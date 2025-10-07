Идея преобразования маленькой кухни: эффектно, уютно, бюджетно

Те, кому приходится жить на служебных или съемных квартирах, не понаслышке знают, как грустно бывает находиться в кухне, которую обустраивали прежние владельцы/жильцы (зачастую совсем в плачевном состоянии). Если такое произошло, то исправить положение может только ремонт, пускай и косметический. Достаточно проявить смекалку, приложить руки, и эта зона сможет порадовать уютом, к какому привыкли или хотели бы видеть именно вы.
Так выглядела кухня до преобразования.
Все знают, что кухня – это сердце любого дома, где происходит не только приготовление вкусной еды, но и люди проводят больше всего времени. И неважно, будет это семейный ужин, дружеские посиделки или обсуждение насущных проблем. Всем хочется, чтобы эта зона была уютной и удобной. Если так случилось, что приходится жить на съемной квартире, а интерьер кухни навевает тоску или чего хуже – раздражает, стоит задуматься о ремонте своими руками. Как это сделала семейная пара, которую жизнь забросила в служебную квартиру, где пришлось много потрудиться, чтобы можно было наслаждаться не только восхитительным видом из окна.
Пришлось заменить электропроводку и сделать тумбу своими руками.
Татьяне с мужем предстояло немало работы, ведь обустройство пришлось делать практически с нуля. Мало того, что кухня не видела ремонта со дня сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома, так еще и коммуникации были в аварийном состоянии. Поэтому первое, что пришлось сделать – провести новую разводку электричества и поменять трубы. Далее заменили балконный блок (для экономии приобрели б/у), в кратчайшие сроки поклеили первые попавшиеся обои и сделали своими руками вместительную тумбу из вторсырья.
Старую напольную плитку заменили на линолеум. | Фото: cpykami.ru.
Имитацию кирпича сделали с помощью финишной шпаклевки.
Учитывая «убитое» состояние всей квартиры и ограниченные финансовые возможности, дальнейшие преобразования им пришлось делать самостоятельно и поэтапно. Декоративную стену имитацию кирпича Татьяна, так зовут мастерицу, сделала из шпаклевки, которую покрыла в несколько слоев акриловой краской, поскольку зона кухни больше всего страдает от пара, капель жидкостей и загрязнений. Также пришлось заменить линолеум, поскольку реанимированная напольная плитка выглядела все так же ужасно. Чтобы сэкономить на этом этапе, супругам пришлось помотаться по магазинам, в поисках подходящих по размеру остатков линолеума.
Открытый стеллаж для хранения запасов продуктов сделан из бруса и реек.
Поскольку молодые люди живут в высокогорном районе, где запас продуктов всегда должен быть внушительным, нужно было организовать систему хранения. Учитывая, что предусмотренная проектом кладовка была приспособлена под водоснабжение (баки, насос и т.д.), нужно было пристраивать стратегический запас на самой кухне. Татьяна не хотела загромождать вертикальные поверхности подвесными шкафами, чтобы они не «съели» и без того узкое пространство, поэтому было решено делать открытый стеллаж, который бы поместился между стеной и морозильной камерой.
Для этого молодые люди приобрели нестроганые пиломатериалы (брус и планки), из которых собрали стеллаж. Чтобы облегчить процесс поиска нужных продуктов и обеспечить порядок на полках, в качестве органайзеров использовали овощные пластиковые ящики, которыми можно разжиться абсолютно бесплатно на ближайшем рынке.
"Обои
Также супруги решили поменять изначально наклеенные обои, которые никак не вписывались в новую концепцию дизайна и частично перекрасить и усовершенствовать деревянную тумбу и полочки. На этот раз креативной девушке захотелось сделать кухню в более благородных и спокойных тонах, поэтому обои и краску выбрала соответствующую. Эти действия много времени не забрали, ведь изначально были выравнены стены и сделана декоративная отделка рабочей стены и обеденной зоны.
Кухонную тумбу тоже усовершенствовали, установив выдвижные ящики и повесив шторку.
Во время преобразования тумбы, которая служит основой для рабочей и варочной поверхностей, одной лишь перекраской не ограничились. Для удобства размещения столовых приборов и специй решили установить выдвижные ящики. Чтобы спрятать все богатство в виде техники и посуды на полках тумбы, Татьяна повесила шторку из непромокаемой ткани, которую сшила сама. Эта хитрость помогла изрядно сэкономить уменьшающийся бюджет, ведь всем известно, сколько стоит фасадная часть гарнитура.
Необходимую посуду и технику Татьяна предпочитает хранить на открытых полках.
Декоративные элементы сделали кухню более уютной и стильной.
Без декора также не обошлось. Креативная мастерица повесила оригинальные часы «Море», фон которых она сделала самостоятельно, используя эпоксидную смолу, краску разных тонов и фен. Также нашлось место и для эффектной «гирлянды» сделанной из крученого провода, открытых патронов и лампочек. На свободной стене возле окна Татьяна наклеила декоративную надпись, повесила прозрачные занавески.
Последним штрихом стали комнатные цветы, которые надежно спрятали от кошки при этом украсили интерьер кухни, вышивка, заведенная в рамку со стеклом, тканевая скатерть и отреставрированные советские стулья, сделанные заранее.
Результат многоэтапного ремонта действительно впечатляет.
На все преобразования было потрачено около 23 тыс. руб. и это, не считая времени, сил и творческого вдохновения.
Справка: По подсчетам супругов, все преобразования кухни, в которой невозможно было находиться, обошлись приблизительно в 23 тыс. руб. Техника, оборудование и электроинструмент, который облегчил ремонтные работы и помог в процессе создания мебели, приобретались ранее и в эту сумму не входят.
С помощью краски и декоративных элементов можно изменить интерьер кухни до неузнаваемости. | Фото: inmyroom.ru.
Кухня до и после преобразований.
Обновление интерьера кухни на арендованной квартире.
