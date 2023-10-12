Мот-Шанденье – замок Франции, которым владеет более 18 тыс. человек

В разных странах мира сохранилось множество старинных замков, но Château de la Mothe-Chandeniers (он же Мот-Шанденье), расположенный в западно-центральной части Франции, – это особый случай. Построенный в Средние века, за свою долгую и яркую историю он несколько раз переходил от одной именитой и даже прославленной семье к другой, пока не пришел в полный упадок. Но неравнодушным эстетам и любителям старины с разных уголков планеты удалось остановить процесс забвения, правда, для этого были предприняты совсем неординарные меры.
1. История сказочного замка Château de la Mothe-Chandeniers во французской провинции Вьенна
Сказочный Шато-де-ла-Мот-Шанденье – средневековый замок Франции, которым владеет более 18 тыс. человек (коммуна Ле-Труа-Мутье). | Фото: ancient-origins.net.
Замок Шато-де-ла-Мот-Шанденье или Мот-Шанденье (Château de la Mothe-Chandeniers или La Mothe-Chandeniers), расположенный в коммуне Ле-Труа-Мутье во французском регионе Нувель-Аквитания провинции Вьенна, датируется XIII. И появилась укрепленная резиденция благодаря знатной семье Баусай, из-за чего изначально замок назывался La Mothe de Bauçay. Свое же нынешнее название он получил в XV веке, когда семья породнилась с кланом Рошшуар-Шанденье.
Замок в конце XIX века, после реконструкции в духе баварского короля Людвига II (La Mothe-Chandeniers, Франция). | Фото: pays-du-futuroscope.com.
Согласно историческим исследованиям, территория, где расположено родовое гнездо семейства Шанденье, не раз попадала в зону военных действий, но никаких конкретных сражений или осад, частью которых был Шато-де-ла-Мот-Шанденье, не случалось. Хотя за всю историю своего существования замок несколько раз попадал в руки англичан, к счастью, без ущерба для целостности объекта.
Замок Chateau de la Mothe Chandeniers хоть и не представляет исторической ценности, но это никак не умоляет его достоинств (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция).
А вот от самих французов он сильно пострадал и произошло это во время Французской революции. К тому времени сооружение было собственностью видной аристократической семьи, представители которой были приближенными короля и занимали высшие посты в парламенте Франции, превратившей имение в виноградные царство, с очаровательной резиденцией посередине. Это обстоятельство и стало роковым для владений и замка, в том числе. После того как страсти улеглись, замок был продан семье богатых предпринимателей, которым пришлось его восстанавливать.
2. Как смена владельцев повлияла на внешний вид замка
Главная башня и интерьер сказочно красивого и роскошного замка еще до трагических событий, связанных с пожаром (La Mothe-Chandeniers, Франция).
Поскольку замок сильно пострадал во время Французской революции, новоиспеченному хозяину в 1809 году достались лишь разграбленные руины. Франсуа Эннекарт – новый владелец замка, провел полную реставрацию объекта, стараясь восстановить первозданный вид и привнести особые элементы. По его приказу появились каналы по обеим сторонам замка и дорожка, с нависающей виноградной лозой, что сделало его одни из самых романтичных мест Нувель-Аквитании.
Луи-Франсуа Лежен – известный военачальник и художник, владелец замка Chateau de la Mothe Chandeniers конца XVIII века.
Один из последующих наследников, по матери – родственник королевской семьи, в 1870-х годах провел масштабную реконструкцию замка Мот-Шанденье, в результате преобразований архитектурный шедевр превратился в тот самый «сказочный замок», остатки которого можно увидеть и сейчас. Бытует мнение, что вдохновением для столь эффектной реконструкции были экстравагантные замки, построенные во время правления Людвига II Баварского – короля, ставшего легендой еще при жизни. Тонкого любителя искусства, знатока музыки и архитектуры, прославившегося эксцентричным поведением и всемирно известным замком Нойшванштайн.
Несколько десятилетий замок Chateau de la Mothe Chandeniers осваивали лишь животные, птицы и растительность (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция).
Пожар, случившийся в 1932 году, уничтожил все внутреннее убранство старинного замка, включая собрание редчайших книг и уникальную коллекцию картин (La Mothe-Chandeniers, Франция).
Дальнейшая судьба замка практически неизвестна, за исключением того, что здесь проходили экстравагантные вечеринки знати. О Château de la Mothe-Chandeniers снова заговорили лишь в 1932 году. Вскоре после того, как было установлено центральное отопление, огонь опустошил здание, уничтожив большую его часть. Особенно пострадали: библиотека редких книг, антикварная мебель, гобелены и бесценные картины (сгорели дотла). Прибывшие пожарные боролись с огнем, но смогли спасти только часовню, хозяйственные постройки и голубятню. В то время ущерб оценивался в несколько миллионов долларов. После этого трагического события практически руины были оставлены на произвол судьбы, которые быстро разрушались от непогоды, активного наступления растительности и вмешательства людей.
В 2016 году замок представлял жуткое зрелище, где впору было снимать фильмы ужасов (La Mothe-Chandeniers, Франция).
Последнего владельца поместья интересовала только земля, а замок Chateau de la Mothe Chandeniers и дальше разрушался (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция).
По сведениям редакции Novate.ru, только в 1980-х годах поместье (общая площадь земель 200 га) было выкуплено компанией Crédit Lyonnais, и то лишь для того, чтобы разделить прилегающие земли. А вот за восстановление замка никто и не собирался браться, инвесторов также не нашлось. Château de la Mothe-Chandeniers заинтересовался лишь учитель математики на пенсии, который всеми силами пытался сохранить то, что осталось. Но ограниченность средств, преклонный возраст и буйство природы оказались сильнее желания, заставив пенсионера забросить идею восстановления.
Все, что осталось от былого великолепия и роскоши, достойных членов аристократических семей (La Mothe-Chandeniers, Франция).
3. Как так получилось, что тысячи людей из разных уголков планеты стали совладельцами замка Шато-де-ла-Мот-Шанденье
Дизайн-проект реконструкции старинного замка Chateau de la Mothe Chandeniers (визуализация). | Фото: timmarchitecture.com.
К счастью, история средневекового замка, оказавшегося теперь уже среди рукотворного озера, на этой печальной ноте не закончилась. В апреле 2016 года была создана ассоциация Les Amis du Château de La Mothe-Chandeniers, отправившая петицию в Совет департамента Вьенна, чтобы заставить власти обратить внимание на проблему, а владельца вынудить выйти на контакт.
Благодаря неравнодушным любителям старины были собраны средства на покупку и реставрацию замка La Mothe-Chandeniers (визуализация). | Фото: timmarchitecture.com.
Чтобы привлечь внимание к проблеме разрушения замка, Морис Бедон издал книгу Chateau de la Mothe Chandeniers, посвященную его истории и архитектуре.
Вдохновляющий факт: К этому процессу в 2017 году подключилась компания Dartagnans – лидер в области инновационного финансирования, направленного на сохранение и экономическое развитие культурного наследия. Был запущен проект (краудфандинг – способ сбора средств на реализацию проектов, связанных с развитием науки, медицины, искусства, экологии или восстановление исторических памятников и т. д., возможно, с последующим получением прибыли с финансируемых проектов) по сохранению этой жемчужины наследия при поддержке ассоциации. Главной целью проекта стал не просто благотворительный сбор средств, участники, внесшие не менее 50 евро за первые 20 дней после начала акции, автоматически становились совладельцем замка. Впечатляющая операция с участием 27 910 участников из 115 стран мира завершилась более чем успешно. За 40 дней было собрано более 500 тыс. евро на покупку развалин замка, который теперь принадлежит 18 560 совладельцам.
В таком виде замок достался более 18 тыс. совладельцам со всего мира, хотя пожертвовало гораздо больше людей (Chateau de la Mothe Chandeniers, Франция).
В течение последних лет волонтеры, а также истинные энтузиасты своего дела продолжают ремонтировать, улучшать структуру и окрестности. Это настоящее удовольствие для любителей старины, замков, любителей природы и начинающих исследователей, которые собственными руками стараются вернуть исторический облик одному из прекраснейших замков Франции. На сегодняшний день в реконструкцию замка вложено более 1,6 млн евро. Собранные средства и рвение участников проекта, позволили не только очистить от растительности и хлама территорию замка, но и частично восстановить строение, что открыло второе дыхание средневековому шедевру, причем не менее поэтическое и романтическое.
4. Новая жизнь Château de la Mothe Chandeniers
Павильон, построенный из стеклянных панелей – идеальное место для проведения незабываемых мероприятий (La Mothe-Chandeniers, Франция). | Фото: jaimemonpatrimoine.fr.
Зона отдыха, в открывшемся павильоне с видом на замок Chateau de la Mothe Chandeniers (коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция). | Фото: jaimemonpatrimoine.fr.
Уже сегодня все желающие (кто заранее побеспокоился о бронировании, конечно же) могут провести незабываемое время на территории замка, в окружении живописного парка и воды. Исключительное, загадочное и романтическое место заприметили молодожены, стремящиеся отпраздновать один из самых главных дней жизни – свадьбу, в особенном месте. Теперь здесь можно устроить и церемонию бракосочетания (для этого имеется отреставрированная часовня, идеально подходящая для светской или религиозной церемонии в полном уединении), и веселую вечеринку по этому поводу (установили павильон оранжерейного типа, рассчитанный на 300 человек), и даже провести несколько незабываемых ночей в одном из 4 эколоджей – нетипичных высококлассных и комфортабельных номеров.
На территории замка восстановили часовню, так что обряд бракосочетания пройдет в соответствующей обстановке (La Mothe-Chandeniers, Франция).
Здесь пока еще нет ресторана и поваров, поэтому позаботиться об угощении для гостей придется самостоятельно, хотя устроители могут предложить несколько самых оптимальных поставщиков или порекомендовать лучшие рестораны, где можно заказать готовую еду. Правда, чтобы устроить изысканный праздник, юбилей, провести выездной семинар или корпоративную вечеринку нужно арендовать весь замок, за что придется выложить от 5 тыс. евро в сутки.
Павильон-оранжерея вмещает до 300 гостей, только угощения нужно привозить с собой (La Mothe-Chandeniers, Франция).
Зато все участники торжества или мероприятий могут быть уверены, что эти средства пойдут на спасение замка, ведь пока реконструкция не заверена, совладельцы не получают прибыль, среди них нет миллионеров, чтобы ускорить этот процесс. Жертвуют средства лишь неравнодушные люди и те, у кого есть акции, они за дополнительный 1 евро в месяц, к уже потраченным 50, имеют право голоса в обсуждении реконструкции и развитии. А также с 2021 года у них появилась возможность быть в числе первых посетителей.
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