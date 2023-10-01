6 городов, темпы урбанизации которых поражают воображение

Урбанизация не является ни для кого чем-то неожиданным в наше время - города развиваются во всех уголках планеты. Но вот темпы этого процесса могут сильно отличаться. Если одни города растут и совершенствуются постепенно, то динамика других действительно впечатляет - место, которое ещё пару десятилетий назад не могло похвастаться высоким уровнем жизни и активной застройкой, сегодня стали известными на весь мир мегаполисами, на которые все равняются. Вашему вниманию «шестёрка» городов, темпы урбанизации которых поражают воображение.
1. Сингапур
Удивительная история развития карликового государства. /Фото: singapore-holiday.ru
Один из самых показательных примеров города, который изменился до неузнаваемости, причём за относительно недолгий срок - это, бесспорно, Сингапур. Знаменитый город-государство вообще появился на политической карте мира чуть более половины столетия назад, после того, как обрёл независимость от Малайзии в 1965 году. Но к его развитию правильно подошли местные власти: на протяжении последующих десятилетий, они проводили постоянную модернизацию, повышая при этом уровень жизни. В результате сегодня Сингапур можно считать полноценным эталоном современного урбанизированного города.
2. Гонконг
Азиатский образец стремительной урбанизации. /Фото: pikabu.ru
Гонконг является удивительным городом с необычной и насыщенной историей. Долгое время он не отличался какой-либо динамичной урбанизацией, что было логично для колонии - с начала позапрошлого столетия в вплоть до конца двадцатого века он входил в состав британской колониальной империи. И только сравнительно недавно его возвратили под протекторат Китая. Вот тут и произошёл скачок в развитии, тем более, что Гонконг ещё и стремится к полной независимости, а потому растёт и урбанизируется буквально на дрожжах.
3. Форталеза (Бразилия)
Бразильская жемчужина урбанизации. /Фото: 24tv.ua
Латинская Америка старается не отставать от всего остального мира в плане развития и урбанизации. Ярким примером тому является бразильский город Форталеза. Хотя он имеет историю в несколько сотен лет, настоящий расцвет получил только полвека назад - именно тогда Форталеза из малоизвестной провинции постепенно становится центром местной агломерации, активно застраивается и населяется людьми. Сегодня этот бразильский город является одним из туристических центров государства и темпы развития не снижает.
4. Сеул (Южная Корея)
Один из самых развитых городов Азии. /Фото: fullpicture.ru
Столица Южной Кореи также показывает удивительные темпы роста в последние несколько десятилетий. Ранее этот процесс был невозможен, как минимум потому, что город находился в японской оккупации в период с 1910 по 1945 годы. И только после окончания Второй мировой войны, а потом вследствие разделения Республики Корея в рамках Корейской войны, Сеул получил статус столицы Южной Кореи. Вот оказавшись экономическим, политическим и культурным центром молодого государства, город подвергся масштабной модернизации, а сегодня является одним из самых знаменитых и развитых городов как в Азии, так и по всему миру.
5. Найроби (Кения)
Сегодня трущобы в Найроби - скорее, редкость. /Фото: wikiрedia.org
Ещё один пример бывшей британской колонии, которая получила развитие в период независимости. Обретя её сравнительно недавно, кенийский город Найроби долгое время переживал и волнения, и даже теракты. Однако в последние несколько десятилетий он получил толчок к развитию, который связывают с тем, что именно там сегодня находится экономический центр государства. И с туризмом там всё в порядке: Найроби и вовсе порой называют мировой столицей сафари. Причём масштабы развития его действительно поражают: урбанизация не останавливается, а места уже не хватает, поэтому властям приходится строить новую инфраструктуру там, где проходят пути миграции местной фауны, что сильно не нравится защитникам природы.
6. Дубай (ОАЭ)
Уникальный случай стремительной урбанизации. /Фото: hmundubai.org, mapme.club
Самый знаменитый сегодня город арабского региона - Дубай - является ещё и одним из наиболее ярких и успешных образцов кардинальной урбанистической трансформации. Вся его более ранняя история, до середины прошлого века, по сути, была историей небольшого поселения. Но однажды там обнаружили нефть, и с тех пор всё завертелось - как только в казну города стали поступать доходы от добычи черного золота, его стали развивать как на дрожжах. В результате на сегодняшний день Дубай представляет собой один из самых крупных городов Объединенных Арабских Эмиратов с населением более чем три миллиона человек.
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