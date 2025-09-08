Пристройка к амбару XVIII века была признана лучшим домом Великобритании

Победителем в номинации «Лучший новый дом Великобритании-2021» стал проект от архстудии Элисон Брукс (House on the Hill, Глостершир).

Удивительно гармоничная интеграция нового архитектурного объекта в старинное строение покорила именитых членов жюри RIBA (House on the Hill, Глостершир).

Специалисты архстудии Alison Brooks Architects мастерски вдохнули новую жизнь в 300 летнее здание, которое в былые времена являлось всего лишь амбаром (House on the Hill, Великобритания).

Заслуженную награду за реализацию проекта получила Элисон Брукс и ее команда из студии Alison Brooks Architects.

Старинный объект превратили в демонстрационный зал (House on the Hill, Глостершир). | Фото: housebeautiful.com.

На втором уровне обустроили гостевые апартаменты, которые также порадуют экзотическими экспонатами (House on the Hill, Великобритания). | Фото: casalibrary.com.

Зигзагообразный фасад пристройки сделан из черного бетона, который прекрасно вписывается в окружающий пейзаж (House on the Hill, Глостершир).

Гостиная на стыке исторического здания и новой жилой резиденции коллекционеров (House on the Hill, Великобритания).

Кухня-столовая порадует простором и естественным освещением (House on the Hill, Глостершир).

Лестница на второй этаж стала естественным продолжением выставочной галереи (House on the Hill, Глостершир). | Фото: casalibrary.com.

В интерьере спальных комнат ничего не отвлекает от живописного пейзажа за огромными окнами (House on the Hill, Глостершир).

Терраса на втором этаже порадует любителей встречать рассвет, любуясь пробуждающейся природой (House on the Hill, Глостершир).

Облагородили и внутренний двор, где был бассейн (House on the Hill, Великобритания).