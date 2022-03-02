Героические бортпроводницы, исполнившие свой долг до конца

Очень часто работу стюардессы слишком романтизируют: дальние страны, знакомство с людьми, хорошее настроение, идеальная униформа. Но не каждому придет в голову, что эта профессия еще и опасная. И дело не в том, что приходится летать над облаками. Чаще всего опасность исходит от пассажиров. О героических стюардессах, сумевших не растеряться в трудной ситуации – далее в обзоре.











Нирья Бганот

Надежда Курченко

Виктория Зильберштейн

Шейла Фредерик

Мор Леви и Ницан Рабинович