1. История сказочного замка Château de la Mothe-Chandeniers во французской провинции Вьенна

Сказочный Шато-де-ла-Мот-Шанденье – средневековый замок Франции, которым владеет более 18 тыс. человек (коммуна Ле-Труа-Мутье). | Фото: ancient-origins.net.

Замок в конце XIX века, после реконструкции в духе баварского короля Людвига II (La Mothe-Chandeniers, Франция). | Фото: pays-du-futuroscope.com.

Замок Chateau de la Mothe Chandeniers хоть и не представляет исторической ценности, но это никак не умоляет его достоинств (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция).

2. Как смена владельцев повлияла на внешний вид замка

Главная башня и интерьер сказочно красивого и роскошного замка еще до трагических событий, связанных с пожаром (La Mothe-Chandeniers, Франция).

Луи-Франсуа Лежен – известный военачальник и художник, владелец замка Chateau de la Mothe Chandeniers конца XVIII века.

Несколько десятилетий замок Chateau de la Mothe Chandeniers осваивали лишь животные, птицы и растительность (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция).

Пожар, случившийся в 1932 году, уничтожил все внутреннее убранство старинного замка, включая собрание редчайших книг и уникальную коллекцию картин (La Mothe-Chandeniers, Франция).

В 2016 году замок представлял жуткое зрелище, где впору было снимать фильмы ужасов (La Mothe-Chandeniers, Франция).

Последнего владельца поместья интересовала только земля, а замок Chateau de la Mothe Chandeniers и дальше разрушался (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция).

Все, что осталось от былого великолепия и роскоши, достойных членов аристократических семей (La Mothe-Chandeniers, Франция).

3. Как так получилось, что тысячи людей из разных уголков планеты стали совладельцами замка Шато-де-ла-Мот-Шанденье

Дизайн-проект реконструкции старинного замка Chateau de la Mothe Chandeniers (визуализация). | Фото: timmarchitecture.com.

Благодаря неравнодушным любителям старины были собраны средства на покупку и реставрацию замка La Mothe-Chandeniers (визуализация). | Фото: timmarchitecture.com.

Чтобы привлечь внимание к проблеме разрушения замка, Морис Бедон издал книгу Chateau de la Mothe Chandeniers, посвященную его истории и архитектуре.

В таком виде замок достался более 18 тыс. совладельцам со всего мира, хотя пожертвовало гораздо больше людей (Chateau de la Mothe Chandeniers, Франция).

4. Новая жизнь Château de la Mothe Chandeniers

Павильон, построенный из стеклянных панелей – идеальное место для проведения незабываемых мероприятий (La Mothe-Chandeniers, Франция). | Фото: jaimemonpatrimoine.fr.

Зона отдыха, в открывшемся павильоне с видом на замок Chateau de la Mothe Chandeniers (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция). | Фото: jaimemonpatrimoine.fr.

На территории замка восстановили часовню, так что обряд бракосочетания пройдет в соответствующей обстановке (La Mothe-Chandeniers, Франция).

Павильон-оранжерея вмещает до 300 гостей, только угощения нужно привозить с собой (La Mothe-Chandeniers, Франция).