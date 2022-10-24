10 покойных знаменитостей, которые по теории заговора живы

Конечно, речь не идёт о чём-либо мистическом. Мёртвые действительно мертвы. Никаких теорий о вампирах и зомби. Дело в том, что смерти некоторых известных личностей вызывают много вопросов. У людей есть все основания считать, что те совсем не умерли, а всего лишь инсценировали собственную смерть. Некоторые исследователи даже предприняли попытки доказать, что все эти теории заговора отнюдь небезосновательны. Далее в обзоре десятка самых известных покойников, которые, по мнению конспирологов, на самом деле всё ещё живы.
1. Майкл Джексон
Король поп-музыки Майкл Джексон.
Король поп-музыки скончался в 2009 году от остановки сердца. Расследование смерти знаменитого певца было максимально публичным. Несмотря на это довольно много людей считает, что Майкл Джексон всё ещё жив. Даже родственники и друзья поп-короля, хоть и уверены в его смерти, но считают, что в ней слишком много таинственного. Те, кто верит, что Джексон не умер, утверждают, что он специально инсценировал свою смерть по целому ряду причин.
Король прежде всего хотел жить нормальной жизнью обычного человека. Он стремился избавиться от преследований и новых обвинений в растлении детей. Кто-то говорит, что Джексону нужно было расплатиться с долгами и увеличить продажи своих альбомов. Некоторые идут дальше и заявляют, что это было убийство.
2. Принцесса Диана
Принцесса Диана.
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Есть много людей, которые свято верят в то, что народная принцесса жива. Было высказано настолько много версий произошедшего с ней, что весьма трудно разобраться, где правда, а где откровенная ложь. Было даже проведено расследование гибели Дианы. Долгие годы лучшие следователи пытались выяснить, что же тогда произошло на самом деле. Ведь сама Диана до своей гибели неоднократно делала заявления, свидетельствующие о том, как её утомил публичный цирк в который превратилась её жизнь. Поэтому многие охотно верят в то, что принцесса в данное время мирно живёт со своим мужем-египтянином на неком маленьком острове.
Большинство доказательств, представленных в этом вопросе находятся на уровне банальных слухов. Основаны они на том, что Диана незадолго до гибели говорила о том, что принц Чарльз замышляет что-то нехорошее. Возможно, она предчувствовала что-то и позаботилась о себе?
3. Джон Кеннеди-младший
Джон Кеннеди-младший.
Эта теория в последнее время приобретает всё большую популярность и разгоняется во многих СМИ. Многие призывают даже бывшего президента Дональда Трампа снова баллотироваться вместе с Кеннеди-младшим в качестве вице-президента. Таким образом, совершенно очевидно, что слишком большое количество людей не верит, что Джон Кеннеди-младший на самом деле разбился на самолёте в 1999 году.
Версий произошедшего великое множество, но никаких доказательств того, что политик действительно выжил в той авиакатастрофе, нет. Кто-то считает, что это было заказное убийство, а кто-то, что инсценировка, а Кеннеди жив и здоров. Какова бы ни была правда, но странно, что ни в одной из историй о нём не упоминают о его супруге и невестке, которые были вместе с ним на борту.
4. Элвис Пресли
Король рок-н-ролла Элвис Пресли.
Имя Элвиса в этом списке неудивительно. Огромное количество людей до сих пор верят, что король рок-н ролла жив. Теорий вокруг этой идеи существует столько, что одна из них даже прозвучала в фильме «Люди в чёрном». Пресли скончался в 1977 году от сердечного приступа. Одни уверены, что его убили. Другие думают, что он сам сфальсифицировал свою смерть, чтобы вести нормальную спокойную жизнь. Третьи уверены, что Элвис — пришелец с другой планеты и просто вернулся домой.
Опять же, ничего конкретного никто не знает. Всё на уровне слухов. Элвиса «встречают» время от времени то тут, то там. Очевидно одно: король жив в сердцах поклонников по всему миру и в своей музыке. Музыкальная индустрия совершила благодаря ему головокружительный поворот.
5. Тупак Шакур
Тупак Шакур.
Тупак Шакур был убит в 1996 году. Он находился в своём автомобиле и внезапно из проезжающего мимо авто его обстреляли. Мнения о том, что на самом деле произошло, опять очень сильно разделились. Одни посчитали это политической инсценировкой, другие личной. Обе версии сходятся в том, что рэпер живёт под новым именем где-то в Малайзии. Возникает вопрос: зачем одному из самых влиятельных рэперов всех времён инсценировать собственную смерть? Поклонники считают, что Тупак оставил подсказки о своей «смерти» в текстах своих песен и музыкальных клипах.
6. Пол Уокер
Пол Уокер.
Пол Уокер погиб в автокатастрофе в 2013 году. Это стало событием на фоне его съёмок во франшизе «Форсаж». Тем не менее многие поверили в то, что смерть актёра была всего лишь инсценировкой. Одна из теорий заговора говорит, что Пол был занят в правительственном проекте, связанном с исследованием определённого типа горючего. Говорят, что его гибель была частью плана.
В пользу этой теории говорит то, что публичных похорон у звезды не было. Результаты «вскрытия» были засекречены. Многие указывают на то, что цвет машины Пола на фотографиях до и после аварии разный. Возможно в этом что-то есть...
7. Стив Джобс
Стив Джобс.
Основатель Apple умер в 2011 году. Довольно большое количество людей отказывается верить, что такой гигант мысли мог умереть. Некоторые считают, что он инсценировал свою смерть из-за противоречий во взглядах на развитие своей компании. Есть люди, которые утверждают, что он решил «уйти на пенсию» и мирно живёт в Египте. Джобс всегда интересовался культурой этой страны. Ходят слухи, что в Долине Царей у него даже есть гробница. Однажды даже опубликовали фотографию, где некий мужчина, весьма похожий на Стива, пьёт в одном египетском кафе кофе.
8. Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн.
Множество людей считает, что Джеффри Эпштейн себя не убивал. Подавляющее большинство свято уверено, что его убили либо Клинтоны, либо другие влиятельные политики. Есть же те, кто утверждает, что Джеффри жив, здоров и довольно упитан. Он проживает на собственном острове и плюёт оттуда в лицо всем своим обвинителям. В сети гуляет достаточно много фотографий «Эпштейна» после его смерти. Их все объединяет одно: они совсем неубедительны. Некоторые считают, что Джеффри сейчас живёт на ранчо в Нью-Мексико. Опять же, убедительных доказательств нет.
9. Мэрилин Монро
Мэрилин Монро.
Мэрилин Монро — мегапопулярная актриса, имя которой на слуху до сих пор. Она является одной из самых знаменитых секс-символов в современной истории. В этом свете совсем неудивительно, что так много людей просто отказываются верить в её смерть. Некоторые конспирологи уверены, что звезда была убита. Её погубили отношения с видными политиками того времени - Джоном Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Другие утверждают, что она инсценировала собственную смерть и сейчас живёт под другим именем. Всё потому что слишком много знала. Если учесть сколько государственных секретов, судя по всему, было ей известно, то весьма маловероятно, что Мэрилин жива. Некоторые считают, что Монро находится в одной психиатрической больнице в Канаде.
10. Усама бен Ладен
Усама бен Ладен.
Обычно, когда SEAL Team говорят, что кого-либо поймали — это означает, что всё. Касаемо Усамы бен Ладена не всё так просто. Почему его похорони в море? Почему не предоставили никаких доказательств его смерти? Одни думают, что на самом деле был убит двойник террориста. Другие уверены, что всё это было инсценировано, чтобы выслужиться перед президентом. Доказательств того, что бен Ладен жив тоже нет. Только несколько сомнительных публикаций, где он якобы присутствует. Есть те, которые утверждают, что Усама был снаряжен для борьбы с Россией и всегда был осведомителем США. После всех событий Америка якобы «отправила его на пенсию». Многие согласятся, что, где бы этот террорист в данное время не находился — пусть лучше там и остаётся.
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