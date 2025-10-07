С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...
  • Алексей
    чего это вы по 2 раза печатаете одно и тоже хитрожопые чем больше строчек тем больше гонорарКак медведи перен...

Идея преобразования маленькой кухни: эффектно, уютно, бюджетно



Те, кому приходится жить на служебных или съемных квартирах, не понаслышке знают, как грустно бывает находиться в кухне, которую обустраивали прежние владельцы/жильцы (зачастую совсем в плачевном состоянии). Если такое произошло, то исправить положение может только ремонт, пускай и косметический. Достаточно проявить смекалку, приложить руки, и эта зона сможет порадовать уютом, к какому привыкли или хотели бы видеть именно вы.
А как это сделать, чтобы на выходе получилось стильно, уютно и бюджетно – далее в материале.

Так выглядела кухня до преобразования.

Так выглядела кухня до преобразования.

 

Все знают, что кухня – это сердце любого дома, где происходит не только приготовление вкусной еды, но и люди проводят больше всего времени. И неважно, будет это семейный ужин, дружеские посиделки или обсуждение насущных проблем. Всем хочется, чтобы эта зона была уютной и удобной. Если так случилось, что приходится жить на съемной квартире, а интерьер кухни навевает тоску или чего хуже – раздражает, стоит задуматься о ремонте своими руками. Как это сделала семейная пара, которую жизнь забросила в служебную квартиру, где пришлось много потрудиться, чтобы можно было наслаждаться не только восхитительным видом из окна.

 
Пришлось заменить электропроводку и сделать тумбу своими руками.

Пришлось заменить электропроводку и сделать тумбу своими руками.


 

Татьяне с мужем предстояло немало работы, ведь обустройство пришлось делать практически с нуля. Мало того, что кухня не видела ремонта со дня сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома, так еще и коммуникации были в аварийном состоянии. Поэтому первое, что пришлось сделать – провести новую разводку электричества и поменять трубы. Далее заменили балконный блок (для экономии приобрели б/у), в кратчайшие сроки поклеили первые попавшиеся обои и сделали своими руками вместительную тумбу из вторсырья.
Единственное, для столешницы приобрели мебельный щит, который вскрыли маслом для дерева GAPPA и воском. Уже после этого на кухне можно было и готовить в комфортных условиях, и обедать. Но на этом увлеченные энтузиасты не остановились.
Старую напольную плитку заменили на линолеум. | Фото: cpykami.ru.

Старую напольную плитку заменили на линолеум. | Фото: cpykami.ru.

 
Имитацию кирпича сделали с помощью финишной шпаклевки.

Имитацию кирпича сделали с помощью финишной шпаклевки.


 

Учитывая «убитое» состояние всей квартиры и ограниченные финансовые возможности, дальнейшие преобразования им пришлось делать самостоятельно и поэтапно. Декоративную стену имитацию кирпича Татьяна, так зовут мастерицу, сделала из шпаклевки, которую покрыла в несколько слоев акриловой краской, поскольку зона кухни больше всего страдает от пара, капель жидкостей и загрязнений. Также пришлось заменить линолеум, поскольку реанимированная напольная плитка выглядела все так же ужасно. Чтобы сэкономить на этом этапе, супругам пришлось помотаться по магазинам, в поисках подходящих по размеру остатков линолеума.

 

 
Открытый стеллаж для хранения запасов продуктов сделан из бруса и реек.

Открытый стеллаж для хранения запасов продуктов сделан из бруса и реек.

 

Поскольку молодые люди живут в высокогорном районе, где запас продуктов всегда должен быть внушительным, нужно было организовать систему хранения. Учитывая, что предусмотренная проектом кладовка была приспособлена под водоснабжение (баки, насос и т.д.), нужно было пристраивать стратегический запас на самой кухне. Татьяна не хотела загромождать вертикальные поверхности подвесными шкафами, чтобы они не «съели» и без того узкое пространство, поэтому было решено делать открытый стеллаж, который бы поместился между стеной и морозильной камерой.

Для этого молодые люди приобрели нестроганые пиломатериалы (брус и планки), из которых собрали стеллаж. Чтобы облегчить процесс поиска нужных продуктов и обеспечить порядок на полках, в качестве органайзеров использовали овощные пластиковые ящики, которыми можно разжиться абсолютно бесплатно на ближайшем рынке.

 

"Обои

 

Также супруги решили поменять изначально наклеенные обои, которые никак не вписывались в новую концепцию дизайна и частично перекрасить и усовершенствовать деревянную тумбу и полочки. На этот раз креативной девушке захотелось сделать кухню в более благородных и спокойных тонах, поэтому обои и краску выбрала соответствующую. Эти действия много времени не забрали, ведь изначально были выравнены стены и сделана декоративная отделка рабочей стены и обеденной зоны.

 
Кухонную тумбу тоже усовершенствовали, установив выдвижные ящики и повесив шторку.

Кухонную тумбу тоже усовершенствовали, установив выдвижные ящики и повесив шторку.

 

Во время преобразования тумбы, которая служит основой для рабочей и варочной поверхностей, одной лишь перекраской не ограничились. Для удобства размещения столовых приборов и специй решили установить выдвижные ящики. Чтобы спрятать все богатство в виде техники и посуды на полках тумбы, Татьяна повесила шторку из непромокаемой ткани, которую сшила сама. Эта хитрость помогла изрядно сэкономить уменьшающийся бюджет, ведь всем известно, сколько стоит фасадная часть гарнитура.

 
Необходимую посуду и технику Татьяна предпочитает хранить на открытых полках.

Необходимую посуду и технику Татьяна предпочитает хранить на открытых полках.

 
Декоративные элементы сделали кухню более уютной и стильной.

Декоративные элементы сделали кухню более уютной и стильной.

 

Без декора также не обошлось. Креативная мастерица повесила оригинальные часы «Море», фон которых она сделала самостоятельно, используя эпоксидную смолу, краску разных тонов и фен. Также нашлось место и для эффектной «гирлянды» сделанной из крученого провода, открытых патронов и лампочек. На свободной стене возле окна Татьяна наклеила декоративную надпись, повесила прозрачные занавески.

Последним штрихом стали комнатные цветы, которые надежно спрятали от кошки при этом украсили интерьер кухни, вышивка, заведенная в рамку со стеклом, тканевая скатерть и отреставрированные советские стулья, сделанные заранее.

 
Результат многоэтапного ремонта действительно впечатляет.

Результат многоэтапного ремонта действительно впечатляет.

 

 
На все преобразования было потрачено около 23 тыс. руб. и это, не считая времени, сил и творческого вдохновения.

На все преобразования было потрачено около 23 тыс. руб. и это, не считая времени, сил и творческого вдохновения.

 

Справка: По подсчетам супругов, все преобразования кухни, в которой невозможно было находиться, обошлись приблизительно в 23 тыс. руб. Техника, оборудование и электроинструмент, который облегчил ремонтные работы и помог в процессе создания мебели, приобретались ранее и в эту сумму не входят.

Этот пример в очередной раз доказывает, что многое в жизни зависит только от нашего желания что-то изменить в лучшую сторону. Несмотря на материальные вложения и время, потраченное на преобразования даже чужой жилплощади всегда порадует результатом. И чтобы в этом убедиться, авторы Novate.ru рекомендуют посмотреть на вдохновляющие идеи, которые удалось реализовать особо творческим людям.

 
С помощью краски и декоративных элементов можно изменить интерьер кухни до неузнаваемости. | Фото: inmyroom.ru.

С помощью краски и декоративных элементов можно изменить интерьер кухни до неузнаваемости. | Фото: inmyroom.ru.

 
Кухня до и после преобразований.

Кухня до и после преобразований.

 
Обновление интерьера кухни на арендованной квартире.

Обновление интерьера кухни на арендованной квартире.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх