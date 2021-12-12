Почему главная героиня считает знаменитый фильм своей удачей и проклятием одновременно

Сильвия Кристель | Фото: kinopoisk.ru
Имя актрисы Сильвии Кристель, возможно, не было бы известно за пределами Франции, если бы в 1974 г. она не снялась в главной роли в эротической мелодраме «Эммануэль». Скандальная популярность и шумный успех фильма обрекли актрису на съемки в бесконечных продолжениях «Эммануэль» и эксплуатации одного неизменного амплуа. Это имело для нее такие последствия и в профессиональной, и в личной жизни, что на склоне лет Сильвия Кристель не могла сказать, чем же стала для нее эта роль – удачей или проклятием.
Юная Сильвия Кристель | Фото: liveinternet.ru
Юная Сильвия Кристель | Фото: kinoistoria.ru и liveinternet.ru
Скандально известная Эммануэль | Фото: aif.by
На самом деле Сильвия Кристель была не французской, а голландской актрисой. Она родилась в 1952 г. в семье со строгими христианскими традициями. Однако, несмотря на суровое воспитание, Сильвия не отличалась ни послушанием, ни кротким нравом. С детства она страдала нарциссизмом – ее бабушке приходилось заклеивать зеркало газетой, чтобы внучка часами не занималась самолюбованием. В 11 лет ее отдали в католический интернат, но исправить неуправляемый характер девочки это не помогло. Сильвия решила стать известной моделью и начала участвовать в конкурсах красоты. Ей удалось завоевать титулы «Мисс голландского телевидения» и «Мисс телевидения Европы».
Сильвия Кристель в фильме *Эммануэль*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru
Актриса, шокировавшая публику в 1970-х гг. | Фото: liveinternet.ru
Скандально известная Эммануэль | Фото: kinoistoria.ru
В 1973 г. Сильвия Кристель начала сниматься в кино, а в следующем году ее пригласил на главную роль режиссер-дебютант Жюст Жакен, который до этого работал фотографом. Его поиски героини эротической мелодрамы «Эммануэль» длились уже несколько месяцев – все известные актрисы отказывались, узнав о наличии откровенных сцен. Сильвия согласилась, но во время съемок она для храбрости пила шампанское: «Я победила мой стыд, я его сковала. Шампанское стало моим союзником. Несколько бокалов – и мой страх растворялся. Во мне не было эксгибиционизма, а только желание понравиться и вкус ожидаемого успеха».
Сильвия Кристель в фильме *Эммануэль*, 1974 | Фото: kino-teatr.ru
Сильвия Кристель | Фото: kinopoisk.ru
После премьеры фильма в 1974 г. разразился скандал: по тем временам картина была чересчур провокационной. Вначале фильм хотели запретить как порнографический, но потом все же выпустили в кинопрокат с ограничением для лиц младше 18 лет. Критики разнесли в пух и прах как режиссера, так и актрису, однако публика была в восторге: в первые недели показа фильм побил все рекорды кассовых сборов. Афиша с изображением сидящей в плетеном кресле обнаженной Сильвией Кристель висела на Елисейских полях в течение 13 лет. За это время фильм посмотрели 9 млн французских и десятки миллионов зарубежных зрителей.
Скандально известная Эммануэль | Фото: j-times.ru
Сильвия Кристель на обложках журналов | Фото: liveinternet.ru
В наши дни такой сюжет вряд ли может кого-то шокировать, спустя годы актриса заявила: «По сравнению с сегодняшним кино это похоже на сказку «Алиса в Стране чудес». Мой сын Артур как-то его смотрел и заснул от скуки».
Скандально известная Эммануэль | Фото: kinoistoria.ru
Сильвия Кристель | Фото: kinoistoria.ru
Актриса, шокировавшая публику в 1970-х гг. | Фото: kinoistoria.ru
Сильвия Кристель | Фото: kinoistoria.ru
Сильвия Кристель стала виртуальной любовницей целого поколения 1970-1980-х гг. Эта роль сделала ее заложницей одного-единственного амплуа. Она поняла это спустя годы: «Роль, о которой я мечтала, как о трамплине, меня сковала навечно. Мое тело стало важнее, чем мои слова. Я стала актрисой немого кино, урезанного, лишенного всего, что образует индивидуальность». Слава «Эммануэль» не угасала вплоть до 1990-х гг. Сильвия Кристель снялась еще в нескольких фильмах, продолжающих историю этой героини, а потом появилось множество подделок под «Эммануэль» откровенно порнографического содержания.
Сильвия Кристель в фильме *Эммануэль 2*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru
Сильвия Кристель и Валери Жискар д’Эстен | Фото: photostranger.com
Популярность актрисы способствовала и переменам в ее личной жизни: в течение нескольких лет она была любовницей французского президента Валери Жискара д’Эстена, и он не скрывал своей связи со скандальной актрисой. Она часто появлялась на публике в роли хозяйки официальных приемов и сопровождала президента во время зарубежных турне.
Скандально известная Эммануэль | Фото: kino-teatr.ru
Актриса, шокировавшая публику в 1970-х гг. | Фото: liveinternet.ru
А затем последовала череда знаменитых и безвестных любовников, ее брак с голландским писателем Х. Клаусом продержался 5 лет и распался из-за неверности жены и ее пристрастия к алкоголю. После развода Сильвия перешла с алкоголя на кокаин, ее кинокарьера потерпела крах. Она попыталась реализовать свои творческие амбиции в Голливуде, но там ей предлагали только вторые роли. А новый любовник ревновал ее к былой славе и регулярно избивал.
Скандально известная Эммануэль | Фото: kinoistoria.ru
Сильвия Кристель в фильме *Игра с огнем*, 1975 | Фото: kino-teatr.ru
В 2003 г. актрисе поставили страшный диагноз: рак горла. Во время очередного курса химиотерапии у Сильвии Кристель случился инсульт. 18 октября 2012 г. ее не стало. Актриса сыграла около 40 ролей в кино, но до сих ее имя пор ассоциируется только с образом Эммануэль.
Актриса, шокировавшая публику в 1970-х гг. | Фото: kinoistoria.ru
Актриса, шокировавшая публику в 1970-х гг. | Фото: kino-teatr.ru и kinoistoria.ru
Сильвия Кристель | Фото: kinoistoria
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