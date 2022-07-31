Голливудские знаменитости, которые случайно попали в кино

Нас давно приучили к мысли о том, что Голливуд – это «фабрика грез», где сбываются любые мечты. Однако прежде, чем мечты начнут сбываться, на эту «фабрику» нужно попасть.







И многие работают над этим денно и нощно: записываются на кастинги, ночуют у дверей студий, учатся в актерских школах и играют в любительских театрах, лишь бы однажды получить приглашение на эпизодическую роль кучера, гувернантки или трупа, лежащего третьим в восьмом ряду трехсекундной сцены фильма об апокалипсисе.



Впрочем, есть в кино и такие счастливчики, которых кинематограф позвал сам, порой даже против их воли. Позвал и сделал звездами с многомиллионными гонорарами. Мы вспомнили несколько наиболее ярких примеров того, как будущие кумиры миллионов получили свои первые главные роли, просто оказавшись в нужное время в нужном месте или заглянув на пробы вместе с приятелями. И в этом тоже есть своеобразная магия кино – талант найдет дорогу к зрителю, как бы его носитель ни сопротивлялся судьбе.



Мэрилин Монро

Уилфорд Бримли

Мел Гибсон

Джонни Депп

Джейсон Стэтхем

Памела Андерсон

Мэттью МакКонахи

Шарлиз Терон

Эванджелин Лилли

Розарио Доусон

Ченнинг Татум

Натали Портман

Дженнифер Лоуренс