Готовка является одной из основных бытовых задач. Многие из нас готовят с удовольствием, другим же это дается с трудом. Вне зависимости от желания мы все равно тратим на это занятие львиную долю своего времени. Но, оказывается, многие аспекты готовки можно значительно упростить. Как? Очень просто.







Достаточно лишь воспользоваться нашими бытовыми советами.

1. Секрет мягкого авокадо

2. Лед для выпечки

3. Больше никакого жира в супе

4. Ложка против чеснока

5. Самый вкусный томатный соус

Именно благодаря им вы больше не будете страдать от запаха чеснока или слишком наваристого супа. Наши секреты по ведению домашнего хозяйства легко решат эти проблемы.Теперь ваш авокадо будет всегда мягким.Авокадо очень полезен для нашего здоровья. Безусловно, его стоит ввести в свой рацион. Однако очень сложно по одному внешнему виду определить, достаточно ли дозревший плод перед тобой. Конечно, опытные хозяюшки, наверное, могут определить это на глаз. Но что делать обычному покупателю? Не переживайте. Вам больше не стоит беспокоиться, зрелый ли вы взяли авокадо или нет. Ведь благодаря нашей бытовой хитрости вы всегда сможете добиться необходимой мягкости.Если вы понимаете, что авокадо слишком твердый, то просто следуйте нашей инструкции. Для начала необходимо обернуть авокадо фольгой. После чего отправить его в предварительно разогретую до ста градусов духовку на двадцать минут. После чего вы без труда сможете намазать авокадо на тост или подать его в салате.Секрет Хрустящей выпечки.Домашняя выпечка добавляют дому уюта и аромата. Именно ее так обожают все домочадцы и гости. Однако не всегда она получается идеальной с первого раза. Если вы столкнулись с тем, что корочка у вашей выпечки недостаточно хрустящая, то вам точно поможет наш следующий совет.Для того чтобы выпечка всегда была хрустящей и красивой, необходимо вооружиться льдом. Да-да, именно он поможет образованию хрустящей корочке на пироге. Просто возьмите несколько кубиков льда и положите его на противень для выпечки. Результат вас точно удивит.Лед избавит суп от жира.Многие рецепты, которые передаются из поколения в поколение, достаточно жирные и калорийные. Взять, к примеру, те же супы. Наши бабушки варили их наваристыми и жирными. Современное же поколение отдает предпочтение более легким блюдам. Но что же делать с рецептом?На самом деле есть один секрет. Вы можете и дальше готовить по любимым семейным рецептам. Но в процессе готовки добавить в суп пару кубиков льда. Именно он сбалансирует ваше блюдо и позволит вам насладиться более легким вариантом семейного блюда.Ложки спасут от запаха чеснокаБлюда с чесноком особенно любимы многими из нас. Однако готовить их – то еще удовольствие. Обычно после приготовления такого блюда на руках долго сохраняется неприятный запах чеснока. И чаще всего мытье рук и даже использование крема не спасает от аромата. Но мы знаем одно нестандартное решение, которое позволит быстро справиться с этой проблемой.Все, что вам понадобиться – алюминиевые ложки. Просто потрите их об руки. А после помойте руки с мылом. Невероятно, но алюминий избавит вас от неприятного запаха за считанные секунды. Проверено.Сода спасет ваш соус.Блюда с томатным соусом всегда получаются вкусными и ароматными. Интересно, что каждая хозяюшка готовит соус по-своему. Многие даже не хотят делиться секретными рецептами, считая свой соус лучше других. Но что делать, если у вас он не получается и постоянно кислит?Просто воспользуйтесь нашим секретом, и ваш томатный соус выйдет превосходно. А поможет вам в этом самая обычная сода. Добавьте немного соды в соус и тщательно перемешайте. Не стоит брать слишком много, достаточно будет чайной ложечки. Добавлять соду следует понемногу, чтобы не переборщить. И всегда проверяйте на вкус. Как только кислота исчезнет, прекратите добавлять соду. Тогда ваш томатный соус получится просто идеальным.