Как за пару дней обновить интерьер

Интерьером часто не хочется заниматься, потому что нам кажется, что эта процедура отнимает очень много времени. Но если мы вам скажем, что его можно обновить и привести квартиру в порядок всего за пару дней?







Делимся приемами, которые не отнимут много времени, сил и финансов, и квартиру будет не узнать.

Прием 1: Разберите открытые полки

Прием 2: Обновите декор

Прием 3: Обустройте зону для отдыха

Прием 4: Измените освещение

Прием 5: Постелите ковер

Прием 6: Сделайте перестановку

Прием 7: Перекрасьте стены

Прием 8: Займитесь балконом

Наведите порядок на открытых полкахКак давно вы наводили порядок на стеллажах, открытых полках в гостиной, спальне, на кухне? А ведь для этого нужно не так много времени – вполне можно справиться за выходные или даже за один день. Это отличная возможность не только избавиться от визуального шума, но также протереть пыль на всех горизонтальных поверхностях, выбросить то, что уже не нужно. Возможно, некоторые вещи переедут в другие комнаты или системы хранения, а то, что останется, можно будет расставить по-новому. В результате у вас получится оптимизировать хранение и немного освежить интерьер.Если будет свободное время и вдохновение, советуем не только навести порядок на полках, но также купить новые органайзеры (например, плетеные корзины), поставить несколько комнатных растений в небольших кашпо, поменять фотографии в рамках, красиво расставить сувениры, привезенные из путешествий.Повесьте постеры, обновите содержимое полокПомните, с каким трепетом вы подбирали декор в квартиру, когда ремонт уже был на этапе своего завершения? Так вот, самое время обновить его, потому что внешний вид купленных пару лет назад вещей, уже наверняка вам приелся.Старый декор можно продать, отдать друзьям или убрать в коробки, чтобы через некоторое время вернуть его на место.Если вы не планировали тратиться на новые предметы интерьера, сделайте небольшую, а главное – бесплатную рокировку. Что мы имеем в виду? Просто поменяйте местами декор в разных комнатах, и сложится ощущение, будто вы сделали ремонт. Например, перевесьте шторы из спальни в гостиную, или перенесите постер с кухни в прихожую.Хорошо, если квартира оформлена в едином стиле и аксессуары перекликаются друг с другом по стилю, тематике и цветовой гамме. В этом случае все будет смотреться уместно и гармонично. Если же нет, тогда придется тщательно подумать над тем, какой именно предмет перенести из одной комнаты в другую, чтобы он не выбился из общей картинки.Кресло можно поставить в спальне или в гостинойИногда, чтобы изменить восприятие интерьера, не прибегая к ремонту, достаточно просто создать новую зону. Например, можно сделать в гостиной уютный уголок для отдыха. Для этого вам понадобится удобное кресло, маленький кофейный столик, торшер и пара полок или узкий стеллаж для книг. Также рядом можно поставить комнатное растение в крупном горшке. После таких перемен комната будет восприниматься совершенно по-другому.Установите торшер или повесьте люстру над обеденным столомПочему-то освещению всегда уделяют недостаточно внимания, считая, что достаточно повесить по люстре в каждой комнате, и на этом закончить. Однако дизайнеры давно говорят, что в квартире должно быть много источников освещения, особенно, если в каждом помещении располагается по несколько зон. Как насчет того, чтобы заняться этим вопросом на выходных?Нет, мы не имеем в виду, что нужно проложить новую проводку, а вот купить пару новых бра или установить торшер возле дивана – вполне. Дополнительная локальная подсветка будет выполнять не только практическую, но и эстетическую функцию – улучшит обстановку и изменит общее настроение в интерьере. Кроме того, освещение можно использовать для зонирования помещения. Например, чтобы выделить обеденную зону, повесьте над столом небольшую люстру.Ковер может быть маленьким или большимНесмотря на то, что ковер до сих пор считается весьма неоднозначным предметом интерьера (многие считают его пылесборником), вряд ли кто-то будет спорить с тем, что он делает квартиру в разы уютнее. Поэтому мы искренне советуем упустить практичную составляющую, а также мысли о том, как вы будете за ним ухаживать, и дополнить свой интерьер стильным ковром.Такая вещь не просто станет акцентом в комнате, будет привлекать к себе внимание, но также скроет дефекты напольного покрытия, если они есть. Более практичным вариантом станет изделие с коротким ворсом. Что касается цвета и рисунка, то здесь все зависит от исходного интерьера и ваших личных предпочтений. Ковер может быть однотонным, в советском стиле или с геометрическим/абстрактным узором. Хотите быть в тренде? Тогда обратите внимание на изделия с этническими мотивами или рельефом, ковры сложно формы – они сейчас на пике популярности.Переместите обеденную зону из кухни в гостинуюСамый быстрый вариант визуального обновления интерьера – это, конечно, перестановка. Она нужна не только в том случае, если вам приелась существующая композиция – гораздо важнее, чтобы расположение мебели соответствовало вашему образу жизни. Внимательно осмотрите комнату, подумайте, какие функциональные зоны вы хотели бы убрать, а какие, наоборот, добавить.Следующий шаг – замерить длину стен и выяснить габариты крупной мебели, которую планируете двигать. Это нужно для того, чтобы диван или шкаф точно вписались в то место, куда вы хотите его переместить. Для удобства возьмите листок, ручку и схематически изобразите план новой расстановки. Так вам будет проще сориентироваться, и вы точно ничего не упустите.Покрасить стены можно полностью или частичноПожалуй, этот пункт займет больше всего времени, но не потому что красить стены – это долго, а потому что краску нужно наносить в несколько слоев, и после каждого слоя она должна полностью высохнуть. Но зато какая красота ожидает вас в финале! Для преображения пространства можно выбрать абсолютно любой оттенок. Если вы хотите просто освежить отделку, следует подобрать краску в тон нынешней, а если мечтаете о чем-то кардинально новом, тогда обратите внимание на другие цвета – главное, чтобы они вписывались в имеющуюся палитру.Наконец, можно перекрасить лишь одну стену, добавив в интерьер яркий акцент, или даже ее часть. Это может быть геометрическая фигура (круг, квадрат, треугольник), широкая полоса вверху или внизу, абстракция. Если сомневаетесь в своем таланте художника, используйте трафарет – с его помощью у вас точно все получится.Устройте зону отдыха на балконеЕсли у вас утепленный балкон, на котором вполне можно проводить время даже в холодный сезон, самое время правильно его обустроить. Поставьте здесь журнальный столик и дополните его компактным креслом, диванчиком или парой стульев, чтобы на балконе можно было завтракать или пить чай, любуясь видом из окна. Следующий шаг – текстиль. Повесьте красивые шторы (удобнее – римские), положите ковер, чтобы ногам всегда было тепло и комфортно, на диванчик бросьте плед и пару подушек. Не забудьте про освещение. Небольшой настольной лампы или потолочного светильника со встроенным аккумулятором будет достаточно, чтобы вам было уютно на балконе даже в темное время суток. Также можно добавить немного комнатных растений, чтобы освежить интерьер.Если же балкон находится в плачевном состоянии, начните с небольшого ремонта. Выходных вполне хватит для того, чтобы освежить отделку, помыть окна, сменить напольное покрытие. Кстати, если не хотите переклеивать обои или перекрашивать стены, используйте декоративные панели под дерево или под кирпич – они всегда смотрятся уместно и маскируют любые недостатки.