, из-за скоротечности процесса может нанести колоссальный вред здоровью. Спустя пять недель «адская Хэлл» умерла в возрасте 59 лет.
В настоящее время родственники и последователи Хелен Дункан проводят кампанию по реабилитации имени медиума, с которой по сей день так и не были сняты обвинения в колдовстве.
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