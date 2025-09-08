Пристройка к амбару XVIII века была признана лучшим домом Великобритании

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) объявил победителя в номинации «Лучший дом года-2021». Престижную премию присудили архитектурному проекту, отличительной чертой которого стала удивительная интеграция художественной галереи в старинный фермерский дом с пристройкой, превращенной в роскошный загородный особняк., чтобы трансформировать каменное строение, которое в XVIII веке использовалось как амбар, но их усилия по достоинству были вознаграждены именитыми членами жюри Великобритании.
Победителем в номинации «Лучший новый дом Великобритании-2021» стал проект от архстудии Элисон Брукс (House on the Hill, Глостершир).
С наступлением декабря во всех отраслях начинают подводить итоги и архитектурные достижения также не стали исключением. Королевский институт британских архитекторов (RIBA), например, уже определился с фаворитом в номинации «Лучший новый дом года». Им стал поистине уникальный проект, сочетающий в себе реконструкцию каменного фермерского дома в графстве Глостершир и впечатляющую современную пристройку. Разработкой проекта и самими преобразованиями занималась студия Alison Brooks Architects, которая получила высшую и самую престижную награду в области архитектуры Великобритании.
Удивительно гармоничная интеграция нового архитектурного объекта в старинное строение покорила именитых членов жюри RIBA (House on the Hill, Глостершир).
Как признается жюри, их подкупило неординарное решение при расширении старинной недвижимости, позволившее превратить каменный амбар XVIII века постройки в роскошную резиденцию с частной художественной галереей.Олфорд по этому поводу сказал: «Этот геометрический дизайн умело соединяет старое с новым – объединяет две архитектуры, разделенные более чем 300 годами».
Специалисты архстудии Alison Brooks Architects мастерски вдохнули новую жизнь в 300 летнее здание, которое в былые времена являлось всего лишь амбаром (House on the Hill, Великобритания).
10 лет назад семейная пара, коллекционирующая произведения искусства, обратилась в студию Alison Brooks Architects для того, чтобы ее специалисты смогли преобразовать старинный фермерский дом. Изначально он служил амбаром для первых хозяев, со временем его преобразовали в жилое здание, а новые владельцы пожелали иметь собственное выставочное пространство с комфортным современным жилищем в придачу. Супруги влечены не только коллекционированием, поскольку отдых в сельской местности – это то, что нужно для современных людей.
После тщательных исследований и обсуждений было решено делать пристройку к каменному дому, а не возводить отдельный объект. Это решение, впоследствии, и принесло славу авторам проекта, что не замедлил отметить Саймон Олфорд: «Это необыкновенный труд любви в архитектурной форме. Каждая деталь была тщательно продумана и изысканно закончена, в результате чего получился поистине замечательный дом, который подчеркивает его уникальную обстановку».
Заслуженную награду за реализацию проекта получила Элисон Брукс и ее команда из студии Alison Brooks Architects.
Справка от Novate.ru: Элисон Брукс, основательница и креативный директор студии Alison Brooks Architects, является одним из ведущих архитекторов своего поколения. С момента основания собственной практики в 1996 году она получила международное признание благодаря своим незаурядным работам, которые не раз удостаивались престижных наград «за их концептуальную строгость, скульптурное качество и оригинальную детализацию». Архитектурный подход Элисон Брукс основывается на обширных культурных исследованиях, при этом каждый проект выражает конкретную реакцию на место, сообщество и ландшафт.
Старинный объект превратили в демонстрационный зал (House on the Hill, Глостершир). | Фото: housebeautiful.com.
На втором уровне обустроили гостевые апартаменты, которые также порадуют экзотическими экспонатами (House on the Hill, Великобритания). | Фото: casalibrary.com.
Весь процесс трансформации был разделен на 4 этапа. На первом этапе был переоборудован фермерский дом, который когда-то служил амбаром для хранения сена и кормов. Чтобы превратить помещение в просторный демонстрационный зал, пришлось частично объединять все три этажа воедино. В итоге House on the Hill («Дом на холме»), такое название получил теперь уже загородный особняк после окончания реконструкции, порадовал владельцев просторными выставочными площадями, где находится более 100 предметов искусства (преимущественно индийские и африканские скульптуры и артефакты). Там же обустроили мезонин и гостевые комнаты, которые наполнены изысканными, а порой и необычными произведениями искусства.
Зигзагообразный фасад пристройки сделан из черного бетона, который прекрасно вписывается в окружающий пейзаж (House on the Hill, Глостершир).
Вторая и третья фаза проекта – строительство западного крыла, представляющее собой пристройку площадью 300 кв. метров, которая расположена вплотную к существующему фермерскому дому. Эта часть строения тонко смоделирована, чтобы перекликаться с холмистым ландшафтом прилегающих лугов, при этом она не контрастирует со старинным объектом.
Гостиная на стыке исторического здания и новой жилой резиденции коллекционеров (House on the Hill, Великобритания).
При этом само жилое пространство, полностью перемещенное в пристройку, смогло удовлетворить все запросы креативных супругов. Главная резиденция, превышающая площадь старинного дома чуть ли не в два раза, имеет два этажа, при этом она частично интегрирована в соседний склон холма, чтобы не ограничивать пространство.
Кухня-столовая порадует простором и естественным освещением (House on the Hill, Глостершир).
Первый этаж имеет открытую планировку и отдан под общие зоны. Просторная гостиная и столовая расположены вокруг кухни и все они залиты естественным светом благодаря масштабному остеклению как центрального, так и заднего фасадов. А если к этому прибавить еще и мансардные окна, и несколько стеклянных раздвижных дверей, ведущих на открытые террасы, то с уверенностью можно сказать, что наслаждаться окружающим пейзажем и на долину Wye владельцы смогут чуть ли не круглосуточно и с любого уголка дома.
Лестница на второй этаж стала естественным продолжением выставочной галереи (House on the Hill, Глостершир). | Фото: casalibrary.com.
В интерьере спальных комнат ничего не отвлекает от живописного пейзажа за огромными окнами (House on the Hill, Глостершир).
Подняться на второй этаж можно по лестнице, при этом подъем/спуск окажется незабываемым (особенно для гостей), ведь ее превратили в галерею с небольшими скульптурами. Если все-таки удастся добраться на верхний этаж, то можно будет и выспаться, и поработать, поскольку проектом предусмотрено две спальни с индивидуальными ванными комнатами и кабинет. Также на втором этаже имеется большая терраса, накрытая стеклянными панелями, чтобы владельцы могли не только наслаждаться окружающим пейзажем, но и любоваться звездным небом.
Терраса на втором этаже порадует любителей встречать рассвет, любуясь пробуждающейся природой (House on the Hill, Глостершир).
Также стоит отметить, что дом хотя и не получил высший сертификат энергоэффективности, но советует второй его ступени (классу D). Чтобы дом получился максимально независимым от центральных коммуникаций проектом предусмотрены: системы нагрева и рекуперации воздуха, сбора и очистки дождевой и сточных вод, солнечные панели, установка масштабной зеленой крыши над жилой резиденцией, максимальное остекление, включая световые люки на крыше.
Облагородили и внутренний двор, где был бассейн (House on the Hill, Великобритания).
Четвертым этапом реставрационных работ стало обновление системы переходов и внутренних дворов, где имеется полностью закрытая от посторонних глаз зона отдыха с бассейном, построенная еще в 70-х годах прошлого века предыдущими владельцами. Помимо этого, на протяжении строительно-реставрационных работ высаживались фруктовые сады и восхитительные живые изгороди, создавались новые поляны луговых цветов, прокладывались прогулочные тропинки и постепенно облагораживалась вся территория.
