Голливудские знаменитости, которые случайно попали в кино

Нас давно приучили к мысли о том, что Голливуд – это «фабрика грез», где сбываются любые мечты. Однако прежде, чем мечты начнут сбываться, на эту «фабрику» нужно попасть.
И многие работают над этим денно и нощно: записываются на кастинги, ночуют у дверей студий, учатся в актерских школах и играют в любительских театрах, лишь бы однажды получить приглашение на эпизодическую роль кучера, гувернантки или трупа, лежащего третьим в восьмом ряду трехсекундной сцены фильма об апокалипсисе.
Впрочем, есть в кино и такие счастливчики, которых кинематограф позвал сам, порой даже против их воли. Позвал и сделал звездами с многомиллионными гонорарами. Мы вспомнили несколько наиболее ярких примеров того, как будущие кумиры миллионов получили свои первые главные роли, просто оказавшись в нужное время в нужном месте или заглянув на пробы вместе с приятелями. И в этом тоже есть своеобразная магия кино – талант найдет дорогу к зрителю, как бы его носитель ни сопротивлялся судьбе.
Мэрилин Монро
Все свое детство и юность скитавшаяся по приемным семьям и приютам Норма Джин Мортенсон вряд ли могла предполагать, что когда-нибудь станет секс-символом и одним из самых узнаваемых людей в мире – все ее мечты упирались в кроткую спокойную жизнь, без постоянных переездов и смены круга общения. Фортуна нашла будущую Мэрилин Монро на одном из американских авиационных заводов, куда заглянул военный фотограф, делавший серию снимков, призванных внушить американским военным спокойствие за свои тылы. Открытость и пластичность девушки настолько понравились фотохудожнику, что он предложил ей позировать для последующих фото за скромную плату. Пара опубликованных кадров открыла Мэрилин Монро, будущей суперзвезде, сначала двери в модельный бизнес, а затем и в Голливуд.
Уилфорд Бримли
Американцы называют Уилфорда Бримли настоящим сокровищем, этот актер подлинная соль североамериканской земли, плоть от плоти ее. Этот актер имеет в своей фильмографии больше 70 работ, но ирония судьбы заключается в том, что актером он не собирался быть никогда. Бримли работал кузнецом и пастухом на ранчо, а с шоу-бизнесом его связывал лишь небольшой период службы в штате охранников Говарда Хьюза. Однако умение держаться в седле, способность не изображать, а быть настоящим ковбоем и колоритная внешность не могли остаться незамеченными крутившимися вокруг Хьюза «киношниками» – Бримли пригласили сыграть в паре вестернов и обнаружили настоящий самородок. Дебютировав в «Настоящем мужестве», Уилфорд Бримли затем украсил своим присутствием такие ленты, как «Кокон», «Фирма», «Нечто» и «Трудная мишень». А ведь мог продолжать заниматься выпасом и уходом за лошадьми.
Мел Гибсон
Свой первый актерский опыт Мел Гибсон получил еще в сиднейском театре, но о Голливуде молодой человек даже не мечтал. Тем не менее вместе с приятелем Гибсон отправился на пробы к боевику «Безумный Макс», хотя и не рассчитывал на многое – накануне прослушивания никогда не славившийся сдержанностью Мел подрался в баре, а потому выглядел, как сильно помятая слива. Джордж Миллер мельком взглянул на покрытого синяками претендента и пометил в своем блокноте, что Гибсон может пригодиться для третьестепенной роли кого-то из пустынных злодеев, но когда молодой актер вернулся несколько недель спустя, чтобы заключить контракт, режиссер был ошарашен статью и необычной красотой парня. Посчитав, что лицо Гибсона лучше будет смотреться на переднем плане, Миллер предложил Мелу стать Максом Рокотански, чем сделал Гибсона одной из главных звезд своего поколения.
Джонни Депп
История кинотеатрального дебюта Джонни Деппа, одного из самых востребованных, популярных и высокооплачиваемых голливудских актеров, широко известна. Молодой Джонни за компанию с приятелем отправился на прослушивание к кастинг-директору картины Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов». Как водится, приятель, который и являлся инициатором похода, пролетел, как фанера над Парижем, а вот праздношатающегося Деппа режиссер приметил и пригласил попробоваться на роль Глена. В результате Джонни получил свою первую роль, которой запомнился не только любителям хорроров, но и другим зрителям. А кем же был его неудачливый товарищ? Вы будете смеяться, но в тот день фортуна отвернулась от Джеки Эрла Хейли, того самого, который спустя годы в ремейке «Кошмара» сыграл главную роль. Вот такие виражи судьбы.
Джейсон Стэтхем
Всем известно, что Джейсон Стэтхем до того, как стать актером, весьма успешно занимался спортом и даже выступал за сборную Великобритании по водным видам спорта на Олимпиаде в Сеуле. Но карьера спортсмена скоротечна, и уже через несколько лет Джейсон зарабатывал на жизнь в Лондоне уличной торговлей поддельными украшениями. Здесь-то он и попался на глаза команде Гая Ричи, который искал новые лица для своего боевика «Карты, деньги и два ствола». Стэтхем, может быть, и не имел актерского опыта, зато он был бездонным кладезем городской мудрости и хитрых приемов уличных барыг – так что играть ему ничего не нужно было, он просто продолжал жить в кадре той же жизнью, что и вне его. Фильм получился ярким и запоминающимся, его состав моментально прославился и стал необыкновенно востребован, а Стэтхем из продавца бижутерии моментально превратился в последнего героя боевиков.
Памела Андерсон
Ведущая в канадском Ванкувере фитнес-инструктор Памела Андерсон вряд ли могла себе представить, чем обернется ее безобидный поход на футбольный матч обычным летним днем 1985 года. Пышногрудая блондинка, туго упакованная в тесную футболку с логотипом пивной компании Labatt, однажды попав в кадр местному оператору, стала главной звездой матча – изображение Андерсон транслировалось на стадионный экран, каждый раз вызывая овации, будущую звезду ТВ даже попросили после игры выйти на поле. Недолго думая пивовары предложили новоявленной звезде рекламный контракт, а это повлекло за собой и другие фотосессии – в 1989 году Памела уже позировала для Playboy. Голливуд долго в стороне отсиживаться не стал – после пары небольших сериальных ролей Андерсон стала главной достопримечательностью пляжей Малибу.
Мэттью МакКонахи
Родившемуся в Техасе Мэттью МакКонахи судьбой было уготовано идти по стопам отца, владельца автозаправки – небольшой, но крепкий бизнес родители будущей звезды считали куда более перспективным будущим, чем игры в школьном театре. Да и сам Мэттью не особенно стремился в шоу-бизнес, снявшись в паре рекламных роликов и не представляя, как продолжать актерскую карьеру. Переломившая ход событий встреча МакКонахи случилась, как и положено в хорошем фильме, в настоящем техасском баре в Остине. За барной стойкой молодой Мэттью познакомился с продюсером и кастинг-директором будущего проекта Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении». Забавно, что Линклейтер сперва отказал МакКонахи, посчитав того слишком красивым для роли Дэвида, но Мэттью отрастил мерзкие усишки и жидкие длинные волосы, чем заставил режиссера поменять мнение.
Шарлиз Терон
Южноафриканская красавица Шарлиз Терон перебралась из Йоханнесбурга в Соединенные Штаты в возрасте 18 лет и сначала весьма успешно работала в модельном бизнесе, однако переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и связанная с этим потеря работы больно ударили по девушке – несколько месяцев она едва сводила концы с концами и жила в задрипанном мотеле. Получив от матери долгожданный чек на 500 долларов, Терон отправилась в банк, но столкнулась там с непониманием – клерк отказался обналичивать платежный документ, выписанный за пределами Америки. Шарлиз устроила скандал, ведь без наличных она рисковала остаться в ближайшую ночь на улице. Экспрессивное выступление Терон приметил стоявший в этой же очереди в банк импресарио Джона Херта и Рене Руссо, он оставил девушке визитку, а некоторое время спустя пригласил на кастинг.
Эванджелин Лилли
Канадская «веснушка» Эванджелин Лилли не просто не собиралась становиться актрисой, даже модельная карьера ее никогда не прельщала. До того как попасть на экран, Лилли успела поработать стюардессой, официанткой и даже оператором горячей линии для одиноких мужчин (последнее, впрочем, было разовой съемкой в рекламном ролике). Актерская карьера Эванджелин началась со случайной встречи – на улице небольшого канадского городка к девушке подошел агент модельного агентства «Форд» и предложил поработать у них. Лилли не стремилась на подиум или обложки глянцевых журналов, но остро нуждалась в деньгах для оплаты учебы, а потому согласилась и даже переехала в Ванкувер. Далее последовали предложения небольших ролей в местечковых сериалах и прорывная работа в «Остаться в живых».
Розарио Доусон
Вы будете смеяться, но Розарио Доусон для того, чтобы сделать первые шаги к славе, не пришлось даже выходить из дома. Фотограф, искавший декорации и актеров для проекта «Детки» режиссера Ларри Кларка, запечатлел пятнадцатилетнюю Розарио сидящей на пороге своего дома в Нью-Йорке. Мужчина подошел к девочке-подростку и предложил сняться в кино, но будущая актриса не торопилась с ответом. Несколько раз режиссер и продюсеры приезжали к Доусон домой и наконец уговорили ее поработать на съемочной площадке. Жесткая независимая драма не пошла незамеченной ни для критиков, ни для коллег Кларка – Розарио завалили предложениями, от которых уже не было смысла бегать. В последующие годы актриса снялась во множестве блокбастеров и независимых драматических проектах.
Ченнинг Татум
Вряд ли слава обошла бы стороной такого красавца, как Ченнинг Татум, однако судьба вполне могла сложиться так, что мы знали бы об этом человеке не по фильмам, а из спортивной хроники. Дело в том, что в школе юный Ченнинг проявлял рвение не в постижении гуманитарных или естественнонаучных дисциплин, а в занятиях спортом. Причем так в этом преуспел, что получил полную спортивную стипендию для обучения в колледже в Западной Вирджинии. Любой другой парень с радостью ухватился бы за подобное предложение, но Татум не захотел уезжать из полюбившейся ему Флориды, а потому он перебрался в Майами, где успел поработать строителем, продавцом и даже стриптизером, пока не попался на глаза кастинг-агенту одной из модельных компаний. Раскрученный на страницах модных журналов Ченнинг Татум сначала снялся в клипе Рикки Мартина, а потом перебрался и в кинематограф.
Натали Портман
Если раньше вам никогда не казалась заманчивой мысль о совместном ужине с Натали Портман, то этот рассказ должен разжечь ваш аппетит – дело в том, что рекламный агент косметической фирмы Revlon обратил внимание на Натали, когда та ела пиццу в обычной забегаловке на Лонг-Айленде. Как же так нужно есть знакомое всем с детства блюдо, чтобы вас пригласили рекламировать косметику? Мы тоже себе этого не представляем, но факт остается фактом: 11-летней Натали предложение заработать поступило прямо в пиццерии. Нужно отметить, что тогда Портман большого интереса к шоу-бизнесу не проявила, и не в последнюю очередь потому, что не желала быть просто моделью и лицом с обложки, она мечтала играть в кино и своего добилась очень скоро.
Дженнифер Лоуренс
Карьера Дженнифер Лоуренс похожа на сказку – в свои 26 эта актриса уже получила «Оскар» в дополнение к трем номинациям, три «Золотых глобуса» и добрую сотню других призов со всех уголков планеты. Лоуренс главенствовала в крупной молодежной франшизе «Голодные игры» и сыграла важнейшую роль в перезапуске «Людей Икс», не забывая при этом играть и в серьезных драматических постановках. А ведь могло случиться так, что никто никогда не услышал бы о Дженнифер – ее первые шаги к популярности были случайными. В возрасте 12 лет Лоуренс приехала вместе с родителями на отдых в Нью-Йорк из родного Кентукки, здесь-то ее и заприметил гуляющей в парке агент по поиску молодых талантов. Вскоре после этой встречи девочке поступили первые предложения о съемках в рекламе, а через три года состоялся дебют Дженнифер в сериале «Детектив Монк».
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