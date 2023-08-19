Любопытные факты, которые познакомят вас с миром империи Google

Империя Google? Лучше поверьте в это! В 1996 году два аспиранта-математика Стэнфордского университета Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergei Brin) начали исследовательский проект. Поисковые системы в 1990-ых годах ранжировали веб-страницы в соответствии с тем, сколько раз на них появляются ключевые слова. Однако Ларри и Сергей предложили более эффективную систему, которая ранжировала в зависимости от «важности» страницы, на которую ссылаются другие. Система основывалась на оценке количества гиперссылок на веб-страницу, иными словами, на «важные» и «хорошие» страницы ссылаются чаще, чем на другие.



Два года спустя они объединились и стали вести совместный бизнес в арендованном гараже. С тех пор Google стал развиваться, превратившись в самую мощную в мире поисковую систему. Слово «google» даже официально вошло в английский язык в качестве глагола («гуглить что-то»). Быстрое расширение Google привело к серии поглощений компаний, которые переросли в нечто более масштабное, чем были до этого.



Сегодня холдинг Alphabet Inc., являющийся материнской компанией Google, участвует в создании беспилотных автомобилей, работает в области здравоохранения и даже в космической отрасли. Компания оценивается как одна из самых инновационных в мире и является самым желаемым местом трудоустройства для инженеров и программистов (спросите своих толковых друзей, где они хотели бы работать?). Являетесь ли вы учителем или у вас проблемы с включением компьютера, предлагаем вам заглянуть в мир империи Google и узнать эти 25 сумасшедших фактов!







25. В случае смерти сотрудника Google оставшийся супруг получает половину его заработной платы в течение 10 лет, а их дети ежемесячно получают 1.000 долларов до достижения своего 19-летия.





24. 16% ежедневных поисковых запросов в Google являются совершенно новыми, так как никогда не встречались раньше.





23. Microsoft создал поощрительную финансово ориентированную программу для того, чтобы побудить Интернет-пользователей использовать поисковую систему Bing вместо Google.





22. Кнопка «Мне повезёт!» («I’m Feeling Lucky») обходится Google почти в 110 миллионов долларов ежегодно, так как после её нажатия производится поиск, минуя рекламные объявления.





21. Каждую минуту Google обрабатывает 2 миллиона поисковых запросов.





20. Так как бесплатный почтовый сервис Gmail был запущен 1 апреля 2004 года, многие подумали, что это первоапрельская шутка.





19. Запоминающее устройство первого компьютера Google на самом деле было сделано из кирпичиков LEGO, потому что для жёстких дисков понадобилось больше места, чем было доступно на тот момент.





18. Google разрабатывает компьютер, который сможет программировать сам себя (Neural Turing Machine).





17. С 2010 по 2014 год компания Google была названа бизнес-журналом «Fortune» лучшей компанией для трудоустройства в США.





16. На самом деле компания Google получила своё действующее наименование случайно. Ларри и Сергей ошиблись в написании слова «гугол» («googol»), что означает число 10100.





15. В Google собак любят больше, чем кошек. Даже в кодексе поведения компании написано, что она является «псовой компанией».





14. Ежемесячно с 2010 года Google приобретает в среднем по две новые компании в месяц.





13. Компания Google является владельцем домена googlesucks.com просто для того, чтобы им не владели другие.





12. Карты Google рассчитывают автомобильный трафик путём вычисления скорости, с которой по дороге движутся андроиды.





11. В 2013 году Google основал компанию Calico, занимающуюся исследованиями в области старения, долголетия и продления жизни.





10. В 2014 году почти 90% прибыли компании Google принесла реклама.





9. Стив Джобс (Steve Jobs) однажды позвонил в Google, чтобы сказать, что оттенок жёлтого на второй букве «O» в их логотипе неправильный.





8. В 2010 году войска Никарагуа случайно вторглись на территорию Коста-Рики из-за ошибки в Картах Google.





7. Сьюзан Вуйчицки (Susan Wojcicki), у которой Ларри Пейдж и Сергей Брин когда-то арендовали гараж, стала генеральным директором YouTube.





6. В США пик запроса в Google «почему мои какашки зелёного цвета» приходится примерно на 5 часов утра.





5. Изначально поисковая система Google называлась BackRub.





4. Google утверждает, что оценивание знаний по системе среднего балла (GPA) и баллов по тестам бесполезно. В компании работают команды, в которых трудится до 15% сотрудников, никогда не учившихся в колледже.





3. К 2020 году Google планирует отсканировать каждую книгу, существующую в мире. Это будет сравнимо со 130 миллионами томов.





2. Google использовал верблюда для получения снимков сервиса «Просмотр улиц» (Google Street View) в пустыне.





1. Первым твитом компании Google была фраза «Мне повезёт!», написанная в двоичной системе.



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