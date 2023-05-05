7 увлекательных фактов, которые повысят вашу эрудицию

Мозг детей потребляет до 50% энергии, вырабатываемой организмом
Известно, что мозг взрослого потребялет около 20% энергии. Детский мозг интенсивно растёт и учится всему новому, этим и объясняется такая его «прожорливость». Именно поэтому человеческие дети растут гораздо медленнее, чем детёныши приматов и других млекопитающих. Их мозг только половину энергии оставляет телу. Крайне важно обеспечивать детей продуктами, которые полезны для мозга, это поможет им избежать возможного дефицита веса.
Переход на мягкую пищу позволил людям издавать звуки «ф» и «в»
Если бы мы до сих пор питались жёсткой пищей, как наши далёкие предки, то не смогли бы произнести ни слова «Фактрум», ни слова «Википедия». Диета охотников-собирателей состояла из грубой, волокнистой пищи. Чтобы её жевать, нижняя челюсть должна была быть сильной, зубы прорезались дальше и смещались вперёд. С таким прикусом произносить звуки «ф» и «в» непросто, поэтому их и не произносили. Именно переход на мягкую пищу изменил прикус людей, дав им возможность включить в речь эти звуки. Сегодня согласные, похожие на «ф» и «в», есть в 76% индоевропейских языков.
Если бабочку Монарх вырастить в неволе, она не сможет мигрировать
Исследование показало, что бабочки, выросшие в неволе, часто не могут мигрировать: некоторые из-за отсутствия нужных генов, а некоторые попросту неверно понимают сигналы, подаваемые окружающей средой. Исследователи поймали несколько диких бабочек и ограничили свободу их перемещений, такие бабочки всё время летели на юг — именно в этом направлении осуществляется их миграция. Другая группа бабочек, родившихся в неволе, не выбирала единого направления. Особи двигались хаотично.
Первые граффити были обнаружены ещё в Помпеях
Желание человека что-то написать или нарисовать на стене, видимо, старо как мир. Археологи обнаружили целых два граффити на руинах Помпеев. Они датируются первым веком нашей эры. Первое, что бы это ни значило: «Я не хочу продавать своего мужа». Второе: «Успех был здесь».
Существует два астероида, постоянно сопровождающих Землю
Луна является единственным естественным спутником Земли. Но, оказывается, эти два космических тела не так одиноки, как кажется, потому что рядом с ними постоянно находятся два астероида. Их называют «3753 Cruithne» (Крутини) и «2002 AA29». Первый движется в орбитальном резонансе с Землёй. Он пересекает её орбиту, а также орбиты Венеры и Марса. Если смотреть на траектории движения Крутини и Земли, то можно заметить, что они почти равны, но одна немного смещена относительно другой, примерно так изображают свадебные кольца молодожёнов. Орбита астероида «2002 AA29» почти идентична орбите Земли, однако относительно её плоскости (эклиптики) она наклонена примерно на 10 градусов.
Летучие мыши могут «синхронизировать» мозговые волны, когда общаются
Выяснилось, что египетские фруктовые летучие мыши могут «синхронизировать» мозговые волны, когда они общаются со своими сородичами. Синхронизация нейронной активности в мозге общающихся людей учёным известна довольно давно. Один человек получает социальные сигналы другого и меняет своё поведение на основе этих сигналов. То, что так же делают и мыши, оказалось для исследователей новым и неожиданным фактом. Механизмы этих процессов у летучих мышей ещё предстоит изучать.
Продолжительность дня на Земле увеличивается
Скорость вращения Земли постепенно замедляется. Это происходит неравномерно и почти незаметно, примерно на 17 миллисекунд раз в 100 лет. Таким образом, через 140 миллионов лет продолжительность земных суток увеличится до 25 часов. Трудоголики, жалующиеся на короткие сутки, должны ликовать.
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