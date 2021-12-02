Нож вместо кисти: Гиперреалистичные картины, созданные из множества царапин

Выцарапанные картины.

1. «Верность»

Портрет собаки выполнен при помощи сложной техники «скретчборд».

2. Рабочий процесс

Именно такая техника, по мнению американской художницы , позволяет создавать поразительно реалистичные портреты животных.

3. «Ночные звуки»

Гиперреалистичные картины создаются путем нанесения царапин острыми инструментами на специальную трехслойную доску.

4. «Вращение»

Доска, на которой Кэти Шитер (Cathy Sheeter) создает свои шедевры, состоит из прессованного картона, покрытого слоем белой глины и черной туши.

5. «Прерванный глоток»

Для создания своих восхитительных картин американская художница использует нож со сменными лезвиями, наждачную бумагу, иглы для татуировок и щетку из стекловолокна.

6. «Воссоединение семьи»

Выбор таких инструментов не случаен, ведь они позволяют наносить очень тонкие царапины, с помощью которых отлично прорисовывается шерсть животных и перья птиц.

7. «Состязание с ветром»

Макет будущей картины художница создает в фотошопе и лишь потом переносит на рабочую поверхность.

8. «Солнечные лучи на моих плечах»

Процесс вырезания Кэти Шитер начинает с наиболее легких областей картины, постепенно переходя к более сложным деталям.

9. «Три бандита»

На создание одной работы у художницы Кэти Шитер уходит от 4-х до 10-ти сменных лезвий.

10. «Салют»

Американская художница создает великолепные портреты животный на протяжении 20-ти лет.

11. «Вкус весны»

Цвет своим картинам Кэти Шитер придает с помощью чернил, которые наносит кистью на готовую работу.

12. «Весеннее обещание»

Повторное нанесение царапин на цветные чернила дает возможность получать различные оттенки цвета.

13. «Люминесцент»

Как только работа завершена, вся картина покрывается специальным лаком, который защищает портрет от возможных повреждений .

14. «Ночное патрулирование»

Удивительные картины Кэти Шитер настольно детально «прорисованы», что их часто путают с фотографиями.

15. «Наряд для успеха»

Американская художница смогла создать свой уникальный узнаваемый стиль – «живые» глаза, анатомическая точность, точная передача света и тени.

16. «Натуралист»

Сегодня Кэти Шитер является одним из наиболее известных американских художников, работающих в технике «скретчборд».

17. «Подкрадывание»

С помощью своих картин американская художница стремиться передать красоту и грациозность животных, которых любила с самого детства.

18. «Зен»

Невероятно реалистичные работы Кэти Шитер можно найти в музеях и частных коллекциях по всему миру.

19. «Черное на белом» и «Белое на черном»

Глядя на совершенные портреты животных сложно поверить, что они созданы с помощью мельчайших царапин на глиняной доске.