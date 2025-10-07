Идея преобразования маленькой кухни: эффектно, уютно, бюджетно

Так выглядела кухня до преобразования.

Пришлось заменить электропроводку и сделать тумбу своими руками.

Старую напольную плитку заменили на линолеум. | Фото: cpykami.ru.

Имитацию кирпича сделали с помощью финишной шпаклевки.

Открытый стеллаж для хранения запасов продуктов сделан из бруса и реек.

Кухонную тумбу тоже усовершенствовали, установив выдвижные ящики и повесив шторку.

Необходимую посуду и технику Татьяна предпочитает хранить на открытых полках.

Декоративные элементы сделали кухню более уютной и стильной.

Результат многоэтапного ремонта действительно впечатляет.

На все преобразования было потрачено около 23 тыс. руб. и это, не считая времени, сил и творческого вдохновения.

С помощью краски и декоративных элементов можно изменить интерьер кухни до неузнаваемости. | Фото: inmyroom.ru.

Кухня до и после преобразований.

Обновление интерьера кухни на арендованной квартире .